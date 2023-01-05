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графіті (31) Гостомель (110) Бенксі (15)

Суд відпустив під особисте зобов’язання волонтера Довгого, який зрізав графіті Бенксі у Гостомелі

Новини Цензор.НЕТ Події

гостомель,бенксі

Суддя Ірпінського міського суду Наталія Карабаза зобов’язала Сергія Довгого не залишати Київ без згоди слідчого, прокурора чи суду, повідомляти їх про зміну роботи та місця проживання та носити електронний браслет.

Це випливає із тексту рішення, з яким ознайомились "Грати", передає Цензор.НЕТ.

2 грудня минулого року Довгий організував демонтаж графіті "жінка у протигазі" британського вуличного художника Бенксісо стіни зруйнованого житлового будинку у Гостомелі. Поліцейські затримали Сергія та сімох його помічників, коли ті збиралися занурити графіті в пікап.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловіку, який намагався вкрасти графіті Бенксі в Гостомелі, повідомлено про підозру

За результатами мистецтвознавчої експертизи "жінку у протигазі" оцінили у 9 мільйонів 41 тисячу 850 гривень.

30 грудня слідчий Бучанського райвідділу поліції Дмитро Дураєв оголосив Довгому підозру у крадіжці в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Волонтеру загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Свою провину він не визнає.

Прокурор Бучанської окружної прокуратури Київської області Вадим Павлик просив суд відправити Сергія Довгого під цілодобовий домашній арешт.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Графіті Бенксі в Гостомелі вкрали разом зі шматком стіни. Крадіїв затримали. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
волонтера? Може мародера? Як то під час війни красти і на волю. То якийсь судовий сюрреалізм. Скільки тому судді заплатили?
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05.01.2023 22:29
+16
волонтер це тепер броня типу як посвідяченя помічника детутата ... я от на 6000 своїх, а не чужих, грошей ЗСУ допломіг а щось не волонтер і арт-об'єкти не краду
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05.01.2023 22:22
+15
'Занурити' у пікап???

Цензор, я вас поважаю, але невже ви досі продукуєте новини кацапською, а потім перекладаєте гуглом?
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05.01.2023 22:29
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далее ентот волонтер нырнет за границу
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05.01.2023 22:21 Відповісти
волонтер це тепер броня типу як посвідяченя помічника детутата ... я от на 6000 своїх, а не чужих, грошей ЗСУ допломіг а щось не волонтер і арт-об'єкти не краду
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05.01.2023 22:22 Відповісти
А можливо це чергова ІПСО Банкової проти чесних волонтерів.
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06.01.2023 02:29 Відповісти
".... пустіть мене, пустіть мене, я - інвалідвалантьор, я - в танкє гарєл, я - льочік!!...." ©🤣🤣🤣🤣
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06.01.2023 04:50 Відповісти
Ти "Roman Romal" ВАТНИК, який згоден мішати будь що з брудом вірячи будь чому написаному без перевірки інформації!!! На заборі написано Х*й, а за ним - дрова!
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06.01.2023 09:11 Відповісти
Щось мені здається, що Україне - це ...обнута країна. От хай суддя і поставить цей "витвір мистецтва" собі в кімнаті.
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05.01.2023 22:24 Відповісти
Вуйку. Це графіті коштує майже 10 млн.грн.
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05.01.2023 22:25 Відповісти
Оцінене на 10 млн. гривень ким? Художником що це наляпав? По -друге: що протигаз має до війни? Люди, схеменіться до якого абсурду ви доходите.
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05.01.2023 22:36 Відповісти
Аукціоном оцінено. А решта - за аналогією.
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05.01.2023 22:47 Відповісти
идиоту поясню, оценивает товароведческая экспертиза по массе критериев.
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05.01.2023 23:48 Відповісти
Тоб то мародера тепер потрібно отпустити?
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06.01.2023 01:51 Відповісти
Есть Закон, есть нарушение - должно быть наказание

Под какую статью КК попадают его действия?

