США не очікують, що війна закінчиться найближчим часом, адже Росія дуже хоче захопити Бахмут, - Sky News

У США не очікують завершення війни на сході України найближчим часом. Для Росії важливо отримати контроль над Бахмутом.

Про це повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За словами американського високопосадовця, інтенсивні бойові дії на сході України триватимуть ще кілька місяців. На його думку, того, що відбувається в Бахмуті, можна очікувати й на інших ділянках фронту.

"Бої все ще досить гарячі (в Донецькій області. - Ред.). Те, що ми бачимо в Бахмуті, ми повинні очікувати і на інших ділянках фронту, що бої будуть продовжуватися в найближчі місяці", - заявив анонімний чиновник.

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Росія приділяє особливу увагу Бахмуту, оскільки він розташований на стратегічній лінії постачання між Донецькою та Луганською областями. Якщо ж ворогу вдасться отримати контроль над містом, він може використати його як плацдарм для просування до більших міст - Краматорська і Слов'янська.