Міноборони Німеччини обговорює надання Україні від 20 до 40 БМП Marder, - Spiegel
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За даними Spiegel, у Міністерстві оборони Німеччини обговорюють кількість БМП Marder, які можуть надати Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За даними видання, Міноборони Німеччини обговорює передачу Україні від 20 до 40 БМП Marder.
Зазначено, що постачання бронетехніки може відбутися швидко, оскільки виробник має ці старі моделі на складах і вони вже відремонтовані.
Також це можуть бути моделі зі складів Бундесверу, які можуть бути замінені в найближчі місяці новими або відремонтованими БМП від промисловості.
Підкреслено також, що Бундесвер міг би забезпечити необхідну підготовку українських екіпажів за аналогією з артилерією чи системами ППО, які вже були поставлені. Відповідні плани в армії вже є, але бракує політичного рішення. У будь-якому випадку, навчання можуть бути активізовані в будь-який момент.
Будь ласка, зачекайте...
1. Т.е путин в войне не виноват, его сповоцировали 73%, я вас правильно понял?
2. клоунв путин не боялся, а сейчас как, боится?
3. Якби Пес залишався при отарі .. С отарой вы себя отождествяете?
2.Так тепер боїться - клоун показав сталеві зуби. Це велика ганьба для путлєра, що найбільший стратег галактики програє смішному клоуну.
3.Ясна справа - я рядовий виборець, який голосував за Пороха і не спав кілька ночей після виборів - так ніби хтось з рідних помер. А це було передчуття війни.
2. клоун показав сталеві зуби. Т.е. 73% не так уж и ошиблись в выборе?
3. при любом президенте я бы не стал отождествять себя с отарой овец.
2.73% хотіли шашликів, а не сталевих зубів.
3.Якщо ми прості виборці то аналогія з отарою овець нормальна.
Німеччіна поставить в Україну Marder та одну систему Patriot. Американці поставлять Bradley.
Це було домовлено між Шольцем та Байденом по телефону.