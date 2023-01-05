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Новини Політика України
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Зеленський (17381) Іспанія (602) Санчес (40)

Зеленський провів розмову із прем’єр-мінстіром Іспанії Санчесом - говорили про оборонні потреби

Новини Цензор.НЕТ Політика України

санчес

Ввечері 5 грудня президент України Володимир Зеленський провів бесіду з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Зеленського. 

"Також провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Розповів про виклики на фронті. Передав оборонні потреби України. Продовжую консолідувати підтримку партнерів перед наступною зустріччю "Рамштайну"", - зазначається у повідомленні. 

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Автор: Роман Свиридович
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Та Іспанія акуєть. Але дон кіхот не доїде до України. Бери трохи ближче.
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05.01.2023 19:53 Відповісти
Главное что бы зеленый лидер чего-то не состряпал с ближайшим перемирием.
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05.01.2023 19:55 Відповісти
говорили об оборонных нуждах..... обсуждали фирмы -прокладки для закупок по двойной цене с откатом...
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05.01.2023 20:00 Відповісти
І хто тебе такому навчив???!
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05.01.2023 21:28 Відповісти
А де заасфальтований шашлик...??
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05.01.2023 20:09 Відповісти
може ввечері 5 січня ?
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05.01.2023 20:15 Відповісти
 
 