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Путін доручив Шойгу ввести з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення в Україні, - Кремль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Президент РФ Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу ввести з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на Кремль повідомляє російське пропагандистське видання "РИА-Новости".

Більше деталей наразі невідомо. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патріарх РПЦ Кирил пропонує встановити "різдвяне перемир’я"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+140
Значить реально справи рашисто погані!
Сподіваюсь ЗСУ НЕ ПРИПИНЯТЬ ВОГОНЬ!!!
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05.01.2023 17:15
+85
Хмм... Сатаністи святкують Різдво. Цікаво-цікаво
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05.01.2023 17:14
+84
Н@їбуть цапи.
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05.01.2023 17:14
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...У російських телеграм-каналах поширилася інформація про те, що Путін може на Різдво 7 січня відвідати Донецьк. Мовляв, зараз триває активна підготовка до цієї поїздки, однак візит може бути скасовано будь-якої миті...
Нехай їде - його там і скасують!
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05.01.2023 20:20 Відповісти
Та якогось двійника-клоуна може прислати, щоб зфоткали в напівзатіненому ракурсі як недавно на кримському мосту.
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05.01.2023 22:14 Відповісти
Меньше залишиться.
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05.01.2023 22:19 Відповісти
Більшість світу в грудні відсвяткувала а в січні це таке кому здоров'я, HIMARS та Валерій дозволить.
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05.01.2023 20:20 Відповісти
Хлопці, Козаки, їбаште кацапів подарунками, не спиняйтеся !!!!!!!!!!!!
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05.01.2023 20:26 Відповісти
Невже у фюрера появився розум???
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05.01.2023 20:38 Відповісти
Достовірні лише - ???
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05.01.2023 22:20 Відповісти
ты что кацап совсем поехал крышей?
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06.01.2023 01:33 Відповісти
Ага.
Ценник советских времён на говяжьи мозги в мясном отделе продовольственного магазина в Грузии, продублированный на русском языке :
"Ум 1-ая нац.кат. 1 руб. 90 коп / кг"
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06.01.2023 06:23 Відповісти
Це тіпа "Різдв'яне перемир'я"?
А цьому довбо(ОЙ)бу хтось сказав, що в Україні Різдво було 24го?
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05.01.2023 20:47 Відповісти
25-го а не 24 -го -ты что с луны?
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06.01.2023 01:35 Відповісти
Ми почали 24го
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06.01.2023 08:18 Відповісти
Кращого моменту для наступу і не придумати. Прийшов час звільняти Кремінну, Рубіжне і Сіверськодонецьк. Головне щоб маскалі не стріляли.
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05.01.2023 20:50 Відповісти
Отползает. Бий чорта!!
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05.01.2023 21:30 Відповісти
Троянські коні вечерю принесутіь. Всьо ідьот по плану.
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05.01.2023 21:30 Відповісти
И ЗСУ сразу такие - ну раз вы не стреляете, то оставляйте себе оккупированные территории.... Смешно....
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05.01.2023 21:30 Відповісти
Вони сказали своєму дибілоїдному "общєству" , що знищили всі Хаймарси. Якраз є гарна нагода довести протилежне
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05.01.2023 21:45 Відповісти
Хаймарси відсвяткували 25-го, завтра вони працюють.
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05.01.2023 21:46 Відповісти
ідіть *****! Господь сказав винищувати кацапів
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05.01.2023 22:16 Відповісти
мос-КАЛЛ-ь не уточнив, 6-7 січня якого року??
хоча це неважливо... їм буде прилітати прямо на святвечір!!! але сумніваюсь, що будуть такі улови, як на Новий Рік, бо мос-КАЛЛ-і в більшості своїй сатаністи-"атеїсти" і такі свята практично не святкують!
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05.01.2023 22:39 Відповісти
Москалю вірити - себе не поважати. Їбшити їх до повної деокупації
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05.01.2023 22:46 Відповісти
Значит, какую-то подлянку задумал плешивый упырь
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05.01.2023 22:53 Відповісти
Всі роспорядження ***** на території України не діють. Командуй в роZії потвора.
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05.01.2023 22:59 Відповісти
Це вже якусь воньку придумали зробити
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05.01.2023 23:42 Відповісти
А ми їм різдв'яні подарунки мусимо відправити. Їб...те хлопці.
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06.01.2023 01:29 Відповісти
В россии идет полным ходом подготовка к массированной атаке на Украину, они хотели бы жахнуть на рождество чтоб поздравить нас и порадовать своих чмобиков но не успевают подготовить ракеты и шахеды, по этому перемирье от патриарха, второй вариант они все таки успевают подготовится и хотят чтоб мы расслабились (глупо конечно так думать, но и нападение на Украину тоже глупое решение), устроят провокацию и жахнут, как было и с Крымским мостом который был взорван фсб в самом легком месте как для дальнейшего его ремонта, после чего был молниеносный заранее спланированный якобы ответный удар по Украине
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06.01.2023 02:06 Відповісти
Принимать ли условие рашистов - решение примет руководство славной Украины. В любом случае будьте осторожны - рашистам верить нельзя.
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06.01.2023 05:28 Відповісти
Хорошее время, чтобы уделить больше внимания Профессионально-Техническому образованию.
Проинспектировать больше ПТУ на предмет жилищно-бытовых условий прикомандированных, иногородних и особенно иностранных обучающихся, при необходимости произвести капитальный ремонт, даже если для этого придётся снести старые корпуса.
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06.01.2023 06:42 Відповісти
"Перемир'я по лінії зіткнення на Україні"
Лінія зіткнення проходить по областях, які Пуйло вважає російськими. Тоді де саме він оголосив "перемир'я"?
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06.01.2023 11:04 Відповісти
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