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Російські командири заохочують сексуальне насильство проти мирних українців, – The New York Times

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Журналісти американського видання The New York Times опублікували розслідування сексуального насильства проти мирних українських жителів на деокупованих територіях з боку російських солдатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, є докази того, що російські командири знали про зґвалтування або навіть заохочували їх, пише NYT з посиланням на Ірину Діденко, представницю прокуратури з ведення справ сексуального насильства. У деяких же випадках вони віддавали, як стверджує Діденко, накази ґвалтувати або давали вказівки "піти розслабитися".

Діденко каже, що існує чітка модель поведінки, коли російські війська окупують територію: "Прибувають наземні війська, і на другий-третій день починаються зґвалтування".

В одному з випадків, який описується в розслідування, командир дозволив солдатам увійти в житловий будинок, сам залишаючись зовні. При цьому було чутно, як солдат говорив: "Цю ми просто поб'ємо, а цю ми зґвалтуємо". В іншому випадку вісім російських солдатів зґвалтували чоловіка, якого зупинили на блокпосту.

За словами Діденко, загалом офіційно встановлено 154 факти зґвалтувань. Однак прокурор вважає, що насправді таких випадків набагато більше. Наприклад, в одному з раніше окупованих сіл Київської області психологи виявили, що кожна дев'ята жінка зазнала сексуального насильства.

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За словами прокурорів і міської влади, жертви зґвалтувань неохоче говорять про те, що трапилося, а на тлі війни ситуація погіршується, оскільки їх можуть звинуватити у співпраці з російською армією.

Спеціальна мобільна група зафіксувала 64 факти сексуального насильства з боку російських окупантів на деокупованій частині Херсонської області. Це більше, ніж в інших визволених областях України.

Відомі випадки, коли на Херсонщині військовослужбовці РФ протягом чотирьох місяців ґвалтували жінку. Ще одну місцеву жительку з березня систематично оголювали та застосовували тортури – її обливали окропом.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+36
Кацапські військові це тварини з якими сюсюкаються різні Золкіни.
росія не підписала і не визнає Женевські конвенції, іх солдати не є військовими, т б то прав у них
в Україні немає від слова зовсім, тому нашим воякам коли немає західних журналістів і командирів можна робити з ними що завгодно, хоч мінні поля розміновувати, хоч замість мішеней випробовувати для гранатометів ....
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05.01.2023 18:10
+26
Уроды . О перемирии мечтают ?
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05.01.2023 18:08
+21
прошу Господа об одном - смерти все - ВСЕМ И КАЖДОМУ - рускаму... руский - это раб... руский - это вонючий немытый бурят, якут, удмурт, мордвин, мокша, вепс.... поэтому прошу - ГОСПОДИ, УНИЧТОЖЬ ВРАГА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА РАСИЮ!
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05.01.2023 18:12
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Уроды . О перемирии мечтают ?
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05.01.2023 18:08 Відповісти
Кацапські військові це тварини з якими сюсюкаються різні Золкіни.
росія не підписала і не визнає Женевські конвенції, іх солдати не є військовими, т б то прав у них
в Україні немає від слова зовсім, тому нашим воякам коли немає західних журналістів і командирів можна робити з ними що завгодно, хоч мінні поля розміновувати, хоч замість мішеней випробовувати для гранатометів ....
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05.01.2023 18:10 Відповісти
Можна було б якщо б нам не потрібно було б вимінювати своїх з кацапського полону.
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05.01.2023 18:25 Відповісти
Вбивати не обовязково, сюсюкатись не треба
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05.01.2023 18:35 Відповісти
Є куди розумніші методи чим просто тішити его. Нам треба гроші. Є чорний ринок. Можна забивати та різати на м'ясо і цими життями людиноподібної худоби спасати життя людей.

Можна брати в рабство і пускати на експерименти сунучи вперед науку та знову спасаючи в такий спосіб людство. І ось якісь китайці це точно будуть робити... Але звичайно наше християнське суспільство на таке не піде.
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05.01.2023 23:00 Відповісти
Давно у тебя кукуха слетела?
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05.01.2023 23:09 Відповісти
Жалієш противника? Чи ти рашист і тобі стало страшно?) Ну так капітулюй це єдиний шанс для тебе вижити і щоб ми поводились з тобою у відповідності до женевської конвенції.

Чи може ти за те щоб просто тішити его безглуздо їх вбиваючи? Як на мене дах від ПТСР поїхав в тих хто заради его хоче просто вбивати та розміновувати полоненими поля що рівносильно безглуздому вбивству. Навіщо це робити? Щоб що? Правильно, логічно, морально перероблювати агресора в донора і спасати в такий шлях людей, а хто це заперечує на жаль хворий.

