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Ні про яке перемир’я не може бути й мови, - ватажок донецьких терористів Пушилін не підкорився розпорядженню Путіна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ватажок донецьких терористів Денис Пушилін прямо заявив, що не буде виконувати розпорядження Путіна про "різдвяне перемир’я".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у соцмережах.

Пушилін зазначив: "Ні про яке перемир'я не може бути й мови".

За його словами, "рішення стосується припинення ініціативного вогню або наступальних дій" з боку російських військ. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін доручив Шойгу ввести з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення в Україні, - Кремль

Ні про яке перемир’я не може бути й мови, - ватажок донецьких терористів Пушилін не підкорився розпорядженню Путіна 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+38
Петушилин ты уже труп только ещё не знаешь.
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05.01.2023 21:15
+37
не имеешь права...старший приказал !!! нет..но старший приказал !! )))))))
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05.01.2023 21:15
+31
Уйопок, хто тебе питає?? Ты ***** будеш "телепаться" на Майдані, поки бойові комарі, з мухами ППО тебе не сжеруть..
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05.01.2023 21:14
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Дотрындишся,губошлеп.
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05.01.2023 21:13 Відповісти
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05.01.2023 21:15 Відповісти
пушилін-- класична путінська шльондра, яка подібними заявами хоче показати світу свою вдавану "незалежність"...
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05.01.2023 22:12 Відповісти
Нє, шота бьіло у піонтковскі стосовно відношення до опущеного пахана на "руссі сідящєй"....
тупая бьчара пєніс душьілін будєт пєрвьім космонавтом маладой рісбублікі.
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06.01.2023 07:43 Відповісти
Уйопок, хто тебе питає?? Ты ***** будеш "телепаться" на Майдані, поки бойові комарі, з мухами ППО тебе не сжеруть..
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05.01.2023 21:14 Відповісти
не имеешь права...старший приказал !!! нет..но старший приказал !! )))))))
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05.01.2023 21:15 Відповісти
"Все ясно - твое место в буфете" ( "буфет" огражденная територия у Копытина в бусике)
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05.01.2023 22:59 Відповісти
Речник німецького уряду повідомив, що Німеччина передасть Україні системи ППО Patriot та БМП Marder!
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05.01.2023 21:15 Відповісти
Петушилин ты уже труп только ещё не знаешь.
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05.01.2023 21:15 Відповісти
Він знає що він - труп! Тільки не знає, ДЕ, КОЛИ та ЯК!
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05.01.2023 21:55 Відповісти
Також не знае, чи встигне муйлуша нас опередить...
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05.01.2023 22:18 Відповісти
вони зараз не трупи,
вони букви 😁😁😁
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05.01.2023 23:04 Відповісти
Україна з чапушиліном в цьому вопросі согласна-ні якого "перемиренья"
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05.01.2023 21:16 Відповісти
Перехід до стратегічної оборони під виглядом "жеста доброй воли". Що незрозуміло-то. Інше питання на який час орки вступають до етапу стратегічної оборони -- на 1,5 доби, чи назавжди. З одного боку це гарно, з іншого -- їх втрати можуть знизитись та вони отримають можливість формувати новий кулак для наступу. Але впевнений, що наш Генштаб ліпше за мене прораховує всі ризики та наслідки та прийме вірне рішення!
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05.01.2023 21:16 Відповісти
Ермак який править балом - скоріше за все палки в колеса значно сує...
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06.01.2023 01:14 Відповісти
Чепушилін - гавкає не в тему?
Значь скоро буде біля гіві з моторилою.
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05.01.2023 21:16 Відповісти
расстрелять губатого!
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05.01.2023 21:16 Відповісти
Розстріляти - це моветон...
Краще вибити зуби, відірвати яйця - і відправити на посаду "пережовуватєля піщі" в дом тих, які сидять пожиттєво...
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06.01.2023 04:36 Відповісти
этабисчалавечна
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06.01.2023 10:38 Відповісти

ДБЛ (с)
Спалив контору!

