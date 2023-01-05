США не очікують, що війна закінчиться найближчим часом, адже Росія дуже хоче захопити Бахмут, - Sky News
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У США не очікують завершення війни на сході України найближчим часом. Для Росії важливо отримати контроль над Бахмутом.
Про це повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За словами американського високопосадовця, інтенсивні бойові дії на сході України триватимуть ще кілька місяців. На його думку, того, що відбувається в Бахмуті, можна очікувати й на інших ділянках фронту.
"Бої все ще досить гарячі (в Донецькій області. - Ред.). Те, що ми бачимо в Бахмуті, ми повинні очікувати і на інших ділянках фронту, що бої будуть продовжуватися в найближчі місяці", - заявив анонімний чиновник.
Росія приділяє особливу увагу Бахмуту, оскільки він розташований на стратегічній лінії постачання між Донецькою та Луганською областями. Якщо ж ворогу вдасться отримати контроль над містом, він може використати його як плацдарм для просування до більших міст - Краматорська і Слов'янська.
Будь ласка, зачекайте...
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Перше що потрібно - партизанам мальцева дати зброї - за 1-2 місяці окурка спалять. Далі вже боротись з наслідками.
Якщо 144 реформи буде - буде й далі те ж саме... заборона стріляти в відповідь чи судове переслідування оних...
Думаєте скільки за Херсон/Азов військових хочу розірвати Зе?
Саме це олігократії і не хочеться... втрати контроль...
Саме тому і приватних армій хочеться - там буду х3-х10 ЗП та перевірка на слухняність...
Посевная и прочие колхозные примочки...жрать хочецца всегда...ЧМОбики не сдают и не сеют
.все на фронте трактористы... Мавзолейные...👹👺🦍🦍🦍обезьяны...