Німеччина надасть Україні БМП Marder та ЗРК Patriot, США - БМП Bradley, - Білий дім
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Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Під час переговорів Шольц повідомив, що Берлін має намір передати Україні БМП Marder та батарею ППО Patriot.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Президент Байден і канцлер Шольц висловили спільну рішучість продовжувати надавати необхідну фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки, скільки потрібно. З цією метою США мають намір постачати Україні бойові машини піхоти Bradley, а Німеччина - бойові машини піхоти Marder, - йдеться у повідомленні пресслужби Білого дому.
При цьому наголошується, що країни планують навчити українські війська керувати цими системами.
Крім того, Байден та Шольц підтвердили свій намір і надалі підтримувати нагальні потреби України у засобах протиповітряної оборони.
"Наприкінці грудня Сполучені Штати оголосили про передачу в дар Україні батареї зенітних ракетних комплексів Patriot. Німеччина приєднається до Сполучених Штатів у постачанні додаткової батареї ППО Patriot в Україну", - йдеться у повідомленні.
Також лідери двох країн схвалили координаційні зусилля Контактної групи з питань оборони України, що продовжуються, і вітали додаткові пожертвування систем ППО та бойових машин.
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