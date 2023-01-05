Росія намагається повернутися у змагальний спорт, треба продовжувати ізоляцію спортсменів з РФ, - МЗС Естонії

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу закликав продовжити ізоляцію спортсменів з Росії.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Росія докладає зусиль, щоб повернутися до міжнародного змагального спорту. Росія завжди використовувала спорт як політичний інструмент. Наразі вони намагаються нормалізувати свої відносини з міжнародною спільнотою через спорт. Ми повинні продовжувати ізолювати російських спортсменів.

Слава Україні!" - написав міністр.

Нагадаємо, раніше WBA відновила в рейтингах російських і білоруських боксерів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха й інших спортивних функціонерів, які підтримують допуск російських спортсменів до міжнародних змагань, відвідати льодову арену "Альтаїр" у Дружківці Донецької області, по якій російські окупанти завдали ракетного удару в ніч на вівторок.

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