7 січня у окупованому Донецьку можливі провокації із підривом храмів, - InformNapalm

Метою путінського "перемир’я" може бути кривавий теракт із підривом храмів на Різдво.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал розвідувальної групи InformNapalm.

Як пише InformNapalm, за даними двох HUMINT-джерел, наближених до бойовиків "ДНР", високою є вірогідність, що декілька православних храмів Донецька та інших населених пунктів на тимчасово окупованих російськими військами територіях можуть бути заміновані та підірвані під час святкової ранкової служби 7 січня. Мета - зняти пропагандистські сюжети для внутрішньої російської аудиторії і таким чином ініціювати інформаційний привід для нової хвилі мобілізації.

"Вважаємо, що публічна заява Путіна щодо намірів оголосити "режим припинення вогню", яка з'явилась у другій половині дня, може бути непрямим свідченням інформаційної підготовки до зазначеного терористичного акту в дусі вже звичних для РФ операцій "під чужим прапором". Інформація була отримана 4 та 5 січня, але ми намагались зібрати додаткові дані", - пише група.

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Як вказує одне з джерел, на місцях підриву храмів російські терористи планують зняти для посилення сюжетів уламки ракети HIMARS, привезені з інших місць вибухів.



"У нас залишається дуже мало часу, щоб зібрати додаткові свідчення, тому ми оприлюднюємо ці неповні дані з надією, що задум рашистів буде зірваний внаслідок розголосу. Наразі ми не маємо даних про конкретні місця замінування, тому закликаємо всіх мирних мешканців окупованих територій утриматись від відвідування храмів, щоб не стати жертвою російської кривавої провокації. Святкуйте Різдво вдома з рідними і оминайте місця скупчення людей", - закликає InformNapalm.с

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