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США хочуть модернізувати боєприпаси часів холодної війни та передати їх Україні, - Politico

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

hawk

У США запустили програму із вилучення боєприпасів часів холодної війни з бункерів і модернізацію їх настільки, щоб вони були корисними для України.

Про це з посиланням на джерело пише Politico, повідмляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За словами джерела, у Вашингтоні почалися закриті переговори про вилучення боєприпасів часів холодної війни. Одну з таких програм уже запущено. Планується, що ракети для давно знятих із виробництва систем протиповітряної оборони США HAWK отримають необхідні оновлення для відправлення в бій проти російських загарбників.

Ракети HAWK працюватимуть в парі з кількома пусковими установками, які Іспанія пообіцяла відправити Україні. Система HAWK все ще використовується в Європі та інших країнах, але на початку 1990-х армія США вивела її з експлуатації на користь системи Patriot.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не очікують, що війна закінчиться найближчим часом, адже Росія дуже хоче захопити Бахмут, - Sky News

США також шукають способи перекрити постачання іранських безпілотників Росії. "Ми оцінюємо подальші кроки, які ми можемо зробити з точки зору експортного контролю, щоб обмежити доступ Ірану до технологій, які використовуються в безпілотниках", - заявила речниця Ради національної безпеки США Адрієн Вотсон.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+24
Даже старое американское оружие в разы лучше аналагавнетовского тем более после модернизации.
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05.01.2023 18:05
+20
Краще, ніж нічого.
А ще краще, якби дали те, що казав Залужний
"Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць."
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05.01.2023 18:01
+18
Онися роздавала милостиню старцям щонеділі, але вибирала черствий хліб і такі черстві пироги, що й наймички не їли. Вона, певно, хотіла придбати собі царство небесне дуже економічно.

(І. Нечуй-Левицький, "Старосвітські батюшки та матушки")
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05.01.2023 18:11
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Правила форума Рада форумчан
Краще, ніж нічого.
А ще краще, якби дали те, що казав Залужний
"Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць."
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05.01.2023 18:01 Відповісти
Ні атакмс 🎎
ні лендлізу🎐
ні літачків польських...🎠

🎃а то фугасна с-300 швидко українська...

👛а абрамс так той зовсім поломаний... а ми на фрау бочку гонимо...

Тільки мені "допомога союзників" скидається на свідчення диспетчера в Твіттері який бачив збиття мн17?

________________
не забуваємо котлів, Азова, Херсона, Кривоноса, вагнергейту...+100
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05.01.2023 18:12 Відповісти
чучело, у тебя уже полный распад личности
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05.01.2023 20:14 Відповісти
не трынди бот кацапский
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06.01.2023 02:10 Відповісти
Непогано... У хазяйстві згодиться!
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05.01.2023 18:02 Відповісти
прям ленд-мать его-лиз какой-то!
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05.01.2023 18:03 Відповісти
нет это гораздо лучше чем лендлиз - за эту помощь нашим детятм не придется платить и отдавать долги
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06.01.2023 02:11 Відповісти
хватит уже врать, что за ленд-лиз надо платить
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06.01.2023 05:17 Відповісти
Мы эти снаряды передадим Рашке,но ...))))
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05.01.2023 18:03 Відповісти
Передадим один за одним или залпом
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05.01.2023 18:20 Відповісти
Ага! "Активно-реактивним шляхом"!!!
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05.01.2023 18:33 Відповісти
Даже старое американское оружие в разы лучше аналагавнетовского тем более после модернизации.
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05.01.2023 18:05 Відповісти
Онися роздавала милостиню старцям щонеділі, але вибирала черствий хліб і такі черстві пироги, що й наймички не їли. Вона, певно, хотіла придбати собі царство небесне дуже економічно.

