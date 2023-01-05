Російські командири заохочують сексуальне насильство проти мирних українців, – The New York Times
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Журналісти американського видання The New York Times опублікували розслідування сексуального насильства проти мирних українських жителів на деокупованих територіях з боку російських солдатів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зокрема, є докази того, що російські командири знали про зґвалтування або навіть заохочували їх, пише NYT з посиланням на Ірину Діденко, представницю прокуратури з ведення справ сексуального насильства. У деяких же випадках вони віддавали, як стверджує Діденко, накази ґвалтувати або давали вказівки "піти розслабитися".
Діденко каже, що існує чітка модель поведінки, коли російські війська окупують територію: "Прибувають наземні війська, і на другий-третій день починаються зґвалтування".
В одному з випадків, який описується в розслідування, командир дозволив солдатам увійти в житловий будинок, сам залишаючись зовні. При цьому було чутно, як солдат говорив: "Цю ми просто поб'ємо, а цю ми зґвалтуємо". В іншому випадку вісім російських солдатів зґвалтували чоловіка, якого зупинили на блокпосту.
За словами Діденко, загалом офіційно встановлено 154 факти зґвалтувань. Однак прокурор вважає, що насправді таких випадків набагато більше. Наприклад, в одному з раніше окупованих сіл Київської області психологи виявили, що кожна дев'ята жінка зазнала сексуального насильства.
За словами прокурорів і міської влади, жертви зґвалтувань неохоче говорять про те, що трапилося, а на тлі війни ситуація погіршується, оскільки їх можуть звинуватити у співпраці з російською армією.
Спеціальна мобільна група зафіксувала 64 факти сексуального насильства з боку російських окупантів на деокупованій частині Херсонської області. Це більше, ніж в інших визволених областях України.
Відомі випадки, коли на Херсонщині військовослужбовці РФ протягом чотирьох місяців ґвалтували жінку. Ще одну місцеву жительку з березня систематично оголювали та застосовували тортури – її обливали окропом.
Будь ласка, зачекайте...
росія не підписала і не визнає Женевські конвенції, іх солдати не є військовими, т б то прав у них
в Україні немає від слова зовсім, тому нашим воякам коли немає західних журналістів і командирів можна робити з ними що завгодно, хоч мінні поля розміновувати, хоч замість мішеней випробовувати для гранатометів ....
Можна брати в рабство і пускати на експерименти сунучи вперед науку та знову спасаючи в такий спосіб людство. І ось якісь китайці це точно будуть робити... Але звичайно наше християнське суспільство на таке не піде.
Чи може ти за те щоб просто тішити его безглуздо їх вбиваючи? Як на мене дах від ПТСР поїхав в тих хто заради его хоче просто вбивати та розміновувати полоненими поля що рівносильно безглуздому вбивству. Навіщо це робити? Щоб що? Правильно, логічно, морально перероблювати агресора в донора і спасати в такий шлях людей, а хто це заперечує на жаль хворий.
P.S. А суспільна мораль інколи теж буває безглуздою хворою наприклад в деяких країнах те що ми звемо педофілією соціальна норма та заохочується (мова так про відсотків 15 населення планети), чи наприклад в такій країні як ІДІЛ є морально щоб діти різали голови тим хто не дотримуються їх моралі та соціальних традицій.
Хай краще поля мінні розміновують, це їх найкраще використання
Тоді я привідкрию трохи для вас її - людей вмудряються спасати навіть м'ясом із свині та інших тварин. А вони генетично куди більше відрізняються від людиноподібної худоби типу кацапів... Навіть банально на той же позаклітинний матрикс що при даному примітивному рівні технологій потрібен для швидкого вирощування повністю сумісних донорських органів. А це тисячі навіть сотні тисяч врятованих життів. Вже не кажучи за решту інших можливостей...
Тому замисліться над тим які ви божевільні раз хочете безглуздо вбивати лиш щоб тішити цими вбивствами своє его витрачаючи такий цінний ресурс на гній.
Ви прям як ті кацапи з Кремля які заради тішення свого его розв'язали цю війну, чи ті кацапи які заради его гвалтують, каструють та роблять інші речі що диктує їм їх близька до звірячої природа.
тим паче від військового москаля
На Кубани уменьшилось количество изнасилований казаков дагестанцами
5 дек. 2020 г., 09:42
Шарль Латэн
Общество
За 11 месяцев текущего года в Краснодарском крае выходцами из Дагестана изнасиловано на 24,3 процента меньше казаков, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом объявил пресс-центр краевого ГУВД.
Отдельно учитывать сексуальные преступления против казачества правоохранительные органы Кубани начали четыре года назад, когда в центре Краснодара состоялся казачий круг с участием 20 тысяч человек. На кругу казаки жёстко потребовали от полиции защитить их половую неприкосновенность от произвола дагестанцев. ГУВД края пришлось принять меры - районные отделы полиции обязали подавать ежемесячный рапорт о количестве изнасилований казаков.
