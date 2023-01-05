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Німеччина надасть Україні БМП Marder та ЗРК Patriot, США - БМП Bradley, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зрк,patriot

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Під час переговорів Шольц повідомив, що Берлін має намір передати Україні БМП Marder та батарею ППО Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Президент Байден і канцлер Шольц висловили спільну рішучість продовжувати надавати необхідну фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки, скільки потрібно. З цією метою США мають намір постачати Україні бойові машини піхоти Bradley, а Німеччина - бойові машини піхоти Marder, - йдеться у повідомленні пресслужби Білого дому.

При цьому наголошується, що країни планують навчити українські війська керувати цими системами.

Крім того, Байден та Шольц підтвердили свій намір і надалі підтримувати нагальні потреби України у засобах протиповітряної оборони.

"Наприкінці грудня Сполучені Штати оголосили про передачу в дар Україні батареї зенітних ракетних комплексів Patriot. Німеччина приєднається до Сполучених Штатів у постачанні додаткової батареї ППО Patriot в Україну", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Міноборони Німеччини обговорює надання Україні від 20 до 40 БМП Marder, - Spiegel

Також лідери двох країн схвалили координаційні зусилля Контактної групи з питань оборони України, що продовжуються, і вітали додаткові пожертвування систем ППО та бойових машин.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+41
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05.01.2023 21:41
+41
За мардерами підуть леопарди. Кацапам піzдець...
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05.01.2023 21:43
+39
І для Вас пане повторюсь - візьміть свої, які виготовляли три роки з 2019 і по 2022 рік. Немає? То повміть і дякуйте за цю неоціненну допомогу! А всі претензії - Верховному, то його проколи!
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05.01.2023 21:42
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Вау!
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05.01.2023 22:01 Відповісти
я сразу говорил, что нам надо минимум 5 патриотов. Ну теперь хоть 2...
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05.01.2023 22:01 Відповісти
Женя, поясни будь-ласка чому 5? Спеців багато в ютубах, Світан той взагалі говорить, що іріс, насамс та петріот(штатівський) в сукупності з Буками (нашими) та іншими цяцьками можуть вже виконувати задачі по крилптим та балістичним, але не стовідсотково. І той же Світан далі заявив, що навіть якщо все це помножити на 10, то все-рівно досягти повної блокадт неможливо в принципі
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05.01.2023 23:13 Відповісти
это мой самый пессимистичный прогноз был по бедности. Когда нам 1 дали со скрипом, я говорил, что нам один? когда надо закрыть Киев, север, юг, восток и Днепр...ясно что сколько не дай - все будет мало...
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05.01.2023 23:33 Відповісти
зачем писать всякий бред диванный онолитег..
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06.01.2023 03:05 Відповісти
ніх;;я собі
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05.01.2023 22:04 Відповісти
не прошло и года. Но, могу сказать, что Marder очень хорошие.
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05.01.2023 22:05 Відповісти
не прошло и года как ЗСУ разбили всю вашу кацапскую группировку вторжения - так что путлер три волны могилизации запустил
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06.01.2023 03:07 Відповісти
Как же так? Еще месяц назад Patriot были интегрированы в систему НАТО и передать их никак небыло возможности. Системи ППО Patriot, де б вони не були розташовані, мають залишатися в інтегрованій системі НАТО Джерело: https://censor.net/ua/n3383520
Все сотни причин, по котрым 10 месяцев было нельзя вдруг куда-то пропали.
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05.01.2023 22:09 Відповісти
Пропатчили пʼяток комплексів, шоб відпочкувати.
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05.01.2023 22:10 Відповісти
И Брэдли протатчили, и Мардеры, и французы свое пропатчили?
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05.01.2023 22:31 Відповісти
Зараз в кжному тарантасі чіп є. Шоб не доже розганялися.
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06.01.2023 01:09 Відповісти
расхерачили твоих кацапских трампистов - вот и пошли поставки
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06.01.2023 03:09 Відповісти
Наверное удостоверились что ЯО в России для употребления в реальной жизни не пригодно.
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05.01.2023 22:13 Відповісти
