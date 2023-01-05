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РФ відправила фрегат із гіперзвуковими "Цирконами" в акваторії океанів, щоб відволікти увагу від невдач, - ВМС ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

горшков

РФ відправила "якомога далі від акваторії Чорного моря" фрегат "Адмірал Горшков", озброєний гіперзвуковими крилатими ракетами "Циркон". У ВМС ЗСУ кажуть, що це для відволікання уваги від невдач на фронті.

Про це у Telegram повідомили Військово-морські сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

У зв’язку із постійними невдачами у війні з Україною, російська федерація продовжує зміщувати фокус уваги від невдач проведення так званої "спеціальної військової операції".

Здобутки Чорноморського флоту відсутні, тому на державний рівень було винесено заходи щодо виходу в дальній похід, подалі від акваторії Чорного моря, фрегата пр. 22350 "адмирал флота советского союза горшков" озброєного ракетами "Циркон", церемонію відправки якого особисто очолив президент росії в.путін", - йдеться в повідомленні.

За даними ВМС ЗСУ, планується, що фрегат виконуватиме завдання бойової служби в акваторіях Середземного моря, Атлантичного та Індійського океанів. Під час бойової служби заплановано учбове застосування гіперзвукових ракет "Циркон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія відправила в похід океанами фрегат з "Калібрами" та гіперзвуковими "Цирконами". Проводжав Путін

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
АДМИРАЛ ГОРШКОВ
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05.01.2023 16:38
+17
Новая вундервафля паРашки.....подождем приключений этой лоханки...
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05.01.2023 16:40
+14
Треба ж ще комусь повторити "подвиг" "Кузі", трєпєщі Гомєріка!
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05.01.2023 16:40
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Виконуватиме задачі....бойового обсирантуса...і взагалі, хай мене моряки поправлять - який в х..я то фрегат? На 80 рік? Може тоді це так називалось....а зараз?
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05.01.2023 16:38 Відповісти
тепер знову повернулась мода називати якийсь клас корит фрегатами, так як раніще наприклад повернули назву корвет
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05.01.2023 18:24 Відповісти
та отож
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05.01.2023 18:32 Відповісти
как яхту назовете-так она и попливет
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05.01.2023 21:27 Відповісти
АДМИРАЛ ГОРШКОВ
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05.01.2023 16:38 Відповісти
Адмирал ночных горшков и флагман говняного флота)
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05.01.2023 16:41 Відповісти
Схоже на ГБ-робочу гниду Нагребного Б. Кат, який любить красти з параші
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05.01.2023 17:23 Відповісти
Сподіваюся, що він стане підводним човном і його не знайдуть на дні Атлантичного океану.
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05.01.2023 16:40 Відповісти
Все можливо! https://www.windy.com/?51.211,-33.950,4
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05.01.2023 20:11 Відповісти
Здує всіх мокряків з палуби там тобто?) Та те корито поки туди допливе, так там і літо вже буде)
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05.01.2023 21:15 Відповісти
Якщо допливе. Вітер, то таке. А хвиля висотою 8-10 метрів - це дуже цікаво. Для цієї лоханки це дуже і дуже.
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05.01.2023 21:53 Відповісти
Новая вундервафля паРашки.....подождем приключений этой лоханки...
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05.01.2023 16:40 Відповісти
Треба ж ще комусь повторити "подвиг" "Кузі", трєпєщі Гомєріка!
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05.01.2023 16:40 Відповісти
Топитися пішли від такого сорому...
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05.01.2023 16:42 Відповісти
Трепещи НаТЫ Иван йдёт
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05.01.2023 16:44 Відповісти
Alexander Kovalenko zloy_odessit 3 ч
Между тем начинает проясняться история, которая имело место 31 декабря 2022 в Приднестровье, а именно - понажовщина между россиянами и приднестровцами, жертвой которой стал один из военнослужащих НВФ так называемой "ПМР".
Утром 1 января 2023 появилась инфа о бытовухе, имевшей место на одном из объектов охраняемом подразделением 395-й роты охраны и обслуживания Отдельной группы российских войск. Кстати, данное подразделение ранее неоднократно фиксировалось как регулярно нарушающее дисциплину.

