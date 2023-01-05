Ердоган провів розмову із Зеленським: Туреччина готова до "посередницьких зусиль щодо досягнення довгострокового миру між РФ та Україною"
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.
"В Управлінні зв'язків Адміністрації президента Туреччини повідомили, що співрозмовники обговорили тему турецької підтримки в гуманітарній та енергетичній сферах, а також питання "зернового коридору".
Президент Туреччини заявив про готовність своєї країни до посередницьких зусиль щодо досягнення довгострокового миру між РФ та Україною", - пише видання.
Також Ердоган звернув увагу на зусилля щодо організації обміну полоненими, а також наголосив на готовності Анкари до дипломатичного внеску в прискорення процесів навколо Запорізької АЕС.
Нагадаємо, сьогодні турецький лідер також провів розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.
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Я был не прав в том, что обозвал его русаком только потому, что не согласен с его оценкой.
Насколько я понял, парень погиб, защищая Украину.
R.I.P
Впорайся з цим, потім повернемося до цієї розмови
Будь-які домовленості чи навіть перемовини України з цими терористами призведуть до зняття санкцій і нової війни у майбутньому.
Репарації можна отримати з уже заморожених на заході активів. Весною їх було заморожено до $2 трлн.
Це неправильно.
Війна - це і про економіку, і про цінності.
Війна - це про вчинки і про відповідальність за вчинки.
Бренд прийняв рішення працювати в росії - їм окей, нам не окей. Це рішення ми як сорокамільйонна нація можемо вважати антиукраїнським і пропонувати нести за нього відповідальність - і репутаційну, і падінням продажів.
(У минулому пості я вказував як приклад такого бренда-колаборанта бренд Gillette, який входить до Procter&Gamble, але справедливості заради маю зазначити, що їхній головний конкурент, французький Bic, нічим не кращий і теж працює в росії.)
Моє внутрішнє завдання - зробити так, аби бренди-колаборанти зіткнулись із бойкотом, осудом і падінням прибутків. Проте я розумію, що більшість українців не будуть заходити в спеціальні телеграм-боти чи мобільні додатки кожного разу, як приходять у магазин, щоби перевірити всі бренди на поличці. Тому я пропоную зробити так, щоб уже на поличці в магазині покупець бачив, чи фінансує бренд російську армію, чи ні.
Я створив петицію за те, щоби продукція брендів, які працюють у рф, була відмічена спеціальними позначками. Так покупець одразу матиме всю інформацію для свідомого вибору.
Водночас я публічно звертаюся до власників магазинів і торговельних мереж: зробіть позначки на поличках із товарами брендів-колаборантів уже зараз. Це буде правильно. Це буде правильний вчинок. Нехай українці купують більше товарів у компаній, які вийшли з ринку росії, нехай бачать всю ситуацію як є.
Кожен ваш підпис під петицією - це мінус гроші в компаній, які працюють у рф. Це мінус куля в бік нашої армії, мінус ракета в наші будинки і великий плюс у карму.
Зробіть репост і підпишіть петицію прямо зараз. В Україні не має бути нічого, що б підтримувало країну-вбивцю. Жодної гривні тим, хто фінансує армію рф.
Підписати петицію - 360 секунд. Зробити репост - 10 секунд. Відчуття зробленої правильної справи - безцінно.
Just do it.
Петиція - https://petition.president.gov.ua/petition/174786
Юрій Гудименко, боєць ЗСУ, до 24.02.2022 член політради Демократичної Сокири та експерт з питань військово-промислового комплексу
Тому, а не пішов би ти турку десь лісом.