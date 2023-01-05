РФ відправила фрегат із гіперзвуковими "Цирконами" в акваторії океанів, щоб відволікти увагу від невдач, - ВМС ЗСУ
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РФ відправила "якомога далі від акваторії Чорного моря" фрегат "Адмірал Горшков", озброєний гіперзвуковими крилатими ракетами "Циркон". У ВМС ЗСУ кажуть, що це для відволікання уваги від невдач на фронті.
Про це у Telegram повідомили Військово-морські сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
У зв’язку із постійними невдачами у війні з Україною, російська федерація продовжує зміщувати фокус уваги від невдач проведення так званої "спеціальної військової операції".
Здобутки Чорноморського флоту відсутні, тому на державний рівень було винесено заходи щодо виходу в дальній похід, подалі від акваторії Чорного моря, фрегата пр. 22350 "адмирал флота советского союза горшков" озброєного ракетами "Циркон", церемонію відправки якого особисто очолив президент росії в.путін", - йдеться в повідомленні.
За даними ВМС ЗСУ, планується, що фрегат виконуватиме завдання бойової служби в акваторіях Середземного моря, Атлантичного та Індійського океанів. Під час бойової служби заплановано учбове застосування гіперзвукових ракет "Циркон".
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Между тем начинает проясняться история, которая имело место 31 декабря 2022 в Приднестровье, а именно - понажовщина между россиянами и приднестровцами, жертвой которой стал один из военнослужащих НВФ так называемой "ПМР".
Утром 1 января 2023 появилась инфа о бытовухе, имевшей место на одном из объектов охраняемом подразделением 395-й роты охраны и обслуживания Отдельной группы российских войск. Кстати, данное подразделение ранее неоднократно фиксировалось как регулярно нарушающее дисциплину.
В результате, командование ОГРВ приняло решение в наказание именно это подразделение отправить в дежурство на новогоднюю ночь. Но вместо несения караульной службы россияне устроили форменную пьянку, переросшую в поножовщину с приднестровцами.
Сегодня эта информация нашла своё подтверждение, поскольку стало известно, что дежурный по роте, младший сержант Ерахов А.Ю. получил от командира отделение ножевое ранение штык-ножом.
Командование ОГРВ пытается скрыть последствия данного инцидента, но по самому Приднестровью уже ширятся слухи о произошедшем, особенно с учётом того, что россияне оскорбляли приднестровских военных, называя их вторым сортом.
Как бы по результатам таких инцидентов в Приднестровье и вовсе не задумались, а нужны ли нам такие "защитники"? Толку от них ноль, а с Молдовой можно и в Европу в перспективе въехать, что открывает новые коррупционные возможности. Главное договориться, найти общий язык.
і оце - ЗЄльоний "професіоналізм" !
Карма такая у Шариковых Мавзолейных Обезьян 🦍🦍🦍 дохнуть ни за что...💀💀💀
7 торпед ему под килем.