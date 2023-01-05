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Після участі у війні проти України в складі ПВК Вагнер, на волю вийшов рецидивіст-вбивця Сальмін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вагнер

Засновник "ЧВК Вагнер" Євген Пригожин заявив, що першу групу ув’язнених, які воювали в Україні у складі військової компанії, помилували після закінчення піврічного терміну, проведеного на фронті. Серед звільнених - людина, яка мала строк за навмисне вбивство - Анатолій Сальмін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ВВС.

Серед показаних на відео ув'язнених видання впізнало неодноразово засудженого 34-річного Анатолія Сальміна із Бокситогорського району Ленінградської області. Знайомі Сальміна підтвердили, що на відео справді він. На фразі Пригожина: "Алкоголь - зло. Наркотики - зло. Баби - добро", - Сальмін, що стоїть праворуч від Пригожина, починає сміятися.

До 2010 року Сальмін встиг отримати кілька термінів, один з яких - умовний за самовільне залишення частини або місця служби, а другий - реальний, за викрадення автомобіля. У тюрмі Анатолій Сальмін пробув недовго - він вийшов умовно-достроково.

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Вийшовши на волю, Сальмін зі своїм знайомим подався на рибалку, там пили, про щось посперечалися, почалася бійка. Згідно з вироком, винесеним у 2011 році, Сальмін повалив товариша на землю і вдарив каменем по голові кілька разів. Коли чоловік знепритомнів, Сальмін потяг його у воду, схопив приятеля за шию і занурив голову під воду на кілька хвилин. Чоловік прийшов до тями і став махати руками, але через 3-4 хвилини перестав ворушитися. Сальмін залишив тіло товариша у воді та пішов.

Суд визнав Сальміна винним у навмисному заподіянні смерті та засудив його до дев'яти років колонії. Але вийшов він раніше – у 2018 році, знову отримавши умовно-дострокове.

Близьких родичів Сальмін не залишився, він - випускник дитячого будинку. У судових документах згадується, що він має середню спеціальну освіту. На волі Сальмін підробляв сантехніком, хоча офіційної роботи він не мав (про це він писав на своїй сторінці "Вконтакті"). Жив у цивільному шлюбі.

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Одна його знайома в розмові з Бі-бі-сі описує Сальміна в цей період так: "Він був дуже добрим, добрим, відповідальним. Але потім різко змінився, коли став вживати наркотики. Він став дуже жорстоким".

2020 року Сальмін, на той момент уже тричі судимий, був відомий у Пікалево, де він жив. Він регулярно крав у сусідів то тример для трави, то телевізор, то мікрохвильову піч, то пральну машинку. На суді у всіх крадіжках Сальмін зізнався.

"Це мала частка тих злочинів, які він скоїв, - сказала в інтерв'ю Бі-бі-сі ще одна його знайома. - Це лише ті люди, які наважилися написати на нього заяву. Але є й ті, хто мовчав. Є люди, які досі дуже бояться, що він повернеться до нашого міста. І я дуже боюся, що він щось зробить із цими людьми. Сальмін - страшна людина".

Знайома розповідає, що він може бути причетний до жорстокого злочину, жертвою якого стала її близька людина. За її словами, Салмін нібито погрожував убивством у разі, якщо жертва заявить у поліцію.

Суд розглядав справи про численні крадіжки та засудив Сальміна до двох з половиною років суворого режиму. Прямо в колонії він вступив до лав "ЧВК Вагнер" і поїхав до України.

"Я знав, що він поїхав воювати, - сказав Бі-бі-сі знайомий Сальміна. - Але в серпні до мене дійшли чутки, що він там був убитий. А сьогодні я побачив це відео, як їх нагороджували... І я не розумію: за що? Для мене дико, коли таку людину, як Анатолій, називають героєм".

На відео зустрічі з Пригожиним помиловані ув'язнені кажуть, що війна змінила їх, і тепер вони стали іншими людьми.

"Найголовніше, що я тут придбав сім'ю - братів, наставників - старших братів і батьків командирів. Сам я дитдомівський, у мене ніколи не було... А тут я до тремтіння в серці" - сказав Сальмін, дивлячись у камеру.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+33
ну там на воле 140 млн. маньяков - рецидивистов ..
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05.01.2023 22:02
+31
Чекаємо підтвердження:
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05.01.2023 22:06
+26
Побільше б на русню таких героїв. Встречай матушка.
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05.01.2023 22:04
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ну там на воле 140 млн. маньяков - рецидивистов ..
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05.01.2023 22:02 Відповісти
А навіщо фото милити? Чи оригінал був замилений до вас?
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05.01.2023 22:03 Відповісти
Женевська Конвенція...
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05.01.2023 22:05 Відповісти
Вагнеровцев она не касается.
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05.01.2023 22:30 Відповісти
А що стан війни оголошено що вона діє?
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05.01.2023 22:46 Відповісти
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05.01.2023 22:06 Відповісти
Побільше б на русню таких героїв. Встречай матушка.
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05.01.2023 22:04 Відповісти
радостно за раZZеянинов

