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США оголосять новий пакет допомоги Україні на 2,85 млрд дол. До нього увійдуть 50 БМП Bradley, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

bradley

БМП Bradley будуть в новому пакеті допомоги Україні від Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними Reuters, двоє американських чиновників повідомили, що новий пакет озброєнь США для України включатиме близько 50 бойових машин Bradley. Пакет допомоги для України буде має бути представлено в п'ятницю, 6 січня.

Як пише агентство Associated Press, новий пакет буде включати допомогу на 2,85 мільярда доларів, що робить його найбільшим з попередніх

До пакета допомоги від США, за даними джерел AP, також увійдуть бронемашини HUMVEE, протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки MRAP, а також велика кількість ракет та інших боєприпасів.

Також читайте: Німеччина надасть Україні БМП Marder та ЗРК Patriot, США - БМП Bradley, - Білий дім

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+94
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05.01.2023 21:46
+77
50 БМП - це майже 2 батальйони. Сильно і своєчасно. Дякуємо США!
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05.01.2023 21:44
+31
Скажуть раССєї допобачення.. а ще краще - пішла на..уй....
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05.01.2023 21:44
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Скажуть раССєї допобачення.. а ще краще - пішла на..уй....
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05.01.2023 21:44 Відповісти
50 БМП - це майже 2 батальйони. Сильно і своєчасно. Дякуємо США!
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05.01.2023 21:44 Відповісти
звичайно, дякуємо.

але треба 500...
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06.01.2023 00:23 Відповісти
треба совесть иметь а не предьявы кидать с дивана
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06.01.2023 03:14 Відповісти
Один, а не два. 3- взвод из 3-х отделений; 11 - рота из 3-х взводов; 40 - батальон из 3-х рот (а по-хорошему - 42). Ваша же штатная организация механизированного батальона.
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06.01.2023 15:11 Відповісти
Пішла вода в хату...
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05.01.2023 21:45 Відповісти
І піде гавно по трубам.
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05.01.2023 21:57 Відповісти
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05.01.2023 21:46 Відповісти
А где акция типа 1+1=3?
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05.01.2023 21:56 Відповісти
О ней просто не объявляют...)
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06.01.2023 08:22 Відповісти
1+1 дорівнює ? Перемога цього року. Слава ЗСУ та Україні
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06.01.2023 08:45 Відповісти
))) сруцкіх піздят бесплатно в своє удовольствіє.
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05.01.2023 22:01 Відповісти
А я б заплатил,даже за чужое удовольствие.. С удовольствием
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05.01.2023 23:39 Відповісти
Казак
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05.01.2023 22:12 Відповісти
Я би донатив щодня)
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05.01.2023 22:29 Відповісти
Можливо, вже викладали, але на днях почув таке :
"​Заходить москаль у бар і каже:
- Мне как всєгда!
І йому дали *****…"
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05.01.2023 22:44 Відповісти
Маршал викладав )
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05.01.2023 23:24 Відповісти
Рэдис развлекается? )
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06.01.2023 15:59 Відповісти
Смаколики
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05.01.2023 21:47 Відповісти
Thanks!
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05.01.2023 21:47 Відповісти
США ніби промовляють-"куй вам в с,,аку москалі і великі і малі". а фріци ,з "куницями" - рашен золдатен зі бітен вйобен нах цу рашен гауз"
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05.01.2023 21:48 Відповісти
Кацапи вже зашелестіли пакетами
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05.01.2023 21:49 Відповісти
Таки Єєєє!!!
Здається це перша передача ******** західної зброї для поля бою!
А танчики?
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05.01.2023 21:51 Відповісти
как только логистику и ремонт наладят так и сразу
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06.01.2023 03:15 Відповісти
Нарешті! Дуже добрі новини!
Мабуть, Захід перестає граться з Пу.
Французи, німці, американці - дають вже БТР та легкі танки (французи).
Британці теж обіцяють танки дати.
Можливо, подіяла перспектива рашистської нової мобілізації та введення військового стану на території раші.
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05.01.2023 21:52 Відповісти
Смакота-а!!!
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05.01.2023 21:55 Відповісти
Fuck yes, ruzzni pizzda
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05.01.2023 21:56 Відповісти
оооо.... еще трошки поднажать.. и одностороннее ****** объявленное перемирие медленно перетечет в одностороннюю капитулирен (услышь меня Тот, кто ... надо! аминь)
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05.01.2023 21:57 Відповісти
Чудова новина!
Кацапи будуть окропом сцяти.
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05.01.2023 22:02 Відповісти
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05.01.2023 22:02 Відповісти
God bless America!
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05.01.2023 22:02 Відповісти
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05.01.2023 22:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pwEcz9nABNg&ab_channel=JimWilliams
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05.01.2023 22:23 Відповісти
Cпасибо США!
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05.01.2023 22:07 Відповісти
Сума вражає😨
Танки на платформі БТР від французів і Бредлі від США це дуже добре 💪
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05.01.2023 22:08 Відповісти
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05.01.2023 22:20 Відповісти
Теперь учиться! Мало помалу будем в НАТО, если не же юре, так по вооружению.
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05.01.2023 23:15 Відповісти
Русня шо з іпалом
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05.01.2023 22:08 Відповісти
говорят, в этот раз активнее всех настаивал на усиленной помощи Украине именно Макрон
(наверное после того как рагозин пригрозил прислать ему осколок из жопы, так Макрон требует разнести эту мерзость в клочья... шобы пыль... а не осколки всякие))))
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05.01.2023 22:10 Відповісти
Макрон подумал, что хряк рогозин в следующий раз анализи пришлет только не в спичечном коробке а в коробке из под торта
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05.01.2023 22:26 Відповісти
Это очевидно. Вчерашнее решение Франции по легким танкам "прорвало трубу".
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05.01.2023 22:47 Відповісти
безтолочь той Макрон... сказав би: "ми вас поранили - ми вас і полікуємо..." і задарив би святкову клізму...
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06.01.2023 00:31 Відповісти
с патефонными иголками (с).. ))))
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06.01.2023 10:48 Відповісти
для этого нужны ракеты и авиация
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07.01.2023 00:29 Відповісти
Танцующими неграми
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05.01.2023 22:25 Відповісти
Русня такой техники даже в кино не видела! Од одного вида усираться будут.
По сравнению с ихними телегами - это космос!
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05.01.2023 22:18 Відповісти
Там должно быть много вкусного так как цена одного Бредли в районе 3 млн баксов всего
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05.01.2023 22:22 Відповісти
Німеччина приєднається до США, і поставить Україні додаткову батарею ППО Patriot - Білий дім. Велика Британія теж хоче надати танки Україні. Про це заявив британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.
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05.01.2023 22:27 Відповісти
Джерело новини: https://www.dailymail.co.uk/news/article-11603905/Foreign-Secretary-says-tanks-UKs-future-support-packages-Ukraine.html
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05.01.2023 22:43 Відповісти
Эрдоган,Си и премьер Индии Моди дожали путлера...,на Саммите ШОС ему сказали коротко,срок до 15 ноября закончить войну...,
Прекращение в одностороннем порядке огня по факту означает, Хмырь сливает войну...и выведет войска совсем...
Разговор утром Эрдогана и путлера,скорее всего закончился этим требованием Эрдогана...
Если я неправ,то завтра уеду в Германию...,в одной из клиник надо пройти комплексное обследование,если я прав,то останусь в Чехии...
Надобраніч 👋
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05.01.2023 22:28 Відповісти
Самозаспокоювання в умовах війни смертельно небезпечне.
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05.01.2023 23:08 Відповісти
ты бредишь .. ехай в клинику
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06.01.2023 03:18 Відповісти
думаю, що Вам можна пакувати чемодан в Німеччину...
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06.01.2023 09:02 Відповісти
Від таких новин я аж подрочив.
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05.01.2023 22:39 Відповісти
Важко нам було би без американської допомоги, дуже важко. Дякую, США.
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05.01.2023 22:52 Відповісти
Це дуже потужні машини.
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05.01.2023 22:59 Відповісти
Все благодаря нашему президенту! Так держать
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05.01.2023 23:01 Відповісти
все благодаря американскому французскому президентам и фрау Елене Бербок - а зеленую шваль в топку тюрьму
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06.01.2023 03:20 Відповісти
Один в один фраза с "УРА СРУ"!
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06.01.2023 11:06 Відповісти
Нарешті хтось розбудив Діда