P.S. А суспільна мораль інколи теж буває безглуздою хворою наприклад в деяких країнах те що ми звемо педофілією соціальна норма та заохочується (мова так про відсотків 15 населення планети), чи наприклад в такій країні як ІДІЛ є морально щоб діти різали голови тим хто не дотримуються їх моралі та соціальних традицій.
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05.01.2023 23:21 Відповісти
)
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06.01.2023 00:17 Відповісти
Яке з кацапа мясо, лайно, навіть канібалам не зайде. Як таким можно спасати людей загадка велика, окрім як на перегній труп кацапа нікуди більше не годиться, тим паче на експерименти.
Хай краще поля мінні розміновують, це їх найкраще використання
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06.01.2023 00:16 Відповісти
Загадка? Хоча можливо не всім ж дано.

Тоді я привідкрию трохи для вас її - людей вмудряються спасати навіть м'ясом із свині та інших тварин. А вони генетично куди більше відрізняються від людиноподібної худоби типу кацапів... Навіть банально на той же позаклітинний матрикс що при даному примітивному рівні технологій потрібен для швидкого вирощування повністю сумісних донорських органів. А це тисячі навіть сотні тисяч врятованих життів. Вже не кажучи за решту інших можливостей...

Тому замисліться над тим які ви божевільні раз хочете безглуздо вбивати лиш щоб тішити цими вбивствами своє его витрачаючи такий цінний ресурс на гній.

Ви прям як ті кацапи з Кремля які заради тішення свого его розв'язали цю війну, чи ті кацапи які заради его гвалтують, каструють та роблять інші речі що диктує їм їх близька до звірячої природа.
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06.01.2023 05:02 Відповісти
Ще один Йозеф Менгеле відшукався 😆
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06.01.2023 13:52 Відповісти
Одна думка щось мати від кацапа це вже стрес для любого Українця,
тим паче від військового москаля
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06.01.2023 13:56 Відповісти
В другій армії і своїх трахають аж гай гуде.
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05.01.2023 18:11 Відповісти
Сарказм.
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05.01.2023 18:17 Відповісти
прошу Господа об одном - смерти все - ВСЕМ И КАЖДОМУ - рускаму... руский - это раб... руский - это вонючий немытый бурят, якут, удмурт, мордвин, мокша, вепс.... поэтому прошу - ГОСПОДИ, УНИЧТОЖЬ ВРАГА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА РАСИЮ!
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05.01.2023 18:12 Відповісти
Міньєти нехай товаріщь товаріщу роблять.
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05.01.2023 18:15 Відповісти
Щоб у всіх кацапів їхні "інструменти" повсихали! Може виздихають швидше!!!
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05.01.2023 18:18 Відповісти
Це рашисти і від них можна очікувати будь-що
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05.01.2023 18:21 Відповісти
Іпать касапа?? І за гроші не буду..
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05.01.2023 18:24 Відповісти
Тебе не допустять,бо чергу потрібно було раніше займати:

На Кубани уменьшилось количество изнасилований казаков дагестанцами

5 дек. 2020 г., 09:42

Шарль Латэн

Общество

За 11 месяцев текущего года в Краснодарском крае выходцами из Дагестана изнасиловано на 24,3 процента меньше казаков, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом объявил пресс-центр краевого ГУВД.

Отдельно учитывать сексуальные преступления против казачества правоохранительные органы Кубани начали четыре года назад, когда в центре Краснодара состоялся казачий круг с участием 20 тысяч человек. На кругу казаки жёстко потребовали от полиции защитить их половую неприкосновенность от произвола дагестанцев. ГУВД края пришлось принять меры - районные отделы полиции обязали подавать ежемесячный рапорт о количестве изнасилований казаков.

До 2019 года включительно показатель стабильно рос на 10-11 процентов в год, а в 2020 упал почти на четверть. Скептики утверждают, что такое снижение связано не с успехами полиции, а с коронавирусными ограничениями, из-за которых насильники и потенциальные жертвы реже выходят из дома. Несмотря на это, руководители полицейского главка и районных отделов уже представлены к награждению Офицерским нагрудным знаком «200 лет Кубанскому казачьему войску».

