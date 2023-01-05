Російські командири заохочують сексуальне насильство проти мирних українців, – The New York Times

Журналісти американського видання The New York Times опублікували розслідування сексуального насильства проти мирних українських жителів на деокупованих територіях з боку російських солдатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, є докази того, що російські командири знали про зґвалтування або навіть заохочували їх, пише NYT з посиланням на Ірину Діденко, представницю прокуратури з ведення справ сексуального насильства. У деяких же випадках вони віддавали, як стверджує Діденко, накази ґвалтувати або давали вказівки "піти розслабитися".

Діденко каже, що існує чітка модель поведінки, коли російські війська окупують територію: "Прибувають наземні війська, і на другий-третій день починаються зґвалтування".

В одному з випадків, який описується в розслідування, командир дозволив солдатам увійти в житловий будинок, сам залишаючись зовні. При цьому було чутно, як солдат говорив: "Цю ми просто поб'ємо, а цю ми зґвалтуємо". В іншому випадку вісім російських солдатів зґвалтували чоловіка, якого зупинили на блокпосту.

За словами Діденко, загалом офіційно встановлено 154 факти зґвалтувань. Однак прокурор вважає, що насправді таких випадків набагато більше. Наприклад, в одному з раніше окупованих сіл Київської області психологи виявили, що кожна дев'ята жінка зазнала сексуального насильства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін має бути притягнутий до відповідальності за воєнні злочини під час війни в Україні, - експрокурор у справі Мілошевича

За словами прокурорів і міської влади, жертви зґвалтувань неохоче говорять про те, що трапилося, а на тлі війни ситуація погіршується, оскільки їх можуть звинуватити у співпраці з російською армією.

Спеціальна мобільна група зафіксувала 64 факти сексуального насильства з боку російських окупантів на деокупованій частині Херсонської області. Це більше, ніж в інших визволених областях України.

Відомі випадки, коли на Херсонщині військовослужбовці РФ протягом чотирьох місяців ґвалтували жінку. Ще одну місцеву жительку з березня систематично оголювали та застосовували тортури – її обливали окропом.