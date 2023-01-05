США хочуть модернізувати боєприпаси часів холодної війни та передати їх Україні, - Politico
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У США запустили програму із вилучення боєприпасів часів холодної війни з бункерів і модернізацію їх настільки, щоб вони були корисними для України.
Про це з посиланням на джерело пише Politico, повідмляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За словами джерела, у Вашингтоні почалися закриті переговори про вилучення боєприпасів часів холодної війни. Одну з таких програм уже запущено. Планується, що ракети для давно знятих із виробництва систем протиповітряної оборони США HAWK отримають необхідні оновлення для відправлення в бій проти російських загарбників.
Ракети HAWK працюватимуть в парі з кількома пусковими установками, які Іспанія пообіцяла відправити Україні. Система HAWK все ще використовується в Європі та інших країнах, але на початку 1990-х армія США вивела її з експлуатації на користь системи Patriot.
США також шукають способи перекрити постачання іранських безпілотників Росії. "Ми оцінюємо подальші кроки, які ми можемо зробити з точки зору експортного контролю, щоб обмежити доступ Ірану до технологій, які використовуються в безпілотниках", - заявила речниця Ради національної безпеки США Адрієн Вотсон.
Будь ласка, зачекайте...
А ще краще, якби дали те, що казав Залужний
"Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць."
ні лендлізу🎐
ні літачків польських...🎠
🎃а то фугасна с-300 швидко українська...
👛а абрамс так той зовсім поломаний... а ми на фрау бочку гонимо...
Тільки мені "допомога союзників" скидається на свідчення диспетчера в Твіттері який бачив збиття мн17?
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не забуваємо котлів, Азова, Херсона, Кривоноса, вагнергейту...+100
(І. Нечуй-Левицький, "Старосвітські батюшки та матушки")
Але це так, одна з можливих причин.
Яку там відмовку Юрій Швець знову придумає
Не треба про них мріяти...
Обама - вето на поставки оружия в Украину. Отдайте Крым - без сопротивления.
Трамп - постаки оружия с органичениями, включая Javelin. Мало. Тогда эскалация была только на Донбасе. Санкции на Северный Поток
Байден - снятие санкций с СП. Полноценное вторжение, закрытие посольства, спасайтесь.
Позже понемного помощь, в единичных экземплярах.
Отказ исполнят закон о лендлизе - который предложили республиканцы.
Оказывается транши выгоднее, т.к. можно заказать производство нового оружия, дать заработать производителям, получить дивиденды от прибыли.
Чтобы больше заработать, надо больше заказов, т.е. надо продолжать войну.
Может это быть мотивом?
Или все таки риск эскалации - это мотив не использоват лендлиз?
С одной стороны все делается правильно для Украины
Но с другой факты, какието подозрительные...
1. администрация Дональда Трампа демонстрировала готовность вводить всё новые и новые санкции - вплоть до мер против европейских покупателей газа.
После смены власти в США ситуация улучшилась. 24 января 2021 года работы по строительству в датских водах были возобновлены.
2. Президент Обама вето на поставки оружия. Вицепрезидент Байден - за поставки оружия, но у меня есть президент, и я не могу действовать иначе.
Президент Байден - спасайтесь, посольство закрываем, президенту Украины предлагаем помощь чтобы "сбежать".
3. Вот отчеты о поставках
https://protectukrainenow.org/ua/report/
Первый транш 350млн на 3 день войны
Часть траншей на несколько лет вперед, и только под производство нового оружия. В условиях войны - неизвестно как эта помощь повлияет через 1-2-3 года, т.к. нужно сейчас.
4. Приняли закон о лендлизе от республиканцев
Но вместо исполнения, через пару дней начали продавливать транш на 40 млрд.
В итоге лендлиза нет, из 40 млрд только 12-13 млрд на оружие, часть выдана на несколько лет, а часть в виде 1.5-3 млрд. которая именно на оружие не успели подписать, подписали уже после 1 октября, т.е. просто вернулась в бюджет, т.к. закончился финансовый год.
Включили уже в следующий транш, который в новом финансовом году.
Поставь подпись 31 сентября, и 1.5 млрд были бы из транша 2022 финансового года, но подписав 1 октября, это уже 2023 финансовый год.
1 октября 2023 года - закончится лендлиз, скорее так и не начавшись.
Спасибо, хоть так помогают
Но другая страна, при такой озабоченности и быстрой помощи наверное бы проиграла "за 3 дня"
Просто факты:
Демократы Обама, вицепрезидент Байден - отдайте Крым без сопротивления, вето на оружие.
Республиканцы Трамп - малые поставки оружия, конфликт можно сказать заморожен
Демократы Байден - полноценная война, в первые 3 дня - 0 реакции и помощи
Это сейчас можно сказать меняется помощь в лучшую сторону
Человек изменился, или обстоятельства вынуждают помогать?
Например бывшим врагам талибам, единовременно оставили больше и разнообразнее оружие
Не в единичных количествах, а в промышленных, и без оглядки, какое можно, а какое грозит эскалацией
Вначале - ВАУ
Вначале все медиа и "говорящие головы" ждаем летом,
потом ждем 1 октября 2022,
потом... молчим
А ведь 1 октября 2023 года - закон перестанет действовать
На западе, некоторые "аналитики", пишут, что в какомто интервью президент сказал что закон о лендлизе "фиктивный", нет обязательства его исполнять.
В принципе так и есть, в тексте нет требования, есть "shall" вроде - т.е. можно исполнять, а можно не исполнять.
Теперь вопрос, если это право исполнять или нет, отдано президенту - то почему нет желания его исполнять?
Подписать желание было, а исполнять желание пропало...
**** ты кремлевская
Все медиа, и руководство радовалось, и радовалось лендлизу вплоть до 1 октября.
Пока не поняли, что лендлиза скорее не будет - теперь просто молчат.
И да - никто не знал, что за него надо платить.
Что же лучше?
Получить оружие по лендлизу, спасти жизни людей, инфраструктуру, закончить быстро войну, отдать оружие или оплатить пользование, вполне возможно по символической цене.
Или
Получать бесплатные транши пока за них будет голосовать Конгрес США.
Получать не спешно оружие, заказывать производство с поставками в 2024-2025 годах.
Получить больше убитых, и разрушенной инфраструктуры.
И после победы, брать кредиты на восстановление инфраструктуры, и платить проценты за эти кредиты.
И там и там надо платить, но есть различие
Плюсов множество:
- в транши на поддержку Украины, и на производство оружия - можно добавить денег, для избирателей США.
- производство это доходы для оружейный компаний. Еще не известно, кто дивиденды в виде денег будет получать, за производство оружия в счет поддержки Украины.
- так как цель любой фирмы, получить прибыль.
То выгодно произвести больше оружия.
Чтобы больше произвести надо больше времени.
Значит войну надо затянуть, в том числе и по этой причине.
Еще не известно какая причина главнее, риск эскалации и легально побольше заработать.
А был бы ленд-лиз.
Это передача в основном из запасов.
Где же тут заработать?
И денег для избирателей не добавить в лендлиз.
А условное колесо от HIMARS - избирателям также не нужно.
Им надо настоящие деньги
Осталось помучаться 9 месяцев с законом о ленд-лизе - и он перестанет действовать.
И можно будет с чистой совестью, заказывать производство оружия в счет траншей
Так что выгоду получили все (кроме Украины) когда одной хоть и маловероятной угрозой стало меньше.
Надо меньше тратить на возможную защиту от удара.
А это явно десятки миллирдов в год.