Оголошення Путіним режиму припинення вогню в Україні з нагоди Різдва - цинізм, - Держепартамент США
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Заява президента РФ Володимира Путіна про нібито оголошення режиму припинення вогню в Україні з нагоди Різдва є цинічною та спрямована на те, щоби зібратися з силами для нових атак.
Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"З нашої точки зору, є одне слово, яке описує це в найкращий спосіб – "цинізм". Це значною мірою цинічно, бо (заява РФ – ред.) з’явилася лише через кілька днів після того, як Москва провела