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Міноборони Німеччини обговорює надання Україні від 20 до 40 БМП Marder, - Spiegel

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

marder

За даними Spiegel, у Міністерстві оборони Німеччини обговорюють кількість БМП Marder, які можуть надати Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними видання, Міноборони Німеччини обговорює передачу Україні від 20 до 40 БМП Marder.

Зазначено, що постачання бронетехніки може відбутися швидко, оскільки виробник має ці старі моделі на складах і вони вже відремонтовані.

Також це можуть бути моделі зі складів Бундесверу, які можуть бути замінені в найближчі місяці новими або відремонтованими БМП від промисловості.

Підкреслено також, що Бундесвер міг би забезпечити необхідну підготовку українських екіпажів за аналогією з артилерією чи системами ППО, які вже були поставлені. Відповідні плани в армії вже є, але бракує політичного рішення. У будь-якому випадку, навчання можуть бути активізовані в будь-який момент.

Також читайте: Німеччина може розпочати постачання Україні БМП Marder, - ЗМІ

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+24
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05.01.2023 20:47
+5
*** тут только ты). Тебе уже танки и самолёты дали?
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05.01.2023 21:06
+5
Вуйку, пояснюю для загальмованих: путлєр то Вовк.
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05.01.2023 21:31
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Вони так само могли б обговорювати і 200 і 2000
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05.01.2023 20:46 Відповісти
не переживай там Бредли докинут, они не хуже а то и лучше
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05.01.2023 21:08 Відповісти
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05.01.2023 20:47 Відповісти
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05.01.2023 20:50 Відповісти
путина вы по определению исключаете из списка виновных. Очень характерно для кремлевских и порошенковских ботов.
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05.01.2023 21:28 Відповісти
Вуйку, пояснюю для загальмованих: путлєр то Вовк.
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05.01.2023 21:31 Відповісти
Извини, не доглядел со злости. Стало быть вы считаете что в войне виноват Порошенко? Или это сарказм и в войне виноваты 73%?
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05.01.2023 21:36 Відповісти
Саме так, 73% увідєлі в очах вовка мір і прогнали пса - Порошенка. Якби Пес залишався при отарі пиня не посмів би, а клоуна він не боявся.
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05.01.2023 21:48 Відповісти
Несколко вопросов.
1. Т.е путин в войне не виноват, его сповоцировали 73%, я вас правильно понял?
2. клоунв путин не боялся, а сейчас как, боится?
3. Якби Пес залишався при отарі .. С отарой вы себя отождествяете?
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05.01.2023 21:58 Відповісти
1.Ну як не віноват. Віноват - на то він і агресивний вовк.
2.Так тепер боїться - клоун показав сталеві зуби. Це велика ганьба для путлєра, що найбільший стратег галактики програє смішному клоуну.
3.Ясна справа - я рядовий виборець, який голосував за Пороха і не спав кілька ночей після виборів - так ніби хтось з рідних помер. А це було передчуття війни.
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05.01.2023 22:11 Відповісти
1. какое-то у вас противоречие, то вы говорите что 73% виновато, то путин.
2. клоун показав сталеві зуби. Т.е. 73% не так уж и ошиблись в выборе?
3. при любом президенте я бы не стал отождествять себя с отарой овец.
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05.01.2023 22:23 Відповісти
1.Вовк віноват що він вовк??? Від нього треба берегтися. 73% побачило мір в глазах того вовка.
2.73% хотіли шашликів, а не сталевих зубів.
3.Якщо ми прості виборці то аналогія з отарою овець нормальна.
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05.01.2023 22:29 Відповісти
Перейдем сразу к 3 пункту, потому что если вы готовы идти туда, куда президент погонит палкой, то обсуждать как бы нечего.
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05.01.2023 22:37 Відповісти
Пес при отарі це ж форма висловлювання. А суть зрозуміла. Не така натуральна.
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05.01.2023 22:50 Відповісти
Зрадойобы, успокойтесь. Как говаривал наш одесско-турецкий соотечественник Остап Сулейман Мария Бендер: выдадут всё, но частями. Лёд тронулся.
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05.01.2023 21:01 Відповісти
*** тут только ты). Тебе уже танки и самолёты дали?
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05.01.2023 21:06 Відповісти
Остап Сулейман Бертамарія Бандер Бей Задунайській !
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05.01.2023 22:04 Відповісти
та шо тут так долго обговаривать...начните с 20 ...а там как понравится !!!
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05.01.2023 21:02 Відповісти
Зрозуміло, головне групами більше 40 не показувати.
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05.01.2023 21:03 Відповісти
Ага). Слышали. Опять шольца валяют.
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05.01.2023 21:03 Відповісти
20-40??? Вони *******??? Думають що МИ з Гібралтаром воюємо??
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05.01.2023 21:10 Відповісти
Мало, но лучше чем ничего. Надеюсь это станет началом поставок и тяжёлых танков.
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05.01.2023 21:16 Відповісти
Для початку, США також найближчим часом дасть 50 bradley m2, наступний крок тільки абрамси з леопардами і вже доволі скоро.
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05.01.2023 21:29 Відповісти
Лучше в разы больше БМП, БТР и MRAPов получить - они нужнее, чем танки, и проблем с ними меньше в освоении (БК уже поставляется, движки обычные дизельные, сравнительно низкая сложность). Я так понимаю советских танков еще хватает и БК 125 мм к ним еще есть.
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06.01.2023 01:26 Відповісти
Это БМП, а не БТР, они дороже и их меньше в войсках. Это боевая машина, а не только транспорт. Так что норм. Нормальная БМП не на много дешевле танка.
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06.01.2023 01:21 Відповісти
Bundesregierung liefert Ukraine "Marder"-Panzer und Patriot-System https://www.welt.de/politik/deutschland/article243053629/Schwere-Waffen-fuer-Kiew-Bundesregierung-liefert-Ukraine-Marder-Panzer-und-Patriot-System.html#Comments

Німеччіна поставить в Україну Marder та одну систему Patriot. Американці поставлять Bradley.
Це було домовлено між Шольцем та Байденом по телефону.
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05.01.2023 21:44 Відповісти
 
 