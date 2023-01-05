Якби Путін справді хотів миру, то повернув би солдатів додому, - Бербок про "різдвяне перемир’я"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Якби російський диктатор Володимир Путін хотів миру, то він повернув би своїх солдатів додому, і війна в Україні закінчилася.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок у Twitter.
"Якби Путін хотів миру, він би повернув своїх солдатів додому, і війна закінчилася б. Але, очевидно, він хоче продовжити війну, після невеликої перерви", - заявила вона.
Бербок наголосила, що так зване "припинення вогню" не приносить ні свободи, ні безпеці людям, які живуть у щоденному страху під російською окупацією.
"Саме тому ми продовжуватимемо підтримувати українців - щоб вони знову могли жити у світі та самовизначенні", - додала вона.
Топ коментарі
+21 Yurii a27b09f0
показати весь коментар05.01.2023 20:17
+18 Ahmed Nunji
показати весь коментар05.01.2023 20:06
+14 Amber
показати весь коментар05.01.2023 20:09
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
що вони білі і пухнасті , хочуть миру ,
а укропи не бажають перемир'я !!
В черговий раз , посилаю московітів на .....
ну ви знаєте куди
Парфенов: когда эта война закончится, то для украинцев все самое страшное будет позади. А вот для русских - все самое страшное только тогда и начнется. Им предстоит пройти все круги ада.
ЗСУ передает оккупантам пламенный привет 20:20