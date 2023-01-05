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Ердоган провів розмову із Зеленським: Туреччина готова до "посередницьких зусиль щодо досягнення довгострокового миру між РФ та Україною"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зеленський,ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

"В Управлінні зв'язків Адміністрації президента Туреччини повідомили, що співрозмовники обговорили тему турецької підтримки в гуманітарній та енергетичній сферах, а також питання "зернового коридору".

Президент Туреччини заявив про готовність своєї країни до посередницьких зусиль щодо досягнення довгострокового миру між РФ та Україною", - пише видання.

Також Ердоган звернув увагу на зусилля щодо організації обміну полоненими, а також наголосив на готовності Анкари до дипломатичного внеску в прискорення процесів навколо Запорізької АЕС.

Нагадаємо, сьогодні турецький лідер також провів розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
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05.01.2023 17:04
+12
Ердогану-миру без повної деокупації тимчасово захоплених територій України включно з Кримом не буде...
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05.01.2023 17:03
+9
щодо досягнення довгострокового миру між РФ та Україною -нам мир довгостроковий не потрібен нам потрібна тільки пермога кацапи повинні заплатити у вигляді репарацій за кожен зруйнований будинок-до того ***** ще раз нагадав і Ердогану про реаліїї теріторії іале Ердогану все не доходить
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05.01.2023 17:07
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Ердогану-миру без повної деокупації тимчасово захоплених територій України включно з Кримом не буде...
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05.01.2023 17:03 Відповісти
Фантазёр, все тебя называли - Фантазёр..
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05.01.2023 17:03 Відповісти
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05.01.2023 17:04 Відповісти
А разве россияне выбирали хоть кого-то? У них с самого начала все назначенное
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05.01.2023 17:11 Відповісти
ты идиот? это пост про зеленского брехуна перед войной
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06.01.2023 01:15 Відповісти
Я зашел на твитер страницу того человека, чей скриншот был в оригинальном сообщении.
Я был не прав в том, что обозвал его русаком только потому, что не согласен с его оценкой.
Насколько я понял, парень погиб, защищая Украину.
R.I.P
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06.01.2023 09:44 Відповісти
Ердоган це імітатор чи провокатор чи він шось плете .
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05.01.2023 17:06 Відповісти
Фалоімітатор!
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05.01.2023 18:18 Відповісти
Амфітаміновии торчок .
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05.01.2023 18:29 Відповісти
наголосив на готовності Анкари до дипломатичного внеску в прискорення процесів навколо Запорізької АЕС.

Впорайся з цим, потім повернемося до цієї розмови
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05.01.2023 17:06 Відповісти
щодо досягнення довгострокового миру між РФ та Україною -нам мир довгостроковий не потрібен нам потрібна тільки пермога кацапи повинні заплатити у вигляді репарацій за кожен зруйнований будинок-до того ***** ще раз нагадав і Ердогану про реаліїї теріторії іале Ердогану все не доходить
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05.01.2023 17:07 Відповісти
Так, не може бути жодного миру з катами і вбивцями українського народу. Лише повна ізоляція від всього цивілізованого світу.
Будь-які домовленості чи навіть перемовини України з цими терористами призведуть до зняття санкцій і нової війни у майбутньому.
Репарації можна отримати з уже заморожених на заході активів. Весною їх було заморожено до $2 трлн.
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05.01.2023 19:07 Відповісти
что ты несешь ? какие снятия санкций? никто санкции с путиснской рашки снимать не будет в ближайшие лет 20
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06.01.2023 01:16 Відповісти
Мене муляє, що українці платять гроші брендам, які продовжують працювати у рф і платити там податки.

Це неправильно.

Війна - це і про економіку, і про цінності.

Війна - це про вчинки і про відповідальність за вчинки.

Бренд прийняв рішення працювати в росії - їм окей, нам не окей. Це рішення ми як сорокамільйонна нація можемо вважати антиукраїнським і пропонувати нести за нього відповідальність - і репутаційну, і падінням продажів.

(У минулому пості я вказував як приклад такого бренда-колаборанта бренд Gillette, який входить до Procter&Gamble, але справедливості заради маю зазначити, що їхній головний конкурент, французький Bic, нічим не кращий і теж працює в росії.)