Дідо, не спи, пора ********* відспівувати
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05.01.2023 23:02 Відповісти
ты бредишь кацапский бот - а Украина чем воююет целый год?
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06.01.2023 03:21 Відповісти
І це прекрасно. Танки на весну їдуть.
А тепер згадуємо що просив Залужний та для чого.
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05.01.2023 23:08 Відповісти
Вау, можно будет готовиться к весне
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05.01.2023 23:13 Відповісти
сподіваюсь, бушмастера вони з бредлі не зніматимуть?

бо всяке буває - і вже всяке було
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05.01.2023 23:19 Відповісти
Болотные боты как вам прекращение поставок оружия...ааааа?Нравица?)
Пока пуйло соберёт и довезет 2 волну мобилизованных на фронт,там от первой уже них,я не останется)
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06.01.2023 01:05 Відповісти
К лету чую увидим и F 15 в украинском небе...а может и раньше чем чёрт не шутит)
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06.01.2023 01:07 Відповісти
а поки нема мардерів та бредлі: https://twitter.com/i/status/1611116627294289920
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06.01.2023 02:03 Відповісти
да там амфибии нужны или даже мини-подлодки
ну вроде скоро подморозит хотя холода дома не люблю.
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06.01.2023 03:38 Відповісти
Пропагандонский,путинский РБК нам сообщает про американские поставки в Украину,комедия.
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06.01.2023 07:07 Відповісти
"Бредли" для мотопехоты ВСУ Супер-вещь! Россиянские бмп,бтр с орками и даже танки, пойдут на утилизацию
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06.01.2023 09:48 Відповісти
і почнуть батьки називати дітей Бредлі
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06.01.2023 10:12 Відповісти
Бредли Хаймарс)
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06.01.2023 14:11 Відповісти
не зря съездил....
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06.01.2023 10:32 Відповісти
кинчик про рога с копытами БРЕД-ли, если кто не видел
https://www.youtube.com/watch?v=qOtioVb2RLA
Но и за такое спасибо.
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06.01.2023 10:54 Відповісти
А навіщо голосити?
Краще б кацапи голосили, якби вони у нас були.
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06.01.2023 12:34 Відповісти
Скільки зброї є на військових складах США (в дужках)

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06.01.2023 18:25 Відповісти
 
 