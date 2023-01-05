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Путін (21421) перемир'я (779) Анналена Бербок (323)

Якби Путін справді хотів миру, то повернув би солдатів додому, - Бербок про "різдвяне перемир’я"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

бербок,анналена

Якби російський диктатор Володимир Путін хотів миру, то він повернув би своїх солдатів додому, і війна в Україні закінчилася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок у Twitter.

"Якби Путін хотів миру, він би повернув своїх солдатів додому, і війна закінчилася б. Але, очевидно, він хоче продовжити війну, після невеликої перерви", - заявила вона.

Бербок наголосила, що так зване "припинення вогню" не приносить ні свободи, ні безпеці людям, які живуть у щоденному страху під російською окупацією.

"Саме тому ми продовжуватимемо підтримувати українців - щоб вони знову могли жити у світі та самовизначенні", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін доручив Шойгу ввести з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення в Україні, - Кремль

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+21
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05.01.2023 20:17
+18
Розумничка.
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05.01.2023 20:06
+14
Це чергова ,, многоходовочка " ху - ла , показати всьому світу ,
що вони білі і пухнасті , хочуть миру ,
а укропи не бажають перемир'я !!

В черговий раз , посилаю московітів на .....
ну ви знаєте куди
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05.01.2023 20:09
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05.01.2023 20:06 Відповісти
Розумничка.
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05.01.2023 20:06 Відповісти
Застрелився б, це було б краще вирішення усіх проблем..
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05.01.2023 20:07 Відповісти
Путіну вже ніхто не вірить. **** їх Вова.
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05.01.2023 20:08 Відповісти
Це чергова ,, многоходовочка " ху - ла , показати всьому світу ,
що вони білі і пухнасті , хочуть миру ,
а укропи не бажають перемир'я !!

В черговий раз , посилаю московітів на .....
ну ви знаєте куди
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05.01.2023 20:09 Відповісти
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05.01.2023 20:10 Відповісти
буде так продовжувати,буде 200
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05.01.2023 20:22 Відповісти
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05.01.2023 20:27 Відповісти
Да ладно, расслабьтесь, никакого прикращения огня не будит. Путин врет чаще чем кашляет. Помним, как он давал приказ шойгу прикратить штурмовать и обстреливать Азовсталь.
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05.01.2023 20:14 Відповісти
Именно - на своей территории пусть перемирие объявляет. Украине его указы не касаются. И чтобы соблюсти его указ оккупанты должны покинуть украинскую территорию и уже на роззсии праздновать.
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05.01.2023 20:16 Відповісти
Якби то чмо повернуло тих чморділів собі в зад ... то ми б посміялися. А так .. гарна ти тьотка, анна лена.
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05.01.2023 20:16 Відповісти
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05.01.2023 20:17 Відповісти
Хмырю мавзолейному нужна пауза, любой ценой...,ЧМОбиков собрать обучить, минимум полгода..рукожопые по факту потеряли кадровую армию образца 23 февраля 2022 года ...
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05.01.2023 20:18 Відповісти
так чмобіків і навчають, одну партію кинули як мясо , а інша партія навчається... з тих набраних 300 тис. все одно 100тис. навчать...плюс хочуть зібрати 1 мілн. яке теж кинуть ,як мясо для виснаження ЗСУ а потім кинуть тих навчених..цілком всім зрозуміло ,що мяса на рашці купа і виступати проти кремля і )(уйла ніхто не буде,ніякі "рускіє бунти бєспощадниє " не слід очікувати.як в рашці повелось-тільки дворцовий переворот, по історії царів або вбивали або труїли.
Парфенов: когда эта война закончится, то для украинцев все самое страшное будет позади. А вот для русских - все самое страшное только тогда и начнется. Им предстоит пройти все круги ада.
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05.01.2023 20:30 Відповісти
Пуцина не хоче миру
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05.01.2023 20:18 Відповісти
Танки уже давайте про моль мы и так всё знаем.
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05.01.2023 20:22 Відповісти
В Токмаке слышны взрывы

ЗСУ передает оккупантам пламенный привет 20:20
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05.01.2023 20:23 Відповісти
На кінець-то вже стали розуміти.
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05.01.2023 20:26 Відповісти
Підарас здох:
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05.01.2023 20:29 Відповісти
Ця новина є на УП і українською мовою. Не потрібно скрізь тягнути російське, якщо є українська альтернатива.
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05.01.2023 20:37 Відповісти
Пора Німеччині підняти очі і не нести тягар відповідальності за дії 3 Рейху ...Тепер є новий гітлер і новий рейх ...
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05.01.2023 20:39 Відповісти
Пусть побольше упырей типа всяких чмобиков, вагнеров, грушников, кадыровцев, бурятов и всякой другой сволоты опять соберётся на шабашсвяткування и на колядування в каком нибудь пту или очаге культуры а подарки от Украины мы им пришлём, козырные, импортные, американские!!!
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05.01.2023 21:36 Відповісти
 
 