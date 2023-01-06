24 334 80
США оголосять новий пакет допомоги Україні на 2,85 млрд дол. До нього увійдуть 50 БМП Bradley, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
БМП Bradley будуть в новому пакеті допомоги Україні від Сполучених Штатів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За даними Reuters, двоє американських чиновників повідомили, що новий пакет озброєнь США для України включатиме близько 50 бойових машин Bradley. Пакет допомоги для України буде має бути представлено в п'ятницю, 6 січня.
Як пише агентство Associated Press, новий пакет буде включати допомогу на 2,85 мільярда доларів, що робить його найбільшим з попередніх
До пакета допомоги від США, за даними джерел AP, також увійдуть бронемашини HUMVEE, протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки MRAP, а також велика кількість ракет та інших боєприпасів.
Топ коментарі
+94 аспм мпри
показати весь коментар05.01.2023 21:46
+77 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар05.01.2023 21:44
+31 Николай Марченко 6f1a54d0
показати весь коментар05.01.2023 21:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
але треба 500...
"Заходить москаль у бар і каже:
- Мне как всєгда!
І йому дали *****…"
Здається це перша передача ******** західної зброї для поля бою!
А танчики?
Мабуть, Захід перестає граться з Пу.
Французи, німці, американці - дають вже БТР та легкі танки (французи).
Британці теж обіцяють танки дати.
Можливо, подіяла перспектива рашистської нової мобілізації та введення військового стану на території раші.
Кацапи будуть окропом сцяти.
Танки на платформі БТР від французів і Бредлі від США це дуже добре 💪
(наверное после того как рагозин пригрозил прислать ему осколок из жопы, так Макрон требует разнести эту мерзость в клочья... шобы пыль... а не осколки всякие))))
По сравнению с ихними телегами - это космос!
Прекращение в одностороннем порядке огня по факту означает, Хмырь сливает войну...и выведет войска совсем...
Разговор утром Эрдогана и путлера,скорее всего закончился этим требованием Эрдогана...
Если я неправ,то завтра уеду в Германию...,в одной из клиник надо пройти комплексное обследование,если я прав,то останусь в Чехии...
Надобраніч 👋
топкутюрьму
Дідо, не спи, пора ********* відспівувати
А тепер згадуємо що просив Залужний та для чого.
бо всяке буває - і вже всяке було
Пока пуйло соберёт и довезет 2 волну мобилизованных на фронт,там от первой уже них,я не останется)
ну вроде скоро подморозит хотя холода дома не люблю.
https://www.youtube.com/watch?v=qOtioVb2RLA
Но и за такое спасибо.
Краще б кацапи голосили, якби вони у нас були.