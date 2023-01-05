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Путін доручив Шойгу ввести з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення в Україні, - Кремль
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент РФ Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу ввести з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на Кремль повідомляє російське пропагандистське видання "РИА-Новости".
Більше деталей наразі невідомо.
Топ коментарі
+140 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар05.01.2023 17:15
+85 Максим Колісник
показати весь коментар05.01.2023 17:14
+84 Fish Man
показати весь коментар05.01.2023 17:14
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Нехай їде - його там і скасують!
Ценник советских времён на говяжьи мозги в мясном отделе продовольственного магазина в Грузии, продублированный на русском языке :
"Ум 1-ая нац.кат. 1 руб. 90 коп / кг"
А цьому довбо(ОЙ)бу хтось сказав, що в Україні Різдво було 24го?
хоча це неважливо... їм буде прилітати прямо на святвечір!!! але сумніваюсь, що будуть такі улови, як на Новий Рік, бо мос-КАЛЛ-і в більшості своїй сатаністи-"атеїсти" і такі свята практично не святкують!
Проинспектировать больше ПТУ на предмет жилищно-бытовых условий прикомандированных, иногородних и особенно иностранных обучающихся, при необходимости произвести капитальный ремонт, даже если для этого придётся снести старые корпуса.
Лінія зіткнення проходить по областях, які Пуйло вважає російськими. Тоді де саме він оголосив "перемир'я"?