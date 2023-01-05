Це "одностороннє припинення вогню" не можна і не слід сприймати серйозно, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував ініціативу В.Путіна про так зване "різдвяне перемир’я".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"Президент Володимир Зеленський запропонував чітку формулу миру з десяти кроків. Росія ігнорує це і замість цього обстрілює Херсон напередодні Різдва, завдаючи масових ракетних ударів і ударів з безпілотників на Новий рік. Нинішнє "одностороннє припинення вогню" не можна і не слід сприймати серйозно", - зазначив він.
Топ коментарі
+24 Перехватчик
показати весь коментар05.01.2023 21:40
+16 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар05.01.2023 21:39
+16 Власов Сергей b3083465
показати весь коментар05.01.2023 21:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Агенти Патрона вже ставлять позначки для ураження.
Не віримо жодному їхньому слову. ******* кацапів!
Слава Україні!!!
2 ч. ·
Считаю, что мы должны помочь российским оккупантам отметить Рождество в это время. На их позиции HIMARS должны зажечь рождественские свечи. Не получится зажечь свечи? Пусть поджигают склады с БК и расположение окупантов и техники. Праздник должен быть с огоньком!
Новый год помните, рашисты?
эта тварь-хуйло задумало какую-то провокацию, например где-то взрыв, или где-то ракетой с непредсказуемой траекторией по белорашке ( в лучшем случае) или по Польше, Германии (тьху тьху)...а так как у срахи односторонее и громко объявленное, то виновата кто?? Украина (ибо она сама не захотела сдаваться)))... ну по мелочи могут опять по своим воронежу, ростову, белгороду, курску и т.д. ... ну тут не так весело...
Коли Селяни з Псами в темний ліс
Пішли, розлючені, Бурмила щоб роздерти,
За те, що він хапав Овець,
Збагнув Бурмило, що близький йому кінець,
Поклявся честю, що Овець не буде жерти
Він до самісінької смерті,
Що він збагнув свою вину насамкінець.
Хвостом вихляючи, мов Лис,
Хижак Селянам в душу ліз,
Їм в дружбі клявсь з слізьми на пиці
І відступилися мисливці…
Втомивсь Ведмідь ловить Зайців,
Барана в ліс загнав та з'їв.
- Зламав ти Слово! - рік Сапсан.
- Я клявсь на Вівці. То - Баран!
Баран, відомо, не Вівця,
То ж непорушна клятва ця!
------------------------------
Коли з Ведмедем договір
Ти підписав, чекай, що звір
Шпарину віднайде у згоді,
Пролізе в ню - й кінець угоді!
Міста пізнали, села й звори,
Як Кремль ламає договори!
На дату відповіді 26 грудня за цими договорами поставлено майже чверть замовлених «швидких»: 197 із 815. Зокрема 165 машин передані «Медзакупівлям», а 32 машини - військовим. Таким чином, «Автоспецпрому» залишилось поставити 618 «швидких».
Разом з тим у договорах прописані штрафні санкції, які мають накладатись на підрядника за зрив поставок. Однак їх до «Автоспецпрому» не застосовували. Ба більше, «Медзакупівлі» зробили нове замовлення цій фірмі влітку 2022 року на «швидкі» типу С на 146 млн грн. Ціна в доларах зросла на 3-22% проти минулого року (див. «Обласканий Фісталь. Як в Україні створили монополію на постачання «швидких»).
Куля в лоб как к этому относится? Где 618 автомобілів швидкої допомоги?