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США не очікують, що війна закінчиться найближчим часом, адже Росія дуже хоче захопити Бахмут, - Sky News

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

У США не очікують завершення війни на сході України найближчим часом. Для Росії важливо отримати контроль над Бахмутом.

Про це повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За словами американського високопосадовця, інтенсивні бойові дії на сході України триватимуть ще кілька місяців. На його думку, того, що відбувається в Бахмуті, можна очікувати й на інших ділянках фронту.

"Бої все ще досить гарячі (в Донецькій області. - Ред.). Те, що ми бачимо в Бахмуті, ми повинні очікувати і на інших ділянках фронту, що бої будуть продовжуватися в найближчі місяці", - заявив анонімний чиновник.

Дивіться: "Нема що сказати росіянам, за мене це зробить зброя", - оборонець Бахмута Олександр Матяш (Мадяр). ВIДЕО

Росія приділяє особливу увагу Бахмуту, оскільки він розташований на стратегічній лінії постачання між Донецькою та Луганською областями. Якщо ж ворогу вдасться отримати контроль над містом, він може використати його як плацдарм для просування до більших міст - Краматорська і Слов'янська.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+20
Кацапське марення якось пох. Я одно знаю Украiна переможе. Других варiантiв нема.
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05.01.2023 17:49
+9
открою для них большой секрет .. кацапы хотят захватить всё !
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05.01.2023 17:54
+6
Украина Крым освободит от росийских нацыстов , а не захватит
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05.01.2023 18:01
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Кацапське марення якось пох. Я одно знаю Украiна переможе. Других варiантiв нема.
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05.01.2023 17:49 Відповісти
Але із Зелею це не точно !
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05.01.2023 17:59 Відповісти
Точно?? А скільки би "мінсков" підписав би вже однотуровий??
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05.01.2023 18:27 Відповісти
А що, треба було воювати в резинових тапках і трєніках палицею копалкою? Януковоща теж ви перед цим обрали.... Вам мудрим дякувати не передякувати за перечерк майбутнього на роки в перед льогкім розчерком ручки.
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05.01.2023 18:42 Відповісти
яниковоча до влади привів саме хто???
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05.01.2023 18:51 Відповісти
Мудрий нарід який вірить в казочки з телевізора, хто ж іще.
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05.01.2023 18:57 Відповісти
Зря регистрировался, кац
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05.01.2023 19:00 Відповісти
Зря стільки кудахчиш, курка нерозумна
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05.01.2023 19:09 Відповісти
Квартальні допомогали як могли
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05.01.2023 19:03 Відповісти
Переможе якщо Залужний буде як Батько Махно чи Хмельницький... Чи ще яка особистість що організує перебудову нації.

🎉🧨🎡👕

Перше що потрібно - партизанам мальцева дати зброї - за 1-2 місяці окурка спалять. Далі вже боротись з наслідками.

Якщо 144 реформи буде - буде й далі те ж саме... заборона стріляти в відповідь чи судове переслідування оних...
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05.01.2023 18:01 Відповісти
Чи просто так протягують "дисцепліну" та не дають відпусток?
Думаєте скільки за Херсон/Азов військових хочу розірвати Зе?

Саме це олігократії і не хочеться... втрати контроль...

Саме тому і приватних армій хочеться - там буду х3-х10 ЗП та перевірка на слухняність...
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05.01.2023 18:03 Відповісти
Знов хоче?? А "хотелка" доросла тільки до того, щоб нахилитися у позицію їхньою улюбленої літери z, і тихенько промичати - ласкаво просимо, смазка не потрібна.
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05.01.2023 17:51 Відповісти
открою для них большой секрет .. кацапы хотят захватить всё !
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05.01.2023 17:54 Відповісти
Все унитазы
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05.01.2023 18:02 Відповісти
Тому що вони знають, шо прямо зараз недостатньо нам дають зброї для перемоги.
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05.01.2023 17:55 Відповісти
Украина Крым освободит от росийских нацыстов , а не захватит
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05.01.2023 18:01 Відповісти
дуже хоче лише один дурень, а інші вже не дуже
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05.01.2023 18:00 Відповісти
Кіля Бімба?
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05.01.2023 18:20 Відповісти
кровосіся і ти тут?
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05.01.2023 20:37 Відповісти
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05.01.2023 20:49 Відповісти
Война закончится к 20 апреля....
Посевная и прочие колхозные примочки...жрать хочецца всегда...ЧМОбики не сдают и не сеют

.все на фронте трактористы... Мавзолейные...👹👺🦍🦍🦍обезьяны...
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05.01.2023 18:03 Відповісти
Знову цей анонімний чиновник...Схоже він на службі в фсб
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05.01.2023 18:04 Відповісти
Дехто взагалі вже закінчив війну. Правда, в своїй голові.
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05.01.2023 18:06 Відповісти
США очікували що Україна протримається 3 дні. Ванги, бл.
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05.01.2023 18:09 Відповісти
Ну це зрозуміло, тому зброю дають наче "піпєткою"...
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05.01.2023 18:12 Відповісти
Они там в своих америках Буданова не читают, штоле?
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05.01.2023 18:21 Відповісти
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05.01.2023 19:59 Відповісти
Такi пейсателi тм на поличцi "Уцiнка" стоять...
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05.01.2023 21:57 Відповісти
США не ожидают, что война закончится в ближайшее время, потому что отказываются поставлять Украине танки и ракеты средней дальности.
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05.01.2023 20:17 Відповісти
💯
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05.01.2023 21:10 Відповісти
Это самое смешное что я прочел за последнюю неделю
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05.01.2023 21:28 Відповісти
 
 