Придумали идиоты - аукционом цену определять)))
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06.01.2023 02:02 Відповісти
Ага, тобто цей мародер вважав що спокійно поцупить щось, бо "ніхто не знайде статті"?
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06.01.2023 02:05 Відповісти
почитай что такое мародерство, пошкодження майна, кража

для начала
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06.01.2023 02:07 Відповісти
Маємо надію, що суд кваліфікує дії мародера, як мародера під час воєнного стану,.
Тоді у вироку усе і прочитаєш.
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06.01.2023 12:27 Відповісти
Будівля підлягала запланованому руйнуванню, і як це робиться усім відомо, ніхто з керівників адміністрації навіть не замислювався над збереженням муралу та використанням його з користю для держави, або для забезпечення додаткової допомоги ЗСУ або постраждалим від рашиської агресії. Людина планувала зробити те, на що не спромогається влада, і за це її хочуть засудити. Зараз під приводом військового часу зелень намагається придушити будь що опозиційне до неї!!!
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06.01.2023 09:16 Відповісти
Бенксі нон-конформіст і акціоніст... Здавалося після хепеннігу з "продажем" картини Бенксі на Аукціоні і шредеризацією картини одразу після продажу, люди мають щось взяти в голову... Але, - ніт... Безнадійні... Цікаво, - кому цей ідіот хотів її продати? Хоча у нас в країні дурнів 73%
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05.01.2023 22:41 Відповісти
Ідіот тут ти "Rhodesian", бо віриш у все що сповіщають структури підпорядковані підлабузникам влади та їх трактуванням подій!!!
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06.01.2023 09:19 Відповісти
занурити графіті в пікап
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05.01.2023 22:24 Відповісти
Гугл транслейт рулить! ******* модернізація "хлопків".
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06.01.2023 01:54 Відповісти
волонтера? Може мародера? Як то під час війни красти і на волю. То якийсь судовий сюрреалізм. Скільки тому судді заплатили?
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05.01.2023 22:29 Відповісти
Тут коригувальника за 500 тис. відпустили.
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05.01.2023 22:43 Відповісти
'Занурити' у пікап???