(І. Нечуй-Левицький, "Старосвітські батюшки та матушки")
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05.01.2023 18:11 Відповісти
безліч чого читав з старого але так і не зрозумів один момент: чом хліб черствів але не цвів...
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05.01.2023 18:15 Відповісти
Менше розпушувачів додавали у хліб
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05.01.2023 18:20 Відповісти
все одно цвіте швидко... Якщо цікавитесь наукой - знайте - при 3 атм цвіль майже не росте... в кернах з полюсу - тиск навіть 100 років тому був вище...
Але це так, одна з можливих причин.
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05.01.2023 18:23 Відповісти
Печіть домашнії, не цвіте не пліснявіє.
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05.01.2023 21:51 Відповісти
Бо в целофановому кульку не зберігався.
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05.01.2023 18:43 Відповісти
Добре пам'ятаю, коли ще не було отих бісівських холодильників , мати постійно обмазувала хліб олією і намагались тримати хліб у дерев'яних хлібницях. Мається на увазі хліб з магазину, бо домашнього практично не було, бо жили в місті.
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05.01.2023 19:58 Відповісти
Забув додати, що хліб не встигав не те що пліснявіти, чорствіти не встигав, хоча і хоштував 14-16 коп.
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05.01.2023 19:59 Відповісти
Цвілі сприяють дріжджі.
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05.01.2023 20:13 Відповісти
главное что бы побольше ваших кацапов сдохло ..
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06.01.2023 02:13 Відповісти
Мдаа, аби не *******
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05.01.2023 18:14 Відповісти
твоим кацапм хватит и такого чтобы в пакеты запаковывать
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06.01.2023 02:14 Відповісти
а ни смогут стрелять как с300 - по земле?
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05.01.2023 18:15 Відповісти
по твоим кацап - смогут 100%
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06.01.2023 02:15 Відповісти
ловлю тебя за язык, теперь это твоя миссия соответствовать, будешь ли украинцем или треплом.
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06.01.2023 14:30 Відповісти
ты кто такой кацапский тролль - что бы перед тобой кто-то отчитывался? совсем берега попутала вата недобитая
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06.01.2023 16:35 Відповісти
Уже румын, ты уж определись какой VPN выбирать. 15 рублёвик.
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06.01.2023 16:39 Відповісти
так у тебя урода кацапского такойже vpn - но я то живу в Киеве а ты падло в кацапсии
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06.01.2023 16:58 Відповісти
Vai, kāds tu nejauks! Protams, varētu tevi pasūtīt tur, kur parasti sūta visādus ākstus un balamutes, bet es netaisos terēt uz tevi laiku.
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06.01.2023 17:10 Відповісти
эстонский кацап? за тобой еще не пришли KaPo Эстонии? ну так жди.. там они быстро вычисляют таких как ты и сроки реальные дают
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06.01.2023 17:22 Відповісти
Да вы правы, эстонский , лучше бы ничего не писали. Мени соромно шо е таки украинцi як ты.
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06.01.2023 17:50 Відповісти
Все що вбиває кацапів знадобиться в хазяйстві.
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05.01.2023 18:16 Відповісти
Чим би янкі не тішились, аби тільки Абрамси і літаки не давати Україні ....
Яку там відмовку Юрій Швець знову придумає

