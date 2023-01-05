Це "одностороннє припинення вогню" не можна і не слід сприймати серйозно, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував ініціативу В.Путіна про так зване "різдвяне перемир’я".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Президент Володимир Зеленський запропонував чітку формулу миру з десяти кроків. Росія ігнорує це і замість цього обстрілює Херсон напередодні Різдва, завдаючи масових ракетних ударів і ударів з безпілотників на Новий рік. Нинішнє "одностороннє припинення вогню" не можна і не слід сприймати серйозно", - зазначив він.

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