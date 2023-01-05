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Донецьк (865) провокація (765) Різдво (227) церква (659)

7 січня у окупованому Донецьку можливі провокації із підривом храмів, - InformNapalm

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

церква

Метою путінського "перемир’я" може бути кривавий теракт із підривом храмів на Різдво.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал розвідувальної групи InformNapalm.

Як пише InformNapalm, за даними двох HUMINT-джерел, наближених до бойовиків "ДНР", високою є вірогідність, що декілька православних храмів Донецька та інших населених пунктів на тимчасово окупованих російськими військами територіях можуть бути заміновані та підірвані під час святкової ранкової служби 7 січня. Мета - зняти пропагандистські сюжети для внутрішньої російської аудиторії і таким чином ініціювати інформаційний привід для нової хвилі мобілізації.

"Вважаємо, що публічна заява Путіна щодо намірів оголосити "режим припинення вогню", яка з'явилась у другій половині дня, може бути непрямим свідченням інформаційної підготовки до зазначеного терористичного акту в дусі вже звичних для РФ операцій "під чужим прапором". Інформація була отримана 4 та 5 січня, але ми намагались зібрати додаткові дані", - пише група.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині росіяни підірвали вишки зв’язку українських операторів та готують провокативні обстріли населених пунктів, - ГУР



Як вказує одне з джерел, на місцях підриву храмів російські терористи планують зняти для посилення сюжетів уламки ракети HIMARS, привезені з інших місць вибухів.

"У нас залишається дуже мало часу, щоб зібрати додаткові свідчення, тому ми оприлюднюємо ці неповні дані з надією, що задум рашистів буде зірваний внаслідок розголосу. Наразі ми не маємо даних про конкретні місця замінування, тому закликаємо всіх мирних мешканців окупованих територій утриматись від відвідування храмів, щоб не стати жертвою російської кривавої провокації. Святкуйте Різдво вдома з рідними і оминайте місця скупчення людей", - закликає InformNapalm.с

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти самі обстрілюють захоплений Донецьк, а потім звинувачують ЗСУ, - представник ГУР Юсов

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
Тай *** на них разом з прихожанами РПЦ.
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05.01.2023 23:15
+14
***** не зря объявил одностороннее перемирие. 7 января русские тероористы ***** по Донецку, по гражданским объектам. Скажут, что это сделали украинцы. Под эту клюкву в рашка-пердяшке закроют границы и объявят всеобщую мобилизацию под одобрительное улюлюканье ваты.
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05.01.2023 23:21
+14
Рязанський цукор 2. І привіт повна могилізація та закриті кордони.
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05.01.2023 23:22
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05.01.2023 23:13 Відповісти
Звичайна тактика кацапів.
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05.01.2023 23:14 Відповісти
Тай *** на них разом з прихожанами РПЦ.
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05.01.2023 23:15 Відповісти
***** не зря объявил одностороннее перемирие. 7 января русские тероористы ***** по Донецку, по гражданским объектам. Скажут, что это сделали украинцы. Под эту клюкву в рашка-пердяшке закроют границы и объявят всеобщую мобилизацию под одобрительное улюлюканье ваты.
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05.01.2023 23:21 Відповісти
Душилін відмовився від перемир'я,так що Донецьк відпадає
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06.01.2023 07:49 Відповісти
Так и отлично! Пусть даунбаские свиньи попадут прямо в свой свинячий рай!
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05.01.2023 23:22 Відповісти
щось від тебе кацапнею смердить... я ж не помиляюсь?
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05.01.2023 23:56 Відповісти
Рязанський цукор 2. І привіт повна могилізація та закриті кордони.
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05.01.2023 23:22 Відповісти
Это духовные скрепы - ****** по дамбасянам в церкви на их Рождество, чтобы обвинить в этом украинцев
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05.01.2023 23:35 Відповісти
Ну єто же так скрепно, хай би всі довпоїби позалазили в ті храми і звідти прямо в кацапський рай, де у всіх є унітази і бояра безкоштовно
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05.01.2023 23:29 Відповісти
Храми летять в рай. Сцкко так по домашнєму.
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05.01.2023 23:29 Відповісти
Ніхто вас, виродків, трогати не буде. Моліться скотопуплєру.
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05.01.2023 23:34 Відповісти
Системні "мудрі" ходи окупантів- підірвати місцевих колаборантів та відкрити писок про звірства бандерівців, лугандонське бидло не жаль, а причина відкрити писок та обісрати в черговий раз Україну -є. Алеж тупе москальське бидло не розуміє, що вже давно їхнім прокляттям- грош ціна, а може й того не варте.
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05.01.2023 23:34 Відповісти
а якщо підриватимуть не колаборантів? тобі ж пох?
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05.01.2023 23:58 Відповісти
Меньше будет работы после освобождения.
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05.01.2023 23:38 Відповісти
разве первый раз кремлебыдло убивает мирное население,природа увы такова кремлевской твари....
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05.01.2023 23:46 Відповісти
Які ще провокації, після того як 8 років бомбили Донбас, щоденно розпинаючи "мальчиков в трусиках"? А що там, у Донецьк досі воду подає Україна?
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05.01.2023 23:46 Відповісти
Звичайно це підле х.уйло не просто так саме об'явило якесь перемир'я. Воно ніколи не дотримувалось його навіть по домовленості, а тут нате вам від нас на блюді. Точно якусь подляну тварюка задумала з метою звинуватить ЗСУ. Тварі козломорді!
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05.01.2023 23:46 Відповісти
Це все треш, оскільки:
1. ***** і так може оголосити повну мобілізацію. Більш того, "часткову мобілізацію" ніхто не відміняв, а отже кожного місяця путлєр може мобілізувати 100-120 тис.орків. Більше немає сенсу, бо мобілізаційна інфраструктура більше мобілізованих не "пропускає".
2. Весь світ уже заявив, що це "перемир'є" - розводняк для лохів.

Тобто, ні для внутрішньої, ані для зовнішньої аудиторії така провокація не матиме жодного значення.

Висновок: хай *******, чим більше лугандонської вати за******* кацапи, тим мешне роботи потім буде для нас.

Вата! Счастливого Рождества. Все в церковь!!!
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05.01.2023 23:54 Відповісти
это к такому перемирию призывал кирилл??
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06.01.2023 00:02 Відповісти
Повна туфта, не вестись на ніякі "перемирия"
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06.01.2023 04:46 Відповісти
я бы этим *****-рашистам устроил массовые "провокации". После преступлений московитов в Украине, любые военные действия ВСУ законны
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06.01.2023 05:23 Відповісти
 
 