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05.01.2023 18:17 Відповісти
Нема в нас,і не буде в перспективі, такої кількості гасу для Абрамсів.
Не треба про них мріяти...
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05.01.2023 18:45 Відповісти
Названа вами причина ще більш "витончена" ніж причина що Абрамси багато важать і можуть зруйнувати дороги - ємність паливних баків Абрамса 2000 літрів , тепер уявимо що нам дадуть 1000 Абрамсів ( мріяти не заборониш) якщо вони будуть кожен день спалювати повні баки то виходить 2000 кубів вдень і 732 000 кубів на рік - тобто 732 000 кубів гасу на рік це якась неймовірна кількість що її нігде взяти не можна ?
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06.01.2023 03:31 Відповісти
Эх, жаль ,что сейчас не президент США Джон Маккейн , то он бы, с первых дней войны, дал Украине : самолёты, зрк "Пэтриот", танки "Абрамс"самые лучшие боевые дроны, вертолёты....
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05.01.2023 18:17 Відповісти
ага дал бы....все оны дают...
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05.01.2023 18:25 Відповісти
Я так мыслю что был бы Рейган вообще пуйло в нашу сторону бы не смотрел. Байден совсем из другой категории и к сожалению нам не повезло что именно на его президентство пришла к нам война
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05.01.2023 18:41 Відповісти
Трамп чі Обама кращі???
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05.01.2023 18:46 Відповісти
Малесеньке уточнення. Обама з бідоном разом заморозили програму допомоги Україні. Трамп якраз і відкрив канали постачання, та на жель не встиг організувати повноцінне постачання. Це "вчорашня" історія, тобто на моїх і ваших очах все це відбувалось.
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05.01.2023 20:04 Відповісти
Трамп открыл твое сидение на бутылке! Чтобы пошли поставки в Украину - Конгресс США преодолел вето этого рыжего кремлевского ******! Хорош уже тут *******!
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05.01.2023 20:18 Відповісти
Какие поставки?

Обама - вето на поставки оружия в Украину. Отдайте Крым - без сопротивления.

Трамп - постаки оружия с органичениями, включая Javelin. Мало. Тогда эскалация была только на Донбасе. Санкции на Северный Поток

Байден - снятие санкций с СП. Полноценное вторжение, закрытие посольства, спасайтесь.

Позже понемного помощь, в единичных экземплярах.

Отказ исполнят закон о лендлизе - который предложили республиканцы.

Оказывается транши выгоднее, т.к. можно заказать производство нового оружия, дать заработать производителям, получить дивиденды от прибыли.

Чтобы больше заработать, надо больше заказов, т.е. надо продолжать войну.

Может это быть мотивом?

Или все таки риск эскалации - это мотив не использоват лендлиз?

С одной стороны все делается правильно для Украины

Но с другой факты, какието подозрительные...
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05.01.2023 22:33 Відповісти
бред кацапский а что северный поток работает? Байден уже дал столько оружие и денег что кацапы воют о пощаде ..
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06.01.2023 02:34 Відповісти
Просто факты:

1. администрация Дональда Трампа демонстрировала готовность вводить всё новые и новые санкции - вплоть до мер против европейских покупателей газа.

После смены власти в США ситуация улучшилась. 24 января 2021 года работы по строительству в датских водах были возобновлены.

2. Президент Обама вето на поставки оружия. Вицепрезидент Байден - за поставки оружия, но у меня есть президент, и я не могу действовать иначе.

Президент Байден - спасайтесь, посольство закрываем, президенту Украины предлагаем помощь чтобы "сбежать".

3. Вот отчеты о поставках

https://protectukrainenow.org/ua/report/

Первый транш 350млн на 3 день войны

Часть траншей на несколько лет вперед, и только под производство нового оружия. В условиях войны - неизвестно как эта помощь повлияет через 1-2-3 года, т.к. нужно сейчас.

4. Приняли закон о лендлизе от республиканцев

Но вместо исполнения, через пару дней начали продавливать транш на 40 млрд.

В итоге лендлиза нет, из 40 млрд только 12-13 млрд на оружие, часть выдана на несколько лет, а часть в виде 1.5-3 млрд. которая именно на оружие не успели подписать, подписали уже после 1 октября, т.е. просто вернулась в бюджет, т.к. закончился финансовый год.

Включили уже в следующий транш, который в новом финансовом году.

Поставь подпись 31 сентября, и 1.5 млрд были бы из транша 2022 финансового года, но подписав 1 октября, это уже 2023 финансовый год.

1 октября 2023 года - закончится лендлиз, скорее так и не начавшись.

Спасибо, хоть так помогают

Но другая страна, при такой озабоченности и быстрой помощи наверное бы проиграла "за 3 дня"
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06.01.2023 16:51 Відповісти
брехня кацапская - ты и твой обоссцанный трамп на подсосе у кремлядей все эти годы - вся шобла мага республиканцев уже во время войны выступила против военной помощи Украине - так что пошли вы ***** путинские *****
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06.01.2023 16:56 Відповісти
Я не за Трампа. Тоже не нравится.

