Після участі у війні проти України в складі ПВК Вагнер, на волю вийшов рецидивіст-вбивця Сальмін

Засновник "ЧВК Вагнер" Євген Пригожин заявив, що першу групу ув’язнених, які воювали в Україні у складі військової компанії, помилували після закінчення піврічного терміну, проведеного на фронті. Серед звільнених - людина, яка мала строк за навмисне вбивство - Анатолій Сальмін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ВВС.

Серед показаних на відео ув'язнених видання впізнало неодноразово засудженого 34-річного Анатолія Сальміна із Бокситогорського району Ленінградської області. Знайомі Сальміна підтвердили, що на відео справді він. На фразі Пригожина: "Алкоголь - зло. Наркотики - зло. Баби - добро", - Сальмін, що стоїть праворуч від Пригожина, починає сміятися.

До 2010 року Сальмін встиг отримати кілька термінів, один з яких - умовний за самовільне залишення частини або місця служби, а другий - реальний, за викрадення автомобіля. У тюрмі Анатолій Сальмін пробув недовго - він вийшов умовно-достроково.

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Вийшовши на волю, Сальмін зі своїм знайомим подався на рибалку, там пили, про щось посперечалися, почалася бійка. Згідно з вироком, винесеним у 2011 році, Сальмін повалив товариша на землю і вдарив каменем по голові кілька разів. Коли чоловік знепритомнів, Сальмін потяг його у воду, схопив приятеля за шию і занурив голову під воду на кілька хвилин. Чоловік прийшов до тями і став махати руками, але через 3-4 хвилини перестав ворушитися. Сальмін залишив тіло товариша у воді та пішов.

Суд визнав Сальміна винним у навмисному заподіянні смерті та засудив його до дев'яти років колонії. Але вийшов він раніше – у 2018 році, знову отримавши умовно-дострокове.

Близьких родичів Сальмін не залишився, він - випускник дитячого будинку. У судових документах згадується, що він має середню спеціальну освіту. На волі Сальмін підробляв сантехніком, хоча офіційної роботи він не мав (про це він писав на своїй сторінці "Вконтакті"). Жив у цивільному шлюбі.

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Одна його знайома в розмові з Бі-бі-сі описує Сальміна в цей період так: "Він був дуже добрим, добрим, відповідальним. Але потім різко змінився, коли став вживати наркотики. Він став дуже жорстоким".

2020 року Сальмін, на той момент уже тричі судимий, був відомий у Пікалево, де він жив. Він регулярно крав у сусідів то тример для трави, то телевізор, то мікрохвильову піч, то пральну машинку. На суді у всіх крадіжках Сальмін зізнався.

"Це мала частка тих злочинів, які він скоїв, - сказала в інтерв'ю Бі-бі-сі ще одна його знайома. - Це лише ті люди, які наважилися написати на нього заяву. Але є й ті, хто мовчав. Є люди, які досі дуже бояться, що він повернеться до нашого міста. І я дуже боюся, що він щось зробить із цими людьми. Сальмін - страшна людина".

Знайома розповідає, що він може бути причетний до жорстокого злочину, жертвою якого стала її близька людина. За її словами, Салмін нібито погрожував убивством у разі, якщо жертва заявить у поліцію.

Суд розглядав справи про численні крадіжки та засудив Сальміна до двох з половиною років суворого режиму. Прямо в колонії він вступив до лав "ЧВК Вагнер" і поїхав до України.

"Я знав, що він поїхав воювати, - сказав Бі-бі-сі знайомий Сальміна. - Але в серпні до мене дійшли чутки, що він там був убитий. А сьогодні я побачив це відео, як їх нагороджували... І я не розумію: за що? Для мене дико, коли таку людину, як Анатолій, називають героєм".

На відео зустрічі з Пригожиним помиловані ув'язнені кажуть, що війна змінила їх, і тепер вони стали іншими людьми.

"Найголовніше, що я тут придбав сім'ю - братів, наставників - старших братів і батьків командирів. Сам я дитдомівський, у мене ніколи не було... А тут я до тремтіння в серці" - сказав Сальмін, дивлячись у камеру.

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