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Оголошення Путіним режиму припинення вогню в Україні з нагоди Різдва - цинізм, - Держепартамент США

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прайс,нед

Заява президента РФ Володимира Путіна про нібито оголошення режиму припинення вогню в Україні з нагоди Різдва є цинічною та спрямована на те, щоби зібратися з силами для нових атак.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З нашої точки зору, є одне слово, яке описує це в найкращий спосіб – "цинізм". Це значною мірою цинічно, бо (заява РФ – ред.) з’явилася лише через кілька днів після того, як Москва провела новорічні атаки проти цивільної інфраструктури України",- зауважив представник Держдепу.

Він наголосив, що Росія й раніше послідовно намагалася вражати центри цивільного життя.

Прайс також нагадав слова держсекретаря США під час підсумкової пресконференції минулого року. Тоді Блінкен висловив прогноз, що росіяни намагатимуться використати будь-яку тимчасову паузу в боях, щоби перепочити, переозброїтися, перегрупуватися і, зрештою, атакувати повторно. Тому, продовжив Прайс, нинішню заяву російського лідера не можна вважати припиненням вогню.

Також читайте: Путін "шукає кисень" дорученням про різдвяне припинення вогню в Україні, - Байден. ВIДЕО

"Якби Росія дійсно серйозно ставилася до миру, до припинення цієї війни, вона вивела б свої війська із суверенної території України",- зазначив представник Держдепартаменту США.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+27
"ІнфоВійська України:

ПЕРЕДАЙТЕ путіну, що наші ХАЙМАРСИ відсвяткували РІЗДВО

з 24 на 25 грудня, а тому 6 та 7 січня у них робочий день.

Слава нашим ЗСУ !
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06.01.2023 00:03
+24
Та який там цинізм - звичайна наївна спроба імбецила схитрожопити.
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05.01.2023 23:56
+14
Так Різдво ж - кацапське! Нам-то яке діло до нього? Коли євреї протистояли арабам у їх спробах задавить Ізраїль - вони що - перемир"я дотримувалися під час намазу у арабів?
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06.01.2023 00:08
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Та який там цинізм - звичайна наївна спроба імбецила схитрожопити.
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05.01.2023 23:56 Відповісти
)
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06.01.2023 00:08 Відповісти
Перемир"я а ля кацап почалось Тільки що знов оголосили тривогу.
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05.01.2023 23:58 Відповісти
Не вірю в припинення гри,
Й в данайців, що постять дари.
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05.01.2023 23:58 Відповісти
Не вірю у силу слова я , а вірю в силу пі*дюлей. (с) Лесь Подерв'янський
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06.01.2023 07:19 Відповісти
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06.01.2023 00:02 Відповісти
Им надо держаться вместе. Ведь рогозин может поставить свечку паше мерседесу.
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06.01.2023 01:32 Відповісти
ну никто не понял широкого жеста доброй))) воли от плешивой ехидны...
никто не поверил маньяку, захотевшему перестать душить жертву на несколько минут...
обманувшему 100 раз кто поверит???
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06.01.2023 00:02 Відповісти
"ІнфоВійська України:

ПЕРЕДАЙТЕ путіну, що наші ХАЙМАРСИ відсвяткували РІЗДВО

з 24 на 25 грудня, а тому 6 та 7 січня у них робочий день.