Чипушило, ніхто з притомних та розумних людей не повівся на чергову брехню кремлядів. А ти ось так взяв і прямо сказав, що ботоксний бреше. Дивись, кафе "Вєтєрок", ліфт чи чай вже готуються!
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05.01.2023 21:16 Відповісти
Гинделик "Сєпар" вже підлампічили? Нехай сходить.
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05.01.2023 22:05 Відповісти
РФ собирается взорвать несколько храмов Донецка во время «рождественского перемирия», - InformNapalm

По данным источников, приближенных к боевикам «ДНР», высока вероятность, что несколько православных храмов Донецка и других населенных пунктов на оккупированных рашистами территориях могут быть заминированы и взорваны во время праздничной утренней службы 7 января, чтобы снять пропагандистские сюжеты для внутренней русской аудитории и таким образом инициировать информационный повод для новой волны мобилизации.

Эту информацию мы публикуем в надежде, что замысел рашистов будет сорван вследствие огласки. (c)
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05.01.2023 21:18 Відповісти
Можуть всі зірвати, які в тому гадюшнику є, не заперечую.
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05.01.2023 21:23 Відповісти
Так для чого зривати замисли рашистів? Не розумію
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05.01.2023 21:45 Відповісти
Облегчит нам работу. НЕТ сатанистам в украинской земле.
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05.01.2023 22:20 Відповісти
Походу, хвост виляет собакой...
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05.01.2023 21:18 Відповісти
Після того як стало зрозуміло що Україна на їхнє "перемир'я" плювати хотіла.
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05.01.2023 21:18 Відповісти
нашего президента как человека православного ***** православне?це вони так богохульствують антихристи?
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05.01.2023 21:18 Відповісти
Пику закрий бородатий бандюга. Якщо путін так сказав, то підкоряйся бо буде як з Стремоусовим.
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05.01.2023 21:19 Відповісти
Ну всё 200-ый😀
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05.01.2023 21:20 Відповісти
Насцяв путіну міжи очі, не жилець.
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05.01.2023 21:20 Відповісти
Пенис Душилин думает умнее захерченка, тот сдох, а я нет.
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05.01.2023 21:21 Відповісти
не довго ще тобі, *************** повії, лишилось..
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05.01.2023 21:21 Відповісти
пніс душилин або денис петушилин хоче показатись крутим мачо, хоча є по природі чмошником.
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05.01.2023 21:22 Відповісти
Виправлення "пеніс душилин"
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05.01.2023 21:25 Відповісти
Пенис Петушилин закончит так же как генерал куриных войск захер, подполковник автомоечных войск моторыла и полковник грузчиков гива…..Плешивый царёк не любит неподчиняющихся рабов.
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05.01.2023 21:27 Відповісти
Да всё там подчиняется. Что приказали то и сказал.
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05.01.2023 22:19 Відповісти
*****, какой то вонючий чепушило из гавняной лугандыне хочет подчиняться твоим личным приказам? Какая то фигня у тебя в конторе твориться раз какой то обоссаный холоп на тебя йух ложит!!! Наверное пора его утилизировать как и захера, моторылу и других пидоров, тебе не кажется, а плешивенький???
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05.01.2023 21:23 Відповісти
Ха-ха-ха!
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05.01.2023 21:24 Відповісти
Президент лугандона😄
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05.01.2023 21:25 Відповісти
Перебухал)))? Сепушило,тебя кадырки на кукан натянут за непослух боса-хуйла. )).
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05.01.2023 21:26 Відповісти
Почитав коментарі..... Невже не розумієте - це називається "однією рукою дає, іншою забирає". ***** пообіцяв перемир'я, під час якого кацапи підведуть війська, підвезуть **********, постараються зайняти вигідніші позиції, будуть обстрілювати і вбивати наших бійців. А потім, якщо що, звинуватять в цьому чепушиліна, мовляв, не ми це, не росія перемир'я зірвала, народ днр так вирішив!
Не можна вірити жодній заяві цих тварюк!
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05.01.2023 21:26 Відповісти
Чепушилін нічого не робитиме без дозволу кацапських керівників. Раз говорить - значить, має дозвіл. Це та лазівка, через яку під час перемир'я ***** продовжить вбивати українців, але себе виставить миротворцем.
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05.01.2023 21:29 Відповісти
продовжить вбивати українців