Там всё идёт согласованно с возможностью ремонтировать эти няшки. Которые без этого под нагрузкой на технику в войне с русней скоро бы пришли в негодность. Я уверен что танки тоже скоро последует.
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05.01.2023 22:12 Відповісти
Для дедушки Байдена это просто неслыханный прогресс.
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05.01.2023 22:13 Відповісти
да твой трамп мочегонный пошел вешаться ему скоро в тюрьму
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06.01.2023 03:10 Відповісти
На Мелитополь!
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05.01.2023 22:16 Відповісти
Прекрасен юбк в августе.
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05.01.2023 23:16 Відповісти
в этом августе там будет кипешь и аврал убегающих на дельфинах рашисстов
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06.01.2023 03:11 Відповісти
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05.01.2023 22:18 Відповісти
Это уже серьёзно. Похоже, рашке уже окончательно пи...ец.
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05.01.2023 22:26 Відповісти
Vot eto xorosoSkoro uvidem tanki i samolioti takze dast
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05.01.2023 22:29 Відповісти
Заявку Генерала Залужного таки виконають хоч на 75%,а виконають
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05.01.2023 22:29 Відповісти
Схоже це таки прорив. І що саме цікаво, путін так і не об'явив ніякої мобілізації, як казав Резніков, а навпаки запрошує миру на 36 годин, а Захід йому відповів накачуванням України саме протипіхотною зброєю. Проти піхоти саме те що треба. А в намірах росії почати ще одну хвилю мобілізації, я так і не побачив нічого що росія має задіяти, крім живої сили. Вони вже не лякають нас ні ядерною бомбою, ні ракетами, ні літаками, ні танками, ні РСЗВ, а лише мобіками-алкоголіками. Ну от проти мобіків Захід виділяє як раз те що потрібно.
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05.01.2023 22:30 Відповісти
А чи треба йому щось об'являти? Повістки то несуть. Це в Україні в 2014 було не можливо дати комусь повістку без мобілізації, но не в рф. В рф законів як таких немає, там царь і паханат.
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05.01.2023 23:05 Відповісти
Так і є,. Окуратноо но якісно!
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06.01.2023 09:04 Відповісти
Ну що ж весна танки НАТО і вони вже їдуть. Далі авіація совка - офіційна її передача. А там до осені передача авіації НАТО і росіянію не спасе той мільйон що вони встигнуть . Піде він мільйон на м'ясо для чорного ринку.
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05.01.2023 23:04 Відповісти
Кацапи в шоці
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05.01.2023 23:13 Відповісти
они на горшке а не в шоке
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06.01.2023 03:12 Відповісти
Плять, де юрта шаманська з-під Херсона. Кожудрочевич же прислав шамана
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05.01.2023 23:16 Відповісти
Ті БМП треба були ще в березні, зараз треба танки ....
Союзники все зберігають масквє ліцо, ніяк не збережуть
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06.01.2023 00:40 Відповісти
Очень даже неплохо. Надеюсь это тлько первая партия и надеюсь с TOW. В Ираке амеры этими машинками куярили совковые танки Саддама аж гай шумел.
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06.01.2023 01:47 Відповісти
Куярили не машинками, а джевелінами, які були встановлені на ці машинки.
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06.01.2023 03:47 Відповісти
В той час Джавелінів ще не було тому американці воювали TOW проти радянської бронетехніки
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06.01.2023 14:02 Відповісти
Німеччина надасть Україні БМП Мардер та ЗРК Патріот і українці будуть захищати європейські цінності. Німецькі військові воювати не хочуть.

У збройних силах ФРН - Бундесвері у 2022 році на тлі війни в Україні кількість повідомлень про звільнення з військової служби, поданих через відмову від участі в бойових діях, зросла майже вп'ятеро. Про це в п'ятницю, 6 січня, повідомили видання групи redaktionsNetzwerk Deutschland (RND) з посиланням на представника Міністерства у справах сім'ї, літніх людей, жінок і молоді Німеччини.

Багато з тих, хто хотів залишити службу, обґрунтовували своє прохання тим, що при укладанні контракту зі збройними силами не очікували, що почнеться війна - маючи на увазі повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну і його можливу ескалацію.
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06.01.2023 06:52 Відповісти
Victor Litarchuk О це так Несподіванка . Це те про що, я кажу у весь час, в НАТО є танки та зброя ,але відсутні мотивації. Тому і воюют Українці, бо нікуди диватися
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06.01.2023 12:43 Відповісти
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