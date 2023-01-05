Кремль використовує Різдво як прикриття, щоб ненадовго зупинити просування наших хлопців на Донбасі, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський лідер Володимир Путін сподівається використати так зване "перемир’я", щоб краще підготуватися до продовження війни.
"Зараз вони хочуть використати Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування наших хлопців на Донбасі і підігнати ближче до наших позицій техніку, боєприпаси і мобілізованих. Що це дасть? Тільки чергове збільшення рахунку втрат. Усі у світі знають, як Кремль використовує перепочинок на війні, щоб продовжити війну з новою силою", – сказав Зеленський у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+14 Андрій Богатир
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+8 Sophia-Maria Duglass
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+6 Voc Vox
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или память отшибло?
Зеленский подчеркнул, что война закончится тогда, когда российские солдаты или уйдут, или украинская армия их выгонит.
"Так что, пусть забирают унитазы - они им в пути пригодятся - и возвращаются к себе. За нашу границу. От 1991 года", - добавил Зеленский.
Зеленский ответил на "перемирие": Пусть солдаты РФ забирают унитазы и возвращаются к себе - новости Украины, Политика - LIGA.net
..чЛенин,Сралин и прочее Быдло сегодняшнего дня...типа ...ин...
👹👺🦍А по факту Андрофаги-людоеды...без роду и племени..
Так и называйте его завжди и ПУБЛИЧНО!