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05.01.2023 18:59 Відповісти
підозрюю, що і на кацапок черг не буде, а ти про черги на немиті волохаті дупи фантазуєш
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05.01.2023 19:49 Відповісти
То не мої фантазії, а скріни із ЗМІ. Ятільки зловтішаюся, як вони один одного кошмарять
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05.01.2023 20:07 Відповісти
то відміть, шо скрін, а то вже дивляться, як на збоченця
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05.01.2023 21:11 Відповісти
Ось! А кадирівці роблять це абсолютно безкоштовно, лише від любові к ізхуZZству
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05.01.2023 19:15 Відповісти
Найбільше щасливі мають бути люди, що вибрали таку владу. Вона залишила їх на грабіж на згвалтування.
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05.01.2023 18:29 Відповісти
московіти не підписували і не визнають ніяких угод про ведення війни.Так що ми маемо право вбивати їхніх солдатів жінок і вообще любого москаля без оглядки на жалість і співчуття.
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05.01.2023 18:48 Відповісти
Ну по закону десь так
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06.01.2023 00:20 Відповісти
Може їм сексологіню в штат треба? У нас, є...
з досвідом роботи дипломата.,
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05.01.2023 18:50 Відповісти
Так це ж па-скрєпному:

На Кубани уменьшилось количество изнасилований казаков дагестанцами

5 дек. 2020 г., 09:42

Шарль Латэн

Общество

За 11 месяцев текущего года в Краснодарском крае выходцами из Дагестана изнасиловано на 24,3 процента меньше казаков, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом объявил пресс-центр краевого ГУВД.

Отдельно учитывать сексуальные преступления против казачества правоохранительные органы Кубани начали четыре года назад, когда в центре Краснодара состоялся казачий круг с участием 20 тысяч человек. На кругу казаки жёстко потребовали от полиции защитить их половую неприкосновенность от произвола дагестанцев. ГУВД края пришлось принять меры - районные отделы полиции обязали подавать ежемесячный рапорт о количестве изнасилований казаков.

До 2019 года включительно показатель стабильно рос на 10-11 процентов в год, а в 2020 упал почти на четверть. Скептики утверждают, что такое снижение связано не с успехами полиции, а с коронавирусными ограничениями, из-за которых насильники и потенциальные жертвы реже выходят из дома. Несмотря на это, руководители полицейского главка и районных отделов уже представлены к награждению Офицерским нагрудным знаком «200 лет Кубанскому казачьему войску».

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05.01.2023 18:56 Відповісти
Ага! Але це не тому що поліція краще працювать стала чи дагестанці стали культурнішими Просто багато цих дагестанців стали добривом в українській землі
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05.01.2023 19:17 Відповісти
Так естафету в дагестанців перехватили кадирівці та продовжують "любити" кацапів вже на окупованих землях:

На Луганщині повісився російський «мобік», якого зґвалтували «кадирівці» (фото)

PUBLISHED 4 СІЧНЯ 2023

Чоловік залишив передсмертну записку, у якій назвав причини самогубства.

У так званій "ЛНР" повісився один з російських "мобіків". У передсмертній записці він поскаржився на свавілля "кадирівців" та заявив, що тіктокери з батальйону "Ахмат" ґвалтують росіян.



Передсмертна записка "мобіка" / соцмережі

Як повідомляє низка Telegram-каналів, тіло повішеного "мобіка" знайшли в під'їзді житлового будинку неподалік від бази мобілізованих окупантів. Поруч лежала передсмертна записка.

"Мобік" перед самогубство звернувся до своєї дружини. Він заявив, що бачив "пекло". Такого не було ні в Чечні, ні в Афганістані. Втім, причина самогубства полягає в іншому.

"Ми, російські люди, тут - ніхто, а правлять чеченці. Вони пиячать, займаються свавіллям, ґвалтують та п*здять всіх, але ніхто нічого не робитиме. Ксюхо, вони віджали усі бабки, які ти надіслала і зробили зі мною дещо. Будь ласка, знай, що я опирався", - написав "мобік" у записці. // УНІАН



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05.01.2023 19:37 Відповісти
Але дагестанці не відстають від кадирівців

12:00, Сьогодні

На Запоріжжі окупант підірвав себе гранатою, після принижувань та вимагань з боку своїх товаришів по службі

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Ще один російський солдат наклав на себе руки, не витримавши знущань з боку кавказців. Інцидент стався у тимчасово підконтрольному РФ Василівському районі Запорізької області.

Про це розповіли в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, опублікувавши рапорт окупантів щодо події, передає 061

Згідно з документом, двоє військовослужбовців рф вимагали у сослуживця неіснуючий «борг». Коли той заявив, що нічого у них не позичав, здирники пригрозили, що до його матері та дружини у Ростові прийдуть їхні товариші з дагестанського земляцтва і зґвалтують їх.

Після цього постраждалий дістав гранату і привів її у дію, внаслідок чого загинув, а його вимагателі відбулися пораненнями.