Просто факты:

Демократы Обама, вицепрезидент Байден - отдайте Крым без сопротивления, вето на оружие.

Республиканцы Трамп - малые поставки оружия, конфликт можно сказать заморожен

Демократы Байден - полноценная война, в первые 3 дня - 0 реакции и помощи

Это сейчас можно сказать меняется помощь в лучшую сторону

Человек изменился, или обстоятельства вынуждают помогать?

Например бывшим врагам талибам, единовременно оставили больше и разнообразнее оружие

Не в единичных количествах, а в промышленных, и без оглядки, какое можно, а какое грозит эскалацией
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06.01.2023 17:09 Відповісти
Про лендлиз

Вначале - ВАУ

Вначале все медиа и "говорящие головы" ждаем летом,

потом ждем 1 октября 2022,

потом... молчим

А ведь 1 октября 2023 года - закон перестанет действовать

На западе, некоторые "аналитики", пишут, что в какомто интервью президент сказал что закон о лендлизе "фиктивный", нет обязательства его исполнять.

В принципе так и есть, в тексте нет требования, есть "shall" вроде - т.е. можно исполнять, а можно не исполнять.

Теперь вопрос, если это право исполнять или нет, отдано президенту - то почему нет желания его исполнять?

Подписать желание было, а исполнять желание пропало...
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06.01.2023 17:00 Відповісти
ботяра ты что совсем тупой? за лендлиз нужно платить и отдавать деньги а Байден поставляет военую помощь БЕСПЛАТНО
**** ты кремлевская
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06.01.2023 17:05 Відповісти
Отличные аргументы

Все медиа, и руководство радовалось, и радовалось лендлизу вплоть до 1 октября.

Пока не поняли, что лендлиза скорее не будет - теперь просто молчат.

И да - никто не знал, что за него надо платить.

Что же лучше?

Получить оружие по лендлизу, спасти жизни людей, инфраструктуру, закончить быстро войну, отдать оружие или оплатить пользование, вполне возможно по символической цене.

Или

Получать бесплатные транши пока за них будет голосовать Конгрес США.

Получать не спешно оружие, заказывать производство с поставками в 2024-2025 годах.

Получить больше убитых, и разрушенной инфраструктуры.

И после победы, брать кредиты на восстановление инфраструктуры, и платить проценты за эти кредиты.

И там и там надо платить, но есть различие
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06.01.2023 17:21 Відповісти
лендлиз уже есть - просто это запасной вариант - но ты такой тупой кацап что не понимаешь элементарных вещей
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06.01.2023 17:25 Відповісти
кончай бредить бот трамповской шлюхи
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06.01.2023 02:27 Відповісти
жаль что ты тупой бот..
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06.01.2023 02:26 Відповісти
нет. Макейн бы ничего не давал...т.к. при макейне или другом нормальном президенте никакого нападения пуйла бы не было.
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06.01.2023 09:07 Відповісти
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05.01.2023 18:23 Відповісти
Все это хорошо, но без современных танков и бмп а не советских еще выпусков, авиации желательно F-16 нам если честно не победить. Стоять вечно в обороне тоже ни к чему хорошему не приведёт. Разве этого не понимают наши партнеры? Конечно понимают. Но уперто не дают вышеперечисленного из-за боязни эскалации, перерастания конфликта в 3 мировую ну и как апофеоз ядерный амаргедон. Выбрали как они считают единственно правильную стратегию постепенного удушения россии в надежде что мы и дальше будем мужественно отражать атаки агрессора. По этому и нет настоящего ленд-Лиза. У меня все время складывается впечатление что Запад все ещё пытается умиротворить путина , как-то договорится с ним.
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05.01.2023 18:27 Відповісти
Лучше транши

Плюсов множество:

- в транши на поддержку Украины, и на производство оружия - можно добавить денег, для избирателей США.

