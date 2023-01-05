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Велика Британія (3649) війна (56124) Німеччина (4508) Анналена Бербок (323) Клеверлі (76)

Велика Британія і Німеччина будуть удосконалювати воєнну підтримку України, - заява очільників МЗС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

бербок

Велика Британія і Німеччина продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії, зокрема, зброєю, постійно адаптуючи допомогу під потреби Києва.

Про це заявили міністри закордонних справ обох держав після першого Німецько-британського стратегічного діалогу в Лондоні 5 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Дипломати не відповіли прямо на запитання, чи будуть їх країни постачати танки після заяв з Парижа та Вашингтона, але не виключили категорично такої можливості.

"Ми як Федеративна республіка Німеччина постійно уточнюємо, що ще ми можемо зробити разом з партнерами… Для нас важливо постійно перевіряти разом із союзниками, що ще потрібно з військової техніки", - заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок. Вона натякнула, що рішення щодо постачання нової техніки було прийнято після обговорення з Францією та США, але уникла при цьому слова "танки", хоча половина запитань журналістів стосувалася саме цього.

Німецька міністр підкреслила, що Німеччина вже передає Україні велику кількість озброєнь, включаючи бронетехніку.

"Ми не маємо сумніватися в нашій підтримці. Ми повинні постійно дивитися, що ще ми можемо зробити, насамперед, з точки зору воєнної підтримку: до цього відносяться оборонні озброєння, але також засоби, які Україні потрібні для звільнення захоплених територій і людей на них, які страждають від російського терору", - заявила Бербок.

За її словами, російський президент вірить, що він має "довше дихання" (більше терпіння), а також що якщо Україна втратить підтримку, і в неї закінчиться озброєння, він виграє цю війну. Прикрою істиною є те, що доки Путін у це вірить, він буде продовжувати війну, - підкреслила дипломат і наголосила на необхідності позбавити агресора такої надії та не дозволити йому красти території іншої держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бербок та Клеверлі обговорять підтримку України та санкції проти РФ

Глава Форін офісу Джеймс Клеверлі своєю чергою заявив, що Велика Британія пишається тим, що швидко почала надавати допомогу, що ті ж Javelin і Nlaw надзвичайно допомогли українцям на першому етапі війни, що зараз постачаються озброєння, які допомагають "завдати вирішального удару" по російським цілям. Зараз, підкреслив він, Лондон перебуває у постійному діалозі з українським воєнно-політичним керівництвом і невпинно оцінює потреби України. Наразі це, зокрема, засоби ППО, а також засоби відновлення інфраструктури.

"Звісно, ми продовжимо розмови напряму з українським керівництвом, а також з нашими міжнародними партнерами, щоби постачати те, чого вони насправді потребують у наступній фазі, щоби звільнити свою країну… Ми постійно оцінюємо (список – ред.)", - сказав Клеверлі, додавши, що "танки можуть бути частиною його", при цьому те, яка країна буде їх постачати, мають вирішувати союзники між собою у тісній координації.

Міністр наголосив, що допомога розвивалася та вдосконалювалася по мірі того, як розвивалася війна, і так буде й надалі.

Також читайте: Велика Британія готує нову зброю для перемоги України на полі бою, - Сунак

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+7
Дякуємо.. потім навчимо вас воювати.
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05.01.2023 20:06
+7
Давайте, нагадаю вам, що ПУТІН РОЗПОЧАВ АГРЕСІЮ ПРОТИ УКРАЇНИ ЩЕ В ЛЮТОМУ 2014 року. Тому, насправді, слід говорити про вісім років вторгнення. ВІСІМ ПОВНИХ РОКІВ, а не «перші десять місяців».

…після всіх цих подій, думаю, владімір зараз, при кожній нагоді, б'ється головою в стіну, бо йому не дає спокою «оте» питання: чому він ще тоді не в'їхав до Києва?
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05.01.2023 20:10
+6
За ваші вагання й зволікання ми платимо кожну хвилину життями й кров'ю. Буде достатньо ППО - не буде ударів по містах, буде достатньо бронетехніки - не буде стільки смертей військових, буде авіація - не буде свинособак на нашій землі.
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05.01.2023 20:18
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Дякуємо.. потім навчимо вас воювати.
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05.01.2023 20:06 Відповісти
Ці країни воювали більше за нас, при всій повазі. Вони старіші за нас. І свої війни за незалежність вже проходили.
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05.01.2023 20:31 Відповісти
Кожна наступна війна відрізняється від попередніх.
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05.01.2023 20:53 Відповісти
Очень спорное утверждение - Германия, как таковая, образовалась в 1866году.
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05.01.2023 21:58 Відповісти
Я про Францію і Брітанію
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05.01.2023 22:05 Відповісти
Франция тоже, как и Украина, претерпела множество переименований ( Галлия, Франкия, Франция), делений, вхождений, подчинений, захватов и оформилась, как более-менее устойчивое государство в 15 столетии.
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05.01.2023 22:15 Відповісти
И что? В целом это более древняя нация при всем уважении. Киеву 1500 лет, а Парижу и Лондону около 2000 лет. Теперь надо пройти путь становления, как нации в ускоренном темпе.
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05.01.2023 23:22 Відповісти
Там иное ещё происходило. Ошибку они сразу учитывали и устраняли. И больше не повторяли ошибку. Если она исправлена ,ошибка, то это и сделать невозможно. Но есть пока места где по граблям лупят многие годы и даже по 100лет. Ажопаделаешь---как говорил один мой дружок в 70гг а потом в Израиль уехал--ошибки надоели.
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05.01.2023 22:17 Відповісти
Это да, любят украинцы скакать по граблям
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05.01.2023 23:23 Відповісти
Давайте, нагадаю вам, що ПУТІН РОЗПОЧАВ АГРЕСІЮ ПРОТИ УКРАЇНИ ЩЕ В ЛЮТОМУ 2014 року. Тому, насправді, слід говорити про вісім років вторгнення. ВІСІМ ПОВНИХ РОКІВ, а не «перші десять місяців».

…після всіх цих подій, думаю, владімір зараз, при кожній нагоді, б'ється головою в стіну, бо йому не дає спокою «оте» питання: чому він ще тоді не в'їхав до Києва?
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05.01.2023 20:10 Відповісти
в інтернет попала фотографія осколка,котрий порвав дупу Рогозіну
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05.01.2023 20:16 Відповісти
За ваші вагання й зволікання ми платимо кожну хвилину життями й кров'ю. Буде достатньо ППО - не буде ударів по містах, буде достатньо бронетехніки - не буде стільки смертей військових, буде авіація - не буде свинособак на нашій землі.
показати весь коментар
05.01.2023 20:18 Відповісти
Никто никому ничего не должен,ППО Украины мочит в сортире шахедов и прочий металлолом нехило, доклады генштаба кажуть что сбили все что летело...
Я верю чувакам Оманским...в телемарафоне...тоже верю...
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05.01.2023 20:34 Відповісти
 
 