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Окупований Крим та Білорусь Путін розглядає як території для ядерних провокацій, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим,окупація

Російський диктатор Путін розглядає тимчасово окупований Крим та Білорусь як території для проведення ядерних провокацій.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що з боку сучасної Росії і режиму Путіна не можна виключати загрозу ядерного удару.

"Є інформація, що окупований Крим і територія сучасної Білорусі розглядаються Путіним для проведення такого роду провокацій. Вся ця інформація відстежується, є розвіддані", - сказав Юсов.

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При цьому він наголосив, що навіть у Кремлі розуміють, що такий крок, якщо він відбудеться, стане останнім для керівного російського режиму.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+5
На мій хлопський розум Крим можливо, а бяларашка наврячі, дуже близько до НАТО
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05.01.2023 17:38
+4
Антихрист звичайний. Класичний.
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05.01.2023 17:37
+1
Мабудь навіть не в НАТО справа. Це буде дивно виглядати вʼіпати ядерною бомбою по союзнику, при тому, що в України ядерної зброї нема. Як вони це пояснять?
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05.01.2023 17:42
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Антихрист звичайний. Класичний.
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05.01.2023 17:37 Відповісти
На мій хлопський розум Крим можливо, а бяларашка наврячі, дуже близько до НАТО
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05.01.2023 17:38 Відповісти
Мабудь навіть не в НАТО справа. Це буде дивно виглядати вʼіпати ядерною бомбою по союзнику, при тому, що в України ядерної зброї нема. Як вони це пояснять?
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05.01.2023 17:42 Відповісти
Та їм вже давно по цимьалах на весь зовнішній світ, а свї дегенераты сжеруть все шо скабеева скаже
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05.01.2023 17:47 Відповісти
То що, *уйло бахне "ядеркою", і скаже що це українці. Чи може Америку звинуватить?
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05.01.2023 17:41 Відповісти
Байдуже, що скаже РФ. Ядерна провокація буде приписна до РФ і буде відповідна реакція.
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05.01.2023 18:13 Відповісти
Ні в чому не звинувачуйте свинособаку Путіна.
Ва фсьом вінаватая укра̀інская "какаяразніца-95".
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05.01.2023 17:43 Відповісти
Сарказм, він такий сарказм
Та в зеленого є надія що війна все спише. А якщо ще декілька таких відосиків як на новий рік запише, то наші бабусі будь кого за нього порвуть. За яника рвали й за цього рватимуть
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05.01.2023 17:51 Відповісти
у вас несчастные случаи на стройке были? теперь будут...
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05.01.2023 17:55 Відповісти
Моя думка,що є розвідка фронтова і є шакали буданки-кацапа які до лінії фронту ніколи не підходили,зате мають нові машини,зброю і роздають потрібним людям гуманітарку.
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05.01.2023 18:12 Відповісти
Ядрьоною бімбою по Криму? Нехай згорить понаїхавша вата разом з зрадниками.
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05.01.2023 18:24 Відповісти
Поважаю вашу думку, але в Криму є багато знайомих котрі не змогли з різних підстав виїхати, але досі вірять в повернення України і наших ЗСУ
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05.01.2023 21:45 Відповісти
путіну потрібно підвищити ставки щоб застосувати тактичну ядерку "у відповідь".
після провокації росія має виглядати "жертвою" а не "агресором".
наприклад, путін розмістить ядерні знаряддя в криму, бо це "територія росії", як вони всім пояснюють.
потім по цим складам вдарять "неопознані дрони", виникне радіаційне зараження брудною землею та уламками з зруйнованих складів.
"неопознані дрони" запишуть "українськими".
і почнеться новий етап викручування рук західним політикам, щоб визнали "територіальні придбання росії".
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05.01.2023 18:30 Відповісти
Нікому той Крим тепер не дістанеться. Засруть радіонуклідами і все.
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05.01.2023 21:48 Відповісти
 
 