До 2019 года включительно показатель стабильно рос на 10-11 процентов в год, а в 2020 упал почти на четверть. Скептики утверждают, что такое снижение связано не с успехами полиции, а с коронавирусными ограничениями, из-за которых насильники и потенциальные жертвы реже выходят из дома. Несмотря на это, руководители полицейского главка и районных отделов уже представлены к награждению Офицерским нагрудным знаком «200 лет Кубанскому казачьему войску».
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з досвідом роботи дипломата.,
На Кубани уменьшилось количество изнасилований казаков дагестанцами
5 дек. 2020 г., 09:42
Шарль Латэн
Общество
За 11 месяцев текущего года в Краснодарском крае выходцами из Дагестана изнасиловано на 24,3 процента меньше казаков, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом объявил пресс-центр краевого ГУВД.
Отдельно учитывать сексуальные преступления против казачества правоохранительные органы Кубани начали четыре года назад, когда в центре Краснодара состоялся казачий круг с участием 20 тысяч человек. На кругу казаки жёстко потребовали от полиции защитить их половую неприкосновенность от произвола дагестанцев. ГУВД края пришлось принять меры - районные отделы полиции обязали подавать ежемесячный рапорт о количестве изнасилований казаков.
До 2019 года включительно показатель стабильно рос на 10-11 процентов в год, а в 2020 упал почти на четверть. Скептики утверждают, что такое снижение связано не с успехами полиции, а с коронавирусными ограничениями, из-за которых насильники и потенциальные жертвы реже выходят из дома. Несмотря на это, руководители полицейского главка и районных отделов уже представлены к награждению Офицерским нагрудным знаком «200 лет Кубанскому казачьему войску».
2.6kПерепосты
На Луганщині повісився російський «мобік», якого зґвалтували «кадирівці» (фото)
PUBLISHED 4 СІЧНЯ 2023
Чоловік залишив передсмертну записку, у якій назвав причини самогубства.
У так званій "ЛНР" повісився один з російських "мобіків". У передсмертній записці він поскаржився на свавілля "кадирівців" та заявив, що тіктокери з батальйону "Ахмат" ґвалтують росіян.
Передсмертна записка "мобіка" / соцмережі
Як повідомляє низка Telegram-каналів, тіло повішеного "мобіка" знайшли в під'їзді житлового будинку неподалік від бази мобілізованих окупантів. Поруч лежала передсмертна записка.
"Мобік" перед самогубство звернувся до своєї дружини. Він заявив, що бачив "пекло". Такого не було ні в Чечні, ні в Афганістані. Втім, причина самогубства полягає в іншому.
"Ми, російські люди, тут - ніхто, а правлять чеченці. Вони пиячать, займаються свавіллям, ґвалтують та п*здять всіх, але ніхто нічого не робитиме. Ксюхо, вони віджали усі бабки, які ти надіслала і зробили зі мною дещо. Будь ласка, знай, що я опирався", - написав "мобік" у записці. // УНІАН
12:00, Сьогодні
На Запоріжжі окупант підірвав себе гранатою, після принижувань та вимагань з боку своїх товаришів по службі
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Ще один російський солдат наклав на себе руки, не витримавши знущань з боку кавказців. Інцидент стався у тимчасово підконтрольному РФ Василівському районі Запорізької області.
Про це розповіли в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, опублікувавши рапорт окупантів щодо події, передає 061
Згідно з документом, двоє військовослужбовців рф вимагали у сослуживця неіснуючий «борг». Коли той заявив, що нічого у них не позичав, здирники пригрозили, що до його матері та дружини у Ростові прийдуть їхні товариші з дагестанського земляцтва і зґвалтують їх.
Після цього постраждалий дістав гранату і привів її у дію, внаслідок чого загинув, а його вимагателі відбулися пораненнями.
При цьому командування вирішило цю справу зам'яти, і написали на рапорті, що обставини справи «нікому не цікаві», вимагаючи його переробити.
«Написати, що підірвався через недбальство. Урашова та Мирзоєва (травмованих)- на передову!» - розпорядилося вище керівництво.
Подивися, Світе,
Доки світить сонце:
Вчора - наші діти.
Нині - чорні кості.
На зап'ястях - стрічки
Жовті із блакиттю…
Мов згорілі свічки
Москалями вбиті!
Подивися, Світе,
Подивись уважно:
Нині наші діти.
Завтра твої ляжуть
У сиру землицю
Із хрестом без ймення.
Ти не знаєш вбивцю?
Запитай у мене
У руки в могилі
Що до Неба пнеться…
Ми не всі загинем!
Маєм слово Честі!
Небо посивіле
Кров'ю нині плаче.
Діточок в могилах
Хто їм це пробачить?
Вбите немовлято
І стара на ганку
Сестра, мама й тато
Ще жили із ранку...
Вбивцю-московита
Земелька поглине!
Доки сонце світить -
Житиме Вкраїна!!!
(А.Тереверко)
Це повністю відповідає архетипу гоблінів.