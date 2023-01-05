Путін доручив Шойгу ввести з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення в Україні, - Кремль

Президент РФ Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу ввести з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на Кремль повідомляє російське пропагандистське видання "РИА-Новости".

Більше деталей наразі невідомо.

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