не спите дети:

Фредди Крюгер возвращается: «Кошмар на улице Вязов» снова переснимут. Разрабатывается проект новой киноверсии популярного киносериала.
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05.01.2023 23:51 Відповісти
ДМБ-23

"бабы это хорошо"
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05.01.2023 23:52 Відповісти
використовуйте будь ласка історичну назву ворога: Москаль
😓
"Не кохайся з москаликом чорнобрива"...
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06.01.2023 00:42 Відповісти
тепер Фєдю без візи в Україну не пустять
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06.01.2023 00:49 Відповісти
наші "шмитники" москаля за 300 уе пропускають...
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06.01.2023 01:08 Відповісти
Звільнив в цілях реклами щоб інші теж погодились іти на війну.
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05.01.2023 22:05 Відповісти
"Сальмін потяг його у воду, схопив приятеля за шию і занурив голову під воду на кілька хвилин. Чоловік прийшов до тями і став махати руками, але через 3-4 хвилини перестав ворушитися." Этот ЗЭК помог минимум 1 каZZапу стать хорошим русским.
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05.01.2023 22:05 Відповісти
Чекаємо підтвердження:
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05.01.2023 22:06 Відповісти
Акуєть! В добрий путь. Главная заповєдь - єслі можешь нє співай!
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05.01.2023 22:11 Відповісти
З кобзоном споются.
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05.01.2023 22:12 Відповісти
Старе фото.
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05.01.2023 22:30 Відповісти
Было сообщение, что курва жива.
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05.01.2023 22:32 Відповісти
говно не тонет
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05.01.2023 23:31 Відповісти
На фото Охлобыстин
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05.01.2023 23:33 Відповісти
Міхалков Бєсогон вже в дорозі на концерт теж
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05.01.2023 23:36 Відповісти
Найшла, що шукала
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06.01.2023 00:12 Відповісти
Cross fingers! 🤞
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06.01.2023 13:58 Відповісти
а чи наша це проблема що про це пишуть?
не наша, не на нашій території цей злодій жити буде, ну і хер з ними. москалі заслуговують на таких хєроєв
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05.01.2023 22:12 Відповісти
Кому їхній владі не довіряти? Перевірений вбивця до ваших послуг! Вітайте ,новий мер!
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05.01.2023 22:13 Відповісти
А зараз повернеться додому і знову почне працювать сантехніком!
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05.01.2023 22:14 Відповісти
Ну классно! Спокутував свою провину кровʼю, вийшов на волю з чистою совістю. Влаштується трактористом і заживе як людина
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05.01.2023 22:15 Відповісти
Влаштується депутатом!
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10.03.2023 13:04 Відповісти
Работники прокуратуры и судьи на расеи с ликованием ждут возвращения убийц и воров.
Амнистия 53го года.
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05.01.2023 22:15 Відповісти
Всему миру нужно как можно быстрее отгораживаться от этого лепрозория, скоро там будет полная торба.
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05.01.2023 22:21 Відповісти
Воістину касап..
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05.01.2023 22:23 Відповісти
Награждєнців потім по другому колу, як кондоми використають. Най ся не влещують)
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05.01.2023 22:33 Відповісти
Холодное лето пятьдесят третьего… скоро во всей России.
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05.01.2023 22:35 Відповісти
Холодное лето 53 года, покажется детским лепетом. Амнистировали со сроками до 5 лет, рецидивистов и тяжеловесов -- нет..
А сейчас весь цвет гондурасеи пойдет.. если живым останется..
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10.03.2023 13:12 Відповісти
Это же прекрасная новость. Помилованные орки будут снова на свободе. И играться они будут по взрослому, с таким же орками
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05.01.2023 23:11 Відповісти
шайку вагнера можно расстреливать на их ЖК не распространяется
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05.01.2023 23:18 Відповісти
На хороших русских снег не тает ... Премудрость речу!
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05.01.2023 23:18 Відповісти
Це нові діди та витірани на кацапії. Тепер вони 30 років будуть дарити їм квіти та подарунки на 9 травня
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05.01.2023 23:19 Відповісти
Рутин их всех убъет, такой жанр.
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05.01.2023 23:33 Відповісти
Xорошая новость - теперь этот выродок поедет на роденку убьет там очередного кацапа.
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05.01.2023 23:44 Відповісти
Плохо то, что он будет гулять по нашей области.
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06.01.2023 03:08 Відповісти
Типовий опис існування біологічного сміття. От саме це воно і є.
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06.01.2023 04:48 Відповісти
Кацапы должны сидеть за бетонным забором и грызть друг друга. Это их удел.
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06.01.2023 09:33 Відповісти
 
 