При цьому командування вирішило цю справу зам'яти, і написали на рапорті, що обставини справи «нікому не цікаві», вимагаючи його переробити.

«Написати, що підірвався через недбальство. Урашова та Мирзоєва (травмованих)- на передову!» - розпорядилося вище керівництво.
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05.01.2023 19:41 Відповісти
Тобі когось з них жаль? У мене внуку 14 Він кацапів за людей не визнає!
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05.01.2023 19:45 Відповісти
Аж ніяк мені не жалко цих тварюк! Це я так зловтішаюся. Вони ж "вялікіє", а їх опускають даже представники окупованих рашкою народів.Ось це мене і радує, що орки один одного заганяють в сиру землю.
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05.01.2023 20:02 Відповісти
**
Подивися, Світе,
Доки світить сонце:
Вчора - наші діти.
Нині - чорні кості.
На зап'ястях - стрічки
Жовті із блакиттю…
Мов згорілі свічки
Москалями вбиті!

Подивися, Світе,
Подивись уважно:
Нині наші діти.
Завтра твої ляжуть
У сиру землицю
Із хрестом без ймення.
Ти не знаєш вбивцю?
Запитай у мене

У руки в могилі
Що до Неба пнеться…
Ми не всі загинем!
Маєм слово Честі!
Небо посивіле
Кров'ю нині плаче.
Діточок в могилах
Хто їм це пробачить?

Вбите немовлято
І стара на ганку
Сестра, мама й тато
Ще жили із ранку...
Вбивцю-московита
Земелька поглине!
Доки сонце світить -
Житиме Вкраїна!!!

(А.Тереверко)
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05.01.2023 18:58 Відповісти
А де там той зелений довпойоп, який казав 23.02 казав по тєліку, що готуватися до шашликів, а не тікати жінкам з дітьми із районів, майбутніх бойових дій?
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05.01.2023 19:08 Відповісти
щоки надуває перед записом чергового роліка
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05.01.2023 19:17 Відповісти
Весь цинизм , что он и вся эта шобла свой выводок и родителей заблаговременно вывезли за кордон. А народу ссыт в уши , что не сообщали для предотвращения паники, Просто моральные уроды
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05.01.2023 20:01 Відповісти
Наркоманам завжди плювати на інших... аби доза була і гарантія що доза буде і через рік
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06.01.2023 00:23 Відповісти
Тварі мерзенні. Це ж як треба низько впасти, щоб таке творити. Це хіба армія, це хіба воіни? вони навіть не мужчини, огидне стадо
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05.01.2023 19:34 Відповісти
Кацапо солдатен енд унтер офіцірєн йух отсосайтен приходьтє. Кожному якорь в жопу найдеться.
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05.01.2023 19:38 Відповісти
А ми заохочуємо масову утилізацію командирів.
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05.01.2023 19:40 Відповісти
Добре що питання піднімається, бо попереднього омбудсмена зелені звільнили за це. Ну а Лубінець взагалі не зрозуміло чим займається. Штани протирає, як звичайний зелений висуванець - пусте місце!
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05.01.2023 20:13 Відповісти
Кто то еще будет рассказывать о братском народе? Эти твари нам не братья а сосед уголовник
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05.01.2023 20:16 Відповісти
Зеленский любил говорить,что творчество вне политики и Филя это творческая личность которой нельзя запретить вьезд в Украину, свою семью вывез в безопасную Италию а другим украинцам о шашлыках вещал,что бы без паники, а теперь страшно представить сколько людей в окупированых городах и селах прошли ад а президент делает бровки домиком, буд то нивчем не виноват
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05.01.2023 20:22 Відповісти
лучше нет влагалища чем очко товариша армейский прапорский прикол при ZZоветской армии
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05.01.2023 22:09 Відповісти
пусть горят в аду.
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05.01.2023 22:24 Відповісти
Жертви неохоче розповідають про це, бо в нас досі совкова система з мєнтами які тиснуть на жертву і намагаються їй нав'язати думку що вона сама винувата і щоб не писала заяву
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05.01.2023 22:25 Відповісти
ну не просто ж так цивілізація загнала мос-КАЛЛ-ів на "аКраІнУ" аж цілого материка, де переважна більшість території зовсім непридатна до життя!....
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05.01.2023 22:43 Відповісти
Навіть сумнівів не було.
Це повністю відповідає архетипу гоблінів.
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05.01.2023 23:01 Відповісти
***** нравица что его собаки делают в Украине...поэтому пидаров #башить беспощадно...
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06.01.2023 09:43 Відповісти
 
 