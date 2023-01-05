США хочуть модернізувати боєприпаси часів холодної війни та передати їх Україні, - Politico

У США запустили програму із вилучення боєприпасів часів холодної війни з бункерів і модернізацію їх настільки, щоб вони були корисними для України.

Про це з посиланням на джерело пише Politico, повідмляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За словами джерела, у Вашингтоні почалися закриті переговори про вилучення боєприпасів часів холодної війни. Одну з таких програм уже запущено. Планується, що ракети для давно знятих із виробництва систем протиповітряної оборони США HAWK отримають необхідні оновлення для відправлення в бій проти російських загарбників.

Ракети HAWK працюватимуть в парі з кількома пусковими установками, які Іспанія пообіцяла відправити Україні. Система HAWK все ще використовується в Європі та інших країнах, але на початку 1990-х армія США вивела її з експлуатації на користь системи Patriot.

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США також шукають способи перекрити постачання іранських безпілотників Росії. "Ми оцінюємо подальші кроки, які ми можемо зробити з точки зору експортного контролю, щоб обмежити доступ Ірану до технологій, які використовуються в безпілотниках", - заявила речниця Ради національної безпеки США Адрієн Вотсон.