Моє внутрішнє завдання - зробити так, аби бренди-колаборанти зіткнулись із бойкотом, осудом і падінням прибутків. Проте я розумію, що більшість українців не будуть заходити в спеціальні телеграм-боти чи мобільні додатки кожного разу, як приходять у магазин, щоби перевірити всі бренди на поличці. Тому я пропоную зробити так, щоб уже на поличці в магазині покупець бачив, чи фінансує бренд російську армію, чи ні.

Я створив петицію за те, щоби продукція брендів, які працюють у рф, була відмічена спеціальними позначками. Так покупець одразу матиме всю інформацію для свідомого вибору.

Водночас я публічно звертаюся до власників магазинів і торговельних мереж: зробіть позначки на поличках із товарами брендів-колаборантів уже зараз. Це буде правильно. Це буде правильний вчинок. Нехай українці купують більше товарів у компаній, які вийшли з ринку росії, нехай бачать всю ситуацію як є.

Кожен ваш підпис під петицією - це мінус гроші в компаній, які працюють у рф. Це мінус куля в бік нашої армії, мінус ракета в наші будинки і великий плюс у карму.

Зробіть репост і підпишіть петицію прямо зараз. В Україні не має бути нічого, що б підтримувало країну-вбивцю. Жодної гривні тим, хто фінансує армію рф.

Підписати петицію - 360 секунд. Зробити репост - 10 секунд. Відчуття зробленої правильної справи - безцінно.

Just do it.

Петиція - https://petition.president.gov.ua/petition/174786

Юрій Гудименко, боєць ЗСУ, до 24.02.2022 член політради Демократичної Сокири та експерт з питань військово-промислового комплексу
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05.01.2023 17:10 Відповісти
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05.01.2023 17:12 Відповісти
то есть когда ты покупаешь газ кацапский или нефть то можна а жилет нельзя но беда в том что кроме жилета и бика все остальное полное дерьмо или недоступно
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06.01.2023 01:18 Відповісти
Люба "формула" миру де першим пунктом не буде стояти повна деокупація території України включно з Кримом якими б "ердоганами" вона не прикривалась буде написана ****** в кремлі а ЗЕбанда на чолі з блазнем малоросом яка її втілюватиме буде визнана агентами ФСБ з дуже плачевним кінцем!!!
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05.01.2023 17:42 Відповісти
"щодо досягнення довгострокового миру між РФ та Україною"
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05.01.2023 17:43 Відповісти
Спасибки, канешна...хаспадин уважаемый, но "не на часи"
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05.01.2023 17:51 Відповісти
Посередництво доцільне у процесі "торгу"-Україні чим і з ким торгувати за цих обставин?!
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05.01.2023 18:04 Відповісти
Путь объявит перемирие в Сирии на пол года . Слабо ?
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05.01.2023 18:11 Відповісти
Зеля таки попросив Ердогана на зустріч із Путлером.
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05.01.2023 18:15 Відповісти
зеля, окстись... с кем ты говоришь... он хуже чем ты... ты - беспородное ашкенази, хотевшее, как вонючий кацапский агент, сдать с дерьмаком Украину... а оно - быдло вонючее... не позорь Украину... зеля... уйди честно... отдай власть умным - Залужному... ты - позор всех украинцев во всем мире... уйди... забери ленку, призывавшую в 2014 году сдавать позиции украинских танков в даунбассии, скумбрию по 8 гривен... ты - ПОЗОР НАЦИИ... как и ветеринар данилов, как и абдрыстович, как оттрепанный булданов...
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05.01.2023 18:34 Відповісти
твой зеля хотел этот мiр еще в марте прошлого года у турков подписать и вот опять по кругу
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06.01.2023 01:20 Відповісти
"Долгосрочный" звучит как временный, но на продолжительный срок😠
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05.01.2023 20:59 Відповісти
не будет никого турецко-кацапского мира для нас - Украинцы не согласятся
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06.01.2023 01:21 Відповісти
Будь-які домовленості з турками-"one dollar" не кращі за будь-які домовленості з патологічними брехунами-рашапідами.
Тому, а не пішов би ти турку десь лісом.
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06.01.2023 03:14 Відповісти
Из Турции шлют приветы россиянцам
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06.01.2023 03:17 Відповісти
 
 