Цензор, я вас поважаю, але невже ви досі продукуєте новини кацапською, а потім перекладаєте гуглом?
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05.01.2023 22:29 Відповісти
А як же ще, як не ТАК?!!!
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05.01.2023 22:43 Відповісти
"а как же еще, если не так" - правильніше!!...... кацапорила G2 рулить Украіною😞😞від того - всі біди!!
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06.01.2023 05:02 Відповісти
Графіті не коштує *****, від слова зовсім, навіть якщо це шедевр, що перевершує "Да Вінчі з його Моною". Бо це мазанина в громадському місті, що має статус вандалізму, або банального пофарбування стін. Все інше то від лукавого...
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05.01.2023 22:30 Відповісти
Мазанина, мазанина. Пояснювети Шарікову-себе не поважати.
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06.01.2023 01:57 Відповісти
Ти мабуть не в курсі "Альтер Эго", що автор цього графіті вуличний художник ставший выдомим завдяки хайпу. Відносити його до високих митців не треба. Більш того, отримані гроші планувалось направити на допомогу ЗСУ, а не у власну кишеню!!!
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06.01.2023 09:24 Відповісти
Господи, який великий Твій звіринець...
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06.01.2023 12:07 Відповісти
1. Куди мародер "планував направити кошти", з'ясується на у судовому процесі.
2. Якщо "вуличний художник зріс на хайпі"( тобто його витвори нічого не коштують), які тоді "отримані гроші планувалалось допомогу ЗСУ?" ( це тобі особисто той мародер розказав?)
3 Усі "високі митці" зросли "на хапі", тільки тоді це по іншому називалося.
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06.01.2023 12:15 Відповісти
полудурок ничего не понял про Бенкси и уличную культуру. Без улицы цена такой культуре, - 0.00
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05.01.2023 22:37 Відповісти
А яким нормативним актом встановлено артоб'єктність, та матеріальну цінність малюнка? Який закон захищає подібні речі? Хто давав право наносити малюнки на комунальну власність? Чи підпадає діяльність того, хто без дозволу псує зовнішній вигляд будинків, шляхом нанесення фарби у вигляді малюнка, під статтю "***********"? Чому у іншому випадку, іншій людині за подібні речі настане адміністративна відповідальність? Чи подібні різночитання закону не підпадають під поняття "вибіркового правосуддя"?
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05.01.2023 22:41 Відповісти
От приїхала людина, без дозволу громади чи комунального господарства обмалювали стіну, навіть якби там була Джоконда, але без дозволу. Якийсь довбойоб зрізав її і хотів загрузити в пікап, його зараз за це судять...Автор! Відгукнися! Врятуй чоловіка! Скажи, що ти намалював це спеціально для нього!...
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05.01.2023 22:49 Відповісти
Підтримую! Закрасити всі його інші твори фарбою, як було. А то розмалювався тут у нас без дозволу громадськості і ЖЕКа.
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05.01.2023 22:53 Відповісти
Боже ...Які невигласи..Я шоці. Панове це ІСТОРИЯ.!!!
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05.01.2023 22:50 Відповісти
Вандалізму приватної власності.
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05.01.2023 23:32 Відповісти
Тут більша половина тролів із "домашньою заготовкою"- графіті ні стінах то вандалізм. І узагалі "ці художники щось малюють, а із папером у країні-напряженка!".
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06.01.2023 02:01 Відповісти
Hmmm, interesno bil bi sud esli on prosto zakrasil grafiti?
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05.01.2023 22:53 Відповісти
Та пацан хтів зробити місто чище. Нє судітє строго. Блд.
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05.01.2023 23:03 Відповісти
Я художник(непризнанный). Что мне будет если я начну красить городскую застройку? Или оставлять шедевры типа "печник 0686765343"
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05.01.2023 23:17 Відповісти
МОЧИ!
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07.01.2023 21:53 Відповісти
Дивлячись на недавні судові вироки я розумію так, що судді в Україні не боячись ні бога ні чорта, а тільки уповаючи на святого Франкліна 100- доллярового успішно почали новий фінансовий рік гарної карми в спину вам і вашим дітям, до внуків ви тварі не доживете
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05.01.2023 23:23 Відповісти
..сговор,не иначе,коррупция суда...
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05.01.2023 23:27 Відповісти
Красти - гріх. Карати нещадно, без огляду на його говорильню. Розвелося цих майстрів балаболжанру вже занадто.
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05.01.2023 23:30 Відповісти
+1 пока не палимо їх вогнем - кровосісі не відпадуть...
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06.01.2023 00:41 Відповісти
занурити графіті в пікап.
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05.01.2023 23:38 Відповісти
Оригінал текст?
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06.01.2023 07:09 Відповісти
Оригінал - "погрузили", якщо у переклады це "занурили" то я французький льотчик!
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06.01.2023 09:28 Відповісти
Пікап був повен води, як човен. (C)
Про що мова ?
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06.01.2023 09:33 Відповісти
може більше - "погрузіть(ся)".
Але як адміни переклали текст вже і не важливо, суть - атестат непрофесійності на "ліцо" ))
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06.01.2023 16:46 Відповісти
а цей "валантьор" часом не родич олесика довгого, той шо секретарем киівради горбатився??)).... дайте йому клєтчатає адіяло, і на лічєніє заграніцу - СРОЧНО!! 🤣🤣
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06.01.2023 04:44 Відповісти
Ні, ба більш того, він зовсім не злочинець, але владі треба натравлювати людей на волонтерів, і цей привід їй здався дуже доречним!!!
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06.01.2023 09:07 Відповісти
Цензор , вам що тексти новин кацапи
пишуть ?! Кебета не варить зразу українською писати без Гугла ? Занурщики
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06.01.2023 08:11 Відповісти
Прочитавши пости зрозумів, що жоден не побажав перевірити інформацію та почути іншу сторону перед тим як писати пости. Тому сповіщаю, що так, цю графіті дійсно вирішив зрізати, та продати на аукціоні математик та волонтер Сергій Довгий...ПІСЛЯ ТОГО ЯК ОТРИМАВ ІНФОРМАЦІЮ ЩО НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ БУДУТЬ ВИКОНУВАТИСЯ РОБОТИ ПО ЗНЕСЕНЮ БУДІВЕЛЬ під майданчик для зведення нових 8-ми поверхових домів, а ця графіті втрачає сенс без руїн та вигорілого вікна біля якого вона намальована. Отримані від продажу гроші планувалось направити на допомогу ЗСУ. Провина Довгого лише у тому, що він не погодив свої дії з владою, яка, нагадаю, зараз почала справжню війну проти волонтерів!!! Тому перед тим як кидатися як собаки на людину, спочатку ознайомтесь з його версією подій: Інтерв'ю з волонтером Довгим
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06.01.2023 09:04 Відповісти
поза контекстом ціна графіті Бенксі рівно 0.00 Comprends?
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06.01.2023 09:10 Відповісти
Собівартість так, але тебе ж не дивую що "Чорний квадрат" Малєвіча коштує великих грошей, хоча справжня дешева мазня якій зробили добрий піар?!
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06.01.2023 09:26 Відповісти
Ne compreds pas. C'est triste que tu es idiot.
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06.01.2023 10:07 Відповісти
Малєвич - сам чорний квадрат у кубі! Той квадрат був у нього в мозку!
D.S.: Квадрат головного мозку.
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07.01.2023 21:51 Відповісти
9 лямів? За настінну мазанину рівня першого класу художньої школи?
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14.01.2023 14:08 Відповісти
 
 