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Вцілілих після вибуху в Макіївці окупантів хочуть знову відправити на фронт, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

макіївка,окупанти

Вцілілих після удару ЗСУ по ПТУ у Макіївці окупантів збираються відправити на передову.

Про це пише незалежне російське видання ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

Одна з жінок, чоловіка якої мобілізували з одного із селищ Самарської області ще у вересні, розповіла, що вона разом з іншими рідними тих, хто вижив, намагається домогтися повернення мобілізованих до РФ. Сама вона написала звернення до губернатора Самарської області Дмитра Азарова.

"Хлопці після побаченого потребують психологічної реабілітації, їм потрібен час хоча б прийти до тями. Тому що у більшості під час "феєрверків" починаються панічні атаки! Який з них буде толк, якщо почнеться черговий напад?! Дайте хлопцям вдихнути/видихнути! Зрештою, вони не контрактники! Вони звичайні роботяги", - йдеться у зверненні жінки.

Наразі контрактники, які не постраждали, перебувають на окупованій території Донеччини.

Дружина мобілізованого з Самарської області, який вижив після обстрілу ПТУ в Макіївці, що чоловіків, які не отримали поранення після обстрілу, планують знову відправити на передову.

Напередодні їх відвідали губернатор Самарської області Азаров, голова так званої "ДНР" Пушилін та заступник міністра оборони РФ Горемикін. Пушилін повідомив, що Путін ухвалив рішення нагородити 6 тих, хто вижив "за героїзм під час трагедії в Макіївці".

Азаров також прозвітував, що все необхідне пораненим уже надали. Водночас люди почали збирати гуманітарну та військову допомогу.

Раніше повідомлялося, що у новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначалося, що російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.

Міністерство оборони РФ заявило, що кількість загиблих у Макіївці внаслідок удару по місцю дислокації російських військовослужбовців зросла до 89.

Читайте: Версія, що ЗСУ вирахували росіян у Макіївці за телефонами, - смішна, - Східне угруповання військ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
Вцілілих після вибуху в Макіївці окупантів хочуть знову відправити на фронт

Правильно: нагуя вціліли, паскуди???
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05.01.2023 16:55
+25
Ну дик а куди ж їх відправляти? На мінеральні води? Вони приїхали помирати за царя. І не померли. Не порядок.
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05.01.2023 17:00
+17
Какая же она примитивная дура, впрочем как и все зеленая субстанция.
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05.01.2023 17:10
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Сексологіня 8 розряду видала нову версію, чому в Макіївці засмажили паРашкінців...


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05.01.2023 16:55 Відповісти
Ну так на те ж вона і сексологіня)))
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05.01.2023 16:59 Відповісти
тоска.... дєвочка, та й годі.

і оце - ЗЄльоний "професіоналізм" !
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05.01.2023 17:01 Відповісти
"А изюм из булочек французских добывают" ! (Випускниця Смольного інституту - 1899 рік)
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05.01.2023 18:48 Відповісти
Уже примазалась? Яке вона до цьогом має відношення?
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05.01.2023 17:01 Відповісти
Саме так поводяться проФФесійні послиці. Ви не знали?
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05.01.2023 19:43 Відповісти
Знаєте, не спілкуюсь з "професіоналками", якось так...
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06.01.2023 14:27 Відповісти
А может, это страус злой, а может и не злой.
А может, это дворник был. Он шёл по сельской местности.
К ближайшему орешнику за новою метлой......
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05.01.2023 17:01 Відповісти
Какая же она примитивная дура, впрочем как и все зеленая субстанция.
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05.01.2023 17:10 Відповісти
Пля... феєрична тупа піхва. Просто казкова!
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06.01.2023 02:54 Відповісти
Якась ослиця, а не послиця
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06.01.2023 04:24 Відповісти
Вцілілих після вибуху в Макіївці окупантів хочуть знову відправити на фронт

Правильно: нагуя вціліли, паскуди???
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05.01.2023 16:55 Відповісти
Ну было ж предсказание. И живые будут завидовать мертвым. Вот такая фигня малята))))
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05.01.2023 18:24 Відповісти
это правильно. пока есть хоть один глаз, надо идти вперед. глаз от этого не прибавится, и даже наоборот, но ведь приятно...
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05.01.2023 16:59 Відповісти
Ну дик а куди ж їх відправляти? На мінеральні води? Вони приїхали помирати за царя. І не померли. Не порядок.
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05.01.2023 17:00 Відповісти
вони не допреставилися, як це задумано по плану...
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05.01.2023 17:00 Відповісти
Їх що, тільки шість вціліло?
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05.01.2023 17:02 Відповісти
Повнiстю-да..))
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05.01.2023 19:35 Відповісти
Вцілілих після удару ЗСУ по ПТУ у Макіївці окупантів збираються відправити на передову.

Ибо не/уй..
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05.01.2023 17:02 Відповісти
Та закопайте вже їх, така їхня доля..
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05.01.2023 17:04 Відповісти
а чому це м'ясо вирішило, що вони вільні? раби повертаються тільки в пакетах.
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05.01.2023 17:05 Відповісти
Раз выжили значит корректировщиками были.
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05.01.2023 17:08 Відповісти
Пушилін повідомив, що Путін ухвалив рішення нагородити 6 тих, хто вижив "за героїзм під час трагедії в Макіївці".
Тобто 6? Там що всього 6 всього вижило?
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05.01.2023 17:09 Відповісти
шестеро вийшли з сухими штанами. інші просто всрались.
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05.01.2023 17:48 Відповісти
Тобто ще й нагороджували за запахом.. ))
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05.01.2023 18:10 Відповісти
Шестеро не ели три дня
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05.01.2023 18:50 Відповісти
Вони ше прохлаждаюця -- розстріляите іх нах .
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05.01.2023 17:11 Відповісти
лол
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05.01.2023 17:23 Відповісти
Добить нахрін всіх, щоб свідків не було!
В паРаше прінімаюцца правільніє решенія!
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05.01.2023 17:23 Відповісти
Пушилін повідомив, що Путін ухвалив рішення нагородити 6 тих, хто вижив "за героїзм під час трагедії в Макіївці". Джерело: https://censor.net/ua/n3391508

А ***** з гумором ... Круто - нагородив !! Поверненням назад в пекло ! 🤣
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05.01.2023 17:35 Відповісти
Мстітєлєй за пагібших, яким, після прильоту від хаймарсу, забезпечене пожиттєве мимовільне випорожнення в штани, після закінчення ПТУ екстерном, потрібно мінімум розміщати в будівлі якогось технікуму.
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05.01.2023 17:48 Відповісти
треба їх перевести в інше пту й повідомити адресу, а там ми вже самі...
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05.01.2023 18:03 Відповісти
Просто за минуту до взрыва вышли поссать на улицу.
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05.01.2023 18:29 Відповісти
Бегали за горилкой
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05.01.2023 19:16 Відповісти
Не зачет
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05.01.2023 19:19 Відповісти
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05.01.2023 23:36 Відповісти
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06.01.2023 00:23 Відповісти
Таки знайшлись живучі, курви.
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06.01.2023 00:25 Відповісти
 
 