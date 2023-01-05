Німеччина надасть Україні БМП Marder та ЗРК Patriot, США - БМП Bradley, - Білий дім

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Під час переговорів Шольц повідомив, що Берлін має намір передати Україні БМП Marder та батарею ППО Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Президент Байден і канцлер Шольц висловили спільну рішучість продовжувати надавати необхідну фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки, скільки потрібно. З цією метою США мають намір постачати Україні бойові машини піхоти Bradley, а Німеччина - бойові машини піхоти Marder, - йдеться у повідомленні пресслужби Білого дому.

При цьому наголошується, що країни планують навчити українські війська керувати цими системами.

Крім того, Байден та Шольц підтвердили свій намір і надалі підтримувати нагальні потреби України у засобах протиповітряної оборони.

"Наприкінці грудня Сполучені Штати оголосили про передачу в дар Україні батареї зенітних ракетних комплексів Patriot. Німеччина приєднається до Сполучених Штатів у постачанні додаткової батареї ППО Patriot в Україну", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Міноборони Німеччини обговорює надання Україні від 20 до 40 БМП Marder, - Spiegel

Також лідери двох країн схвалили координаційні зусилля Контактної групи з питань оборони України, що продовжуються, і вітали додаткові пожертвування систем ППО та бойових машин.