Слава нашим ЗСУ !
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06.01.2023 00:03 Відповісти
Так Різдво ж - кацапське! Нам-то яке діло до нього? Коли євреї протистояли арабам у їх спробах задавить Ізраїль - вони що - перемир"я дотримувалися під час намазу у арабів?
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06.01.2023 00:08 Відповісти
Сам бачив як в порту Александрії вздовж берега були вириті окопи з кулеметними гніздами. О 17 годині араби зачохлили кулемети і подались молитись. Заходь в порт хто хош і роби що хош. Ми туди зайшли дозаправитись паливом
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06.01.2023 00:20 Відповісти
не могли парочку кулеметів потырить? нам бы они сейчас пригодились))
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06.01.2023 01:14 Відповісти
Вважаю, що потрібно прийняти перемир'я на таких умовах: ми не стріляємо по території кацапляндії вони не стріляють по території нашої України. А ті гниди, що знаходяться на території України - це військові цілі. До них це не відноситься.
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06.01.2023 00:08 Відповісти
Бийте кацапів без жалю.Кацапи не мають право на життя.
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06.01.2023 00:11 Відповісти
а ведь не соврал -они и в самом деле ГОТОВИЛИСЬ:разминировали границу и мосты ,уничтожили ракетную программу,не закупили снаряды для артилерии,слили вагнеровцев ,не давали выделить деньги на армию зная о нападении парашинцев,запрещали организацию териториальной самообороны,закрывали оборонное производство и т.д и т.п-ГОТОВИЛИСЬ как готовятся кроты
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06.01.2023 00:11 Відповісти
к сдаче Украины
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06.01.2023 00:13 Відповісти
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06.01.2023 00:20 Відповісти
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06.01.2023 00:21 Відповісти
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06.01.2023 00:22 Відповісти
Зграя покидьків ...
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06.01.2023 00:33 Відповісти
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06.01.2023 00:38 Відповісти
вони готувалися...до приходу ****@
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06.01.2023 00:40 Відповісти
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06.01.2023 00:34 Відповісти
А ще Вава прибрав з лінії зіткнення антиснайперські групи і заборонив вести розвідку.
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06.01.2023 00:28 Відповісти
Хітрожопий підєріл - якщо ми вїбем то значить не по правилам рпц, якщо вони - нє счітається. Підарасти (єто не наши).
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06.01.2023 00:13 Відповісти
24.ХІІ.
Іксмасс 2022

Ірод надалі бомбить без упину Назарет і Вифлеєм
Ще й каже: "По мирних жителях ми взагалі не б'єм..."

А пастушки-еменесники все розгрібають завали.
Чого вже тільки не бачили, кого тільки не діставали.

У Вифлеємі із-під руїни розбомленого хліва
Немовля дістають живісіньке! Мати також жива!

Вони у пелюшку піксельну загортають Людське Дитя.
Бачиш, в яких умовах мусиш починати своє життя.

Зверху бушлатом вкрили, на ньому шеврон МНС.
І дихає парою на немовля кошлатий службовий пес.

Віслюки і верблюди розбіглися, зоопарки їхні розбомблені.
Коні, що мали зігріти диханням, згоріли на стайні в Гостомелі...

Аж ось, обличчя втопивши у бородах - чи то молоді, чи старі,
У камуфляжі й масивних брониках приходять Тріє Царі.

Вони говорять у рацію голосами своїми захриплими:
"Потрібна евакуація! Потрібна група підкріплення!"

Клубочиться над Палестиною волога груднева ніч.
І дуже хочеться вірити, що їхній почують клич.

Гряде небеснеє воїнство!? Хор ангелів гряне з небес?
Немовля посміхається, дивлячись на яскравий шеврон МНС...

(с) Олександр Ірванець (Ірпінь)
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06.01.2023 00:15 Відповісти
Сцко цинізм рєдчайший. петух - чорт, must die.
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06.01.2023 00:17 Відповісти
бобiку зле - хоче "пєрєстать стрєлять". якщо воно встигне вивести всiх оркiв з України i виплатити всi репарацiї до Рiздва, то чому б i нi. хоча, хай нашi воїни самi вирiшують..
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06.01.2023 00:22 Відповісти
немецкие гитлеровцы тоже на рождество не воевали - преемственность!
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06.01.2023 00:25 Відповісти
🤣🤣🤣
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06.01.2023 00:40 Відповісти
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06.01.2023 03:12 Відповісти
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06.01.2023 00:42 Відповісти
Хлопці, коментатори, ви пісня ) я Вас люблю і пишаюся Вами. Ще не вмерла України ні слава ні воля!
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06.01.2023 00:47 Відповісти
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06.01.2023 00:55 Відповісти
Цей трюк придумав сам кормчий із подворотні для внутрішнього використання, просто хоче збити напругу від Макіївки. А головного атеїста притягнув для імперського понта.
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06.01.2023 02:38 Відповісти
А все помнят как в сочельник Рождества нацисты обстреляли центр Херсона с многочисленными жертвами? Поэтому идут ***** со своим "перемирием".
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06.01.2023 03:11 Відповісти
Капцями їх, капцями....або дустом
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06.01.2023 06:13 Відповісти
 
 