На левом берегу Днепра, наверняка найдется пара-тройка попов, которые либо настроены как-то подозрительно не особо патриотично к новой родине, либо хоть и патриоты, но денег не доносят столько сколько должны бы были. Жахнут по церквам, через пару минут, пока еще пыль не уселась и дым не развеялся, примчатся "эмчеэсники" и, во время какбы поиска выживших, накидают обломков от Хаймерсов, ранее старательно собранных в разных "19 училищах" - лучшей картинки для скабеевых, даже трудно придумать ...
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05.01.2023 22:44 Відповісти
Триколорный флаг им в жопу, мы к их понтам уже как то спокойнее относимся! Это поначалу спорили ругались злились а сейчас гнилая сущность рашистского режима стала понятна полностью! И не только нам -украинцам, а и всему миру!
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06.01.2023 15:20 Відповісти

На підході, далі тільки Абрамси
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05.01.2023 21:26 Відповісти
з нас і "лєопардів" вистачить.... в потрібній кількості.
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05.01.2023 21:49 Відповісти
Ну пацани не треба «ля-ля», нам будь-які стрілялки, які утілізують кацапів, мають бути у пригоді! Слава Україні!
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06.01.2023 15:24 Відповісти
звісно...тільки америка все придумує байки про "абрамси", щоб не давати..., а німці все менше вагаються... хто з них перший піде на співпрацю з Україною по танках? гадаю, що німці.
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06.01.2023 16:56 Відповісти
О Пуйло, тебя уже даже такое отребье не в хер не ставит.Совсем дед плох, пора на покой.
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05.01.2023 21:30 Відповісти
Якшо нададуть... зброю Україні в необхідній кількості ,як просив Залужний ,тоді ніяких перемирь не буде.
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05.01.2023 21:34 Відповісти
З заголовка складається враження,що хотіли відбілити *****((
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05.01.2023 21:37 Відповісти
Про те і говорю! ***** продовжить обстріли і вбивства українців, а потім заявить, що це не росія, це "угнєтаємий народ днр/лнр" не зміг утриматись від вбивства "угнєтатєлєй".
Перемир'я ще не наступило, а ***** вже шукає лазівки, щоб його порушити!
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05.01.2023 21:43 Відповісти
Ну и славненько! Отлично брякнул чепушило чепухнёвое! Руки нам развязал. Проблеял внятно. именно в том направлении и глушить особо. А для интриги в иных местах слегка. типа мы то за, но вот мол котях против царя попёр---а мы вынуждено! И токмо по воле пославшей мя матушки!
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05.01.2023 21:41 Відповісти
Игра в демократию. Только в армии нет демократии, особенно во время войны. Поэтому игра неудачная.
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05.01.2023 21:42 Відповісти
Петушилин ! А не хочешь отсосать у пригожина?
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05.01.2023 21:43 Відповісти
Хочет...так платить нада(опция платная...теперича)
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05.01.2023 23:00 Відповісти
всех этих захарченко,моторол,мозговых кацапы сами же и убрали.этот урод следующий.вопрос лишь когда этот день наступит.он слишком много знал.
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05.01.2023 21:45 Відповісти
Государь-анператор вялікого лугандона бряцаєт оружиєм
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05.01.2023 21:48 Відповісти
Нахер вы ммм-щика публикуете.. пусть пердит ртом в своих помойках.. чепушило никогда ничего не решало, кроме обилечивания ларьков на донецких рынках... то что чепушило гавкнуло не интересно никому кроме его хозяина.
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05.01.2023 21:50 Відповісти
пєтух шилін. Звучіт как кончало романа. Нє читал.
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05.01.2023 21:52 Відповісти
шоу для лохів 2 серія, не звертати уваги ні антихриста путіна ні на його адептів сатанитів. це все постанова (пушілін без вказівки з керемля навіть не пірдоне)
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05.01.2023 21:55 Відповісти
Команданте серйозна людина! Це вам не попередник- водопровідник! Путіг знається в підборі кадрів на важливі посади ( є виключення у вигляді феноменальних кухарів, однак їх феноменальність викликає незкінчену низку питань)
