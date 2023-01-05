Суд відпустив під особисте зобов’язання волонтера Довгого, який зрізав графіті Бенксі у Гостомелі
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Суддя Ірпінського міського суду Наталія Карабаза зобов’язала Сергія Довгого не залишати Київ без згоди слідчого, прокурора чи суду, повідомляти їх про зміну роботи та місця проживання та носити електронний браслет.
Це випливає із тексту рішення, з яким ознайомились "Грати", передає Цензор.НЕТ.
2 грудня минулого року Довгий організував демонтаж графіті "жінка у протигазі" британського вуличного художника Бенксісо стіни зруйнованого житлового будинку у Гостомелі. Поліцейські затримали Сергія та сімох його помічників, коли ті збиралися занурити графіті в пікап.
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За результатами мистецтвознавчої експертизи "жінку у протигазі" оцінили у 9 мільйонів 41 тисячу 850 гривень.
30 грудня слідчий Бучанського райвідділу поліції Дмитро Дураєв оголосив Довгому підозру у крадіжці в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Волонтеру загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Свою провину він не визнає.
Прокурор Бучанської окружної прокуратури Київської області Вадим Павлик просив суд відправити Сергія Довгого під цілодобовий домашній арешт.
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інвалідвалантьор, я - в танкє гарєл, я - льочік!!...." ©🤣🤣🤣🤣
Под какую статью КК попадают его действия?
Придумали идиоты - аукционом цену определять)))
для начала
Тоді у вироку усе і прочитаєш.
Цензор, я вас поважаю, але невже ви досі продукуєте новини кацапською, а потім перекладаєте гуглом?
2. Якщо "вуличний художник зріс на хайпі"( тобто його витвори нічого не коштують), які тоді "отримані гроші планувалалось допомогу ЗСУ?" ( це тобі особисто той мародер розказав?)
3 Усі "високі митці" зросли "на хапі", тільки тоді це по іншому називалося.
Про що мова ?
Але як адміни переклали текст вже і не важливо, суть - атестат непрофесійності на "ліцо" ))
пишуть ?! Кебета не варить зразу українською писати без Гугла ? Занурщики
D.S.: Квадрат головного мозку.