- производство это доходы для оружейный компаний. Еще не известно, кто дивиденды в виде денег будет получать, за производство оружия в счет поддержки Украины.

- так как цель любой фирмы, получить прибыль.

То выгодно произвести больше оружия.

Чтобы больше произвести надо больше времени.

Значит войну надо затянуть, в том числе и по этой причине.

Еще не известно какая причина главнее, риск эскалации и легально побольше заработать.

А был бы ленд-лиз.

Это передача в основном из запасов.

Где же тут заработать?

И денег для избирателей не добавить в лендлиз.

А условное колесо от HIMARS - избирателям также не нужно.

Им надо настоящие деньги

Осталось помучаться 9 месяцев с законом о ленд-лизе - и он перестанет действовать.

И можно будет с чистой совестью, заказывать производство оружия в счет траншей
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05.01.2023 22:06 Відповісти
вас кацапов уже победили просто вы об этом еще не знаете пока вонь от ваших трупов чмобиков не дойдет до больших город московии
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06.01.2023 02:35 Відповісти
В нас же були танки Оплот -- завод якось потихенько здувся .
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05.01.2023 18:42 Відповісти
толку от этого завода если денег на закупку танков нет
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06.01.2023 02:37 Відповісти
Да пусть даже не модернизируют...Пусть просто отдадут что есть и что ни жалко,а мы уж по кацапам там аомодернизируем,что вся параша модернизируется после этого..Давайте старые гаубицы 60-70 годов и миллионы снарядов к ним-без всякой модернизации.Бабуинов-пох...чем крошить на холодец.Нам все станет в пользу...только быстрее-главный критерий.
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05.01.2023 18:43 Відповісти
Blin. Daite Ukraine to, shto nado i konets etoi voine budet skoro! A v mesto togo tantsujut strany taknazyvajemogo staroi evropy vokrug kostra shtob sohranit H...o litso. Sravnivaja sdituatsiju so II Mirovoi- to kakto stranno eto vsjo. Vygledit kak biznes na krovi.. I ne hotjat ponimat togo shto Ukraina i jest peredovaja Evropy i "zelezny kupol" zapadnogo mira.
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05.01.2023 18:52 Відповісти
90% оружия на планете времен холодной войны или их модернизированные аналоги. Так что это еще ни о чем не говорит. ф16 это тоже оружие времен холодной войны. Могут дать или ненужное барахло или вполне себе крутые ништяки. В данном случае ПВО лишним не будет.
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05.01.2023 19:17 Відповісти
Napalm i pobol6she ! ge46 ruzkih kurw !
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05.01.2023 19:52 Відповісти
**** яка ***** - ми віддали ракети а ці підари роздумують чи надати нам зброю часів першої світової.
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05.01.2023 20:03 Відповісти
Кому ты отдал ракеты? Наверное кацапам? А ****** у тебя почему то США? А сам ты кто после таких заявлений?
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05.01.2023 20:20 Відповісти
В то время стратегические ракеты, явно были нацелены не на Москву.

Так что выгоду получили все (кроме Украины) когда одной хоть и маловероятной угрозой стало меньше.

Надо меньше тратить на возможную защиту от удара.

А это явно десятки миллирдов в год.
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05.01.2023 21:59 Відповісти
Интересно кошка серит, да неправилЬно кладет...
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05.01.2023 20:52 Відповісти
Billy Willy не пести кацапскийвыпляток кому ты отдал ракеты падло?
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06.01.2023 02:38 Відповісти
Это какой то позор.
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05.01.2023 20:18 Відповісти
у вас кацапов всегда будет позор - потому что вы тупые ЛУЗЕРЫ
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06.01.2023 02:39 Відповісти
Годная идея. Ещё пригодилась бы модификация 152мм снарядов на подобие Excalibur.
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05.01.2023 20:25 Відповісти
 
 