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05.01.2023 22:04 Відповісти
МММ-200
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05.01.2023 22:04 Відповісти
та шо ви мля як малі діти! Це все так і задумувалось - добрий царь віддає наказ про припинення вогню, а злі укри і деякі бояри його саботували.
Шоб чеПушилін спробував зробити це самостійно, то з нього вже б на Лубянці лайно би виколачували. А так - комедія для лохів.
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05.01.2023 22:08 Відповісти
Рогозін осколок з сраки - Макрону відіслав...
Сльозно жалівся - колись французам руки тиснув, а його колективний Захід - у цілу срачинду вцілив.
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05.01.2023 22:09 Відповісти
Істоти що мешкають на окупованій частині Донбасу , в страшном гнєвє . Бо кацапські пропагандони в тєлєку , і блогери в тєлєгах їх і досі ганебно називають - жітєлями данєцкай і луганскай рєспуплік .!!
Хоча вони , як самі вважають , вже - палнаценниє расіянє -сагласна канстітуціі ереф 🤣. ! Погрожують - пажаловацца царю 🤣. !!
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05.01.2023 22:13 Відповісти
Тю, так а ми і не збирались перемирюватись - на#єра збуджувати атмосферу
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05.01.2023 22:20 Відповісти
тварь проснулась!!
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05.01.2023 22:38 Відповісти
Вот и ответ, как относиться к их пленным. Отличный ход, бабуин! Скоро он закончит как его гиви, моторолы и иже с ними))
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05.01.2023 22:43 Відповісти
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05.01.2023 22:46 Відповісти
Клоун...
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05.01.2023 22:50 Відповісти
Він був першим, доречі. ЗЄ потім в лідори підтягнувся. 😁
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05.01.2023 23:52 Відповісти
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05.01.2023 23:18 Відповісти
Тепер ти зрозумів, пуйло, хто найголовніший на дамбасє?
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05.01.2023 23:24 Відповісти
Їбанькові набридло жити?) гіві, матарола і захарченко вже зачекалися на другана у пеклі
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05.01.2023 23:52 Відповісти
Дуже ДОБРА заява:
Пряма публічна відмова виконувати наказ сЦаря це:
Знищувати його авторитет та владу.
Перші "дзвіночки" дворового перевороту і, можливо, початку відкритого внутрішнього розколу і початку боротьби за трон з можливим результатом у смуті.
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06.01.2023 01:53 Відповісти
Чепушилін плямкнув гембами невпопад, востаннє...
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06.01.2023 03:49 Відповісти
Спалил пушилин все планы путлера - готовится провокация в которой обвинят Украину и полетит к нам все что у них есть на рождество, в общем как и с крымским мостом когда фсб взорвала его в самом легком месте для дальнейшего ремонта и полетели ракеты на наши энергообъекты
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06.01.2023 06:26 Відповісти
А Пушилін щось запізнюється на концет Кобзона !
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06.01.2023 08:22 Відповісти
Петушилина пригожин отпетушил, видимо, "что-то" сильно разорвал! Вот он и орёт, как потерпевший, от боли!
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06.01.2023 08:29 Відповісти
Петушилин хочет что бы его петушили без остановки.
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06.01.2023 09:23 Відповісти
Та у него же (у пениса петушилина) был голубой «друг-партнёр» вот из головы фамилия вылетела ну вы помните такой молодой губатенький был (аниматор на Новый год дедом морозом подрабатывал), все хотел в лидеры звездного лугандонавыбиться а его все в говно носом совали. Блин забыл фамилию, склероз….
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06.01.2023 15:32 Відповісти
Паша Губарев )))
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06.01.2023 15:44 Відповісти
Точно, дякую. В нього й прізвище було відповідне, мабуть смокче добре. А де він зараз цікаво…
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06.01.2023 15:54 Відповісти
Прикольгые рассуждения внука узбека и сына татарина о православии! Салям-малекум! Жри салями по маленьку!
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06.01.2023 14:02 Відповісти
 
 