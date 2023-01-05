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Кремль використовує Різдво як прикриття, щоб ненадовго зупинити просування наших хлопців на Донбасі, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський лідер Володимир Путін сподівається використати так зване "перемир’я", щоб краще підготуватися до продовження війни.

"Зараз вони хочуть використати Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування наших хлопців на Донбасі і підігнати ближче до наших позицій техніку, боєприпаси і мобілізованих. Що це дасть? Тільки чергове збільшення рахунку втрат. Усі у світі знають, як Кремль використовує перепочинок на війні, щоб продовжити війну з новою силою", – сказав Зеленський у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін доручив Шойгу ввести з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення в Україні, - Кремль

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+14
ой, як зелене піdореня заспівало... "просування наших хлопців..." . а ще рік тому, ти зі своїм їbучим дєрьмаком й не знало, які іще перемир'я оголосити: і різдвяне, і весняне, і новорічне, і ... й хлопців наших, ти, зелене тупе падло, відводило назад,й просто кидало напризволяще у муках помирати - пам'ятаєш, зелений непотріб, солдата журавля?! забув, курва?! ти мало б, ******** зелений, бодай у його маленької доньки пробачення попросити...
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06.01.2023 00:06
+8
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06.01.2023 00:54
+6
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06.01.2023 00:55
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Ну а ти, як наш улюблений клоун, посмієшся над недолугим ********* ?
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05.01.2023 23:55 Відповісти
Смійся, найобуй, випереджай!
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05.01.2023 23:58 Відповісти
Покажи на що ти здатний, щоб чорт аж здох від такої зневаги малого хохмаря з квн.
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06.01.2023 00:03 Відповісти
"Знов всеремось !!!" - вкотре підказав внутрішній голос )(уйлу.
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05.01.2023 23:57 Відповісти
ой, як зелене піdореня заспівало... "просування наших хлопців..." . а ще рік тому, ти зі своїм їbучим дєрьмаком й не знало, які іще перемир'я оголосити: і різдвяне, і весняне, і новорічне, і ... й хлопців наших, ти, зелене тупе падло, відводило назад,й просто кидало напризволяще у муках помирати - пам'ятаєш, зелений непотріб, солдата журавля?! забув, курва?! ти мало б, ******** зелений, бодай у його маленької доньки пробачення попросити...
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06.01.2023 00:06 Відповісти
… сержанта…
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06.01.2023 00:20 Відповісти
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06.01.2023 00:55 Відповісти
Знов про терористів, а про ***** так і не згадав.
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06.01.2023 00:07 Відповісти
бо юридично в нас немає війни!
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06.01.2023 00:08 Відповісти
***** само вже сказало що це війна.
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06.01.2023 00:10 Відповісти
не перекладайте зраду Коломойського на гдбешніка
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06.01.2023 00:25 Відповісти
До чого тут Бєня?
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06.01.2023 00:32 Відповісти
кто привел зелю? кацапы, наши дебилы и в первую очередь беня

или память отшибло?
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06.01.2023 00:59 Відповісти
мабуть не пов'язує "голозадько" і 73%...
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06.01.2023 01:10 Відповісти
рыбка гуппи, во всяк случае мозг у него такой))
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06.01.2023 02:03 Відповісти
та ні, я за ним слідкую вже не перший рік. Знань у нього забагато. Друге питання - на кого працює. І ось оце перше питання до мене про коломака... ставить ймовірну відповідь...
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06.01.2023 03:29 Відповісти
Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива та підла мерзота цей руSSкій мір і його адепти! руSSкому міру повірити - себе обманути!!
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06.01.2023 00:14 Відповісти
тут хорошо:

Зеленский подчеркнул, что война закончится тогда, когда российские солдаты или уйдут, или украинская армия их выгонит.

"Так что, пусть забирают унитазы - они им в пути пригодятся - и возвращаются к себе. За нашу границу. От 1991 года", - добавил Зеленский.
Зеленский ответил на "перемирие": Пусть солдаты РФ забирают унитазы и возвращаются к себе - новости Украины, Политика - LIGA.net
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06.01.2023 00:29 Відповісти
Это повод для начала второй волны мобилизации. Не важна реакция западного мира, а своим скажет что они напали и пора вставать стране народной.....на последний бой.
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06.01.2023 00:41 Відповісти
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06.01.2023 00:48 Відповісти
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06.01.2023 00:54 Відповісти
Ти ще не доріс щоб їх хлопцями називати.
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06.01.2023 01:19 Відповісти
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06.01.2023 01:21 Відповісти
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06.01.2023 01:22 Відповісти
Особливо на цьому відео - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70
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06.01.2023 05:08 Відповісти
При всій повазі до подвигів наших хлопців на фронті, але на Донбасі зараз жодна зі сторін суттєво ніде не просувається. Згідно карти Deepstate, є невеликий рух вперед наших під Кремінною, але й рашисти напирають під Соледаром останніми днями. На інших ділянках - вже декілька тижнів все "стоїть на місці"...
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06.01.2023 01:49 Відповісти
Як казав великий поэт Сенатор✊,..не сотвори себе Кумира Дебила,ибо Дебил за 23 года у власти стал Идол...для Шариковых...так уже было на 1/6 части суши..

..чЛенин,Сралин и прочее Быдло сегодняшнего дня...типа ...ин...

👹👺🦍А по факту Андрофаги-людоеды...без роду и племени..
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06.01.2023 02:25 Відповісти
Яке .... лядь просування ? В під Соледаром що? Зелений піздабол ... Тьфу..... лядь...
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06.01.2023 06:44 Відповісти
Он не "росийский лидер" - он росийский ФЮРЕР.

Так и называйте его завжди и ПУБЛИЧНО!
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06.01.2023 06:51 Відповісти
Мапу відкрий, на Соледар подивись. Подивись, що там робиться. Просуватель, бл... .
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06.01.2023 06:56 Відповісти
В нас і в зеленського поняття "наші хлопці" різні. Його наступають , наші обороняються.
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06.01.2023 10:40 Відповісти
а хлебное перемирие у зели уже закончилось? а то он при любых обстрелах заявлял что все норм оно идет...
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06.01.2023 13:32 Відповісти
 
 