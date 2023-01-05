Окупований Крим та Білорусь Путін розглядає як території для ядерних провокацій, - розвідка
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Російський диктатор Путін розглядає тимчасово окупований Крим та Білорусь як території для проведення ядерних провокацій.
Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Він зазначив, що з боку сучасної Росії і режиму Путіна не можна виключати загрозу ядерного удару.
"Є інформація, що окупований Крим і територія сучасної Білорусі розглядаються Путіним для проведення такого роду провокацій. Вся ця інформація відстежується, є розвіддані", - сказав Юсов.
При цьому він наголосив, що навіть у Кремлі розуміють, що такий крок, якщо він відбудеться, стане останнім для керівного російського режиму.
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Ва фсьом вінаватая укра̀інская "какаяразніца-95".
Та в зеленого є надія що війна все спише. А якщо ще декілька таких відосиків як на новий рік запише, то наші бабусі будь кого за нього порвуть. За яника рвали й за цього рватимуть
після провокації росія має виглядати "жертвою" а не "агресором".
наприклад, путін розмістить ядерні знаряддя в криму, бо це "територія росії", як вони всім пояснюють.
потім по цим складам вдарять "неопознані дрони", виникне радіаційне зараження брудною землею та уламками з зруйнованих складів.
"неопознані дрони" запишуть "українськими".
і почнеться новий етап викручування рук західним політикам, щоб визнали "територіальні придбання росії".