В результате, командование ОГРВ приняло решение в наказание именно это подразделение отправить в дежурство на новогоднюю ночь. Но вместо несения караульной службы россияне устроили форменную пьянку, переросшую в поножовщину с приднестровцами.
Сегодня эта информация нашла своё подтверждение, поскольку стало известно, что дежурный по роте, младший сержант Ерахов А.Ю. получил от командира отделение ножевое ранение штык-ножом.
Командование ОГРВ пытается скрыть последствия данного инцидента, но по самому Приднестровью уже ширятся слухи о произошедшем, особенно с учётом того, что россияне оскорбляли приднестровских военных, называя их вторым сортом.
Как бы по результатам таких инцидентов в Приднестровье и вовсе не задумались, а нужны ли нам такие "защитники"? Толку от них ноль, а с Молдовой можно и в Европу в перспективе въехать, что открывает новые коррупционные возможности. Главное договориться, найти общий язык.
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05.01.2023 16:45 Відповісти
Европу в перспективе въехать можно. Но придётся предупредить Брюссель что ПМР придётся поставить под прямое управление какого нибудь карательного правительства. Кто всех пойманных корумпантов сразу будет депортировать в рашку.
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05.01.2023 20:14 Відповісти
Голубые каски зайдут......
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05.01.2023 20:33 Відповісти
"а нє пошол би ти в акваторію окіяноф..." прикольно послали!
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05.01.2023 16:47 Відповісти
Сексологіня 8 розряду видала нову версію, чому в Макіївці засмажили паРашкінців...


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05.01.2023 16:48 Відповісти
тоска.... дєвочка, та й годі.

і оце - ЗЄльоний "професіоналізм" !
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05.01.2023 16:59 Відповісти
Сердобольная старушка - "хлопчик подзвонив дівчинці", " та цеж діти, я за мір во всьому мірє, бутьтє чілавєкамі, вони теж хотять злягатися ....." Сексологіня за сумісництвом дипломатка
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05.01.2023 17:04 Відповісти
Как судно назовешь....
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05.01.2023 16:50 Відповісти
Нехай би хто потопив того "горшка" типу випадково..
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05.01.2023 16:53 Відповісти
Ой боюссь,боюсь..
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05.01.2023 16:58 Відповісти
По Украине он отткуда бить не может. Глубоко пофигу на этот кораблик.
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05.01.2023 17:00 Відповісти
а сколько буксиров будет сопровождать эту вундервафлю? если вдруг чо... и дров на поход хватит? (кочегар с Кузи)
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05.01.2023 17:06 Відповісти
под веслами пойдут..
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05.01.2023 18:27 Відповісти
Хмырь мавзолейный начал с подлодки КУРСк..выбрал направил правильный курс...💀💀💀👹👺🦍закончит этим Горшком 💀💀💀и СкреПОНОСом...
Карма такая у Шариковых Мавзолейных Обезьян 🦍🦍🦍 дохнуть ни за что...💀💀💀
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05.01.2023 17:18 Відповісти
НЕОБХОДИМО И ЕГО К МОСКВЕ ОТПРАВИТЬ !)
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05.01.2023 17:22 Відповісти
Ну раз корабль смог отплыть - для них это уже Победа!
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05.01.2023 17:22 Відповісти
Немає в москалів гіперзвукових ракет.Ні в кого на озброєнні вони ще не стоять.Все що є в москалів.то розробки совка.
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05.01.2023 17:23 Відповісти
АналоГовнет на мавзолее осталься один...труп чЛенина в Мавзолее...а красная площадь это по факту кладбище трупов советских Мудаков в стене кремля..а на кладбище пришел..значит трупаки забирают энергетику у живых...
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05.01.2023 17:26 Відповісти
черговий анало.говнєт...
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05.01.2023 17:27 Відповісти
Летаючий цирк вийшов у море.
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05.01.2023 17:32 Відповісти
Сгорит или ,"она утонула " ?
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05.01.2023 17:48 Відповісти
Вконтакте напиши....
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05.01.2023 18:22 Відповісти
Лучше в одноглазниках !
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05.01.2023 18:25 Відповісти
Горшков утопят и скажут, что так и было. Может Зинка?
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05.01.2023 19:41 Відповісти
Навколосвітня подорож !
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05.01.2023 18:24 Відповісти
а не проще ли молча топить передастов? или булданов-гогилашвилди рулит? побольше пиз*ежа...
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05.01.2023 18:46 Відповісти
Они хотят запускать цирконы по Украине из Средиземного моря. Там вполне можно заранее подготовиться, дроны завести и ждать Горшков на месте.,
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05.01.2023 19:39 Відповісти
В Средиземном море будет непонятно отчего он потонул.
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05.01.2023 19:53 Відповісти
Дельфины покусает.
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05.01.2023 20:16 Відповісти
Вышел - ну посмотрим сколько он пройдёт.
7 торпед ему под килем.
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05.01.2023 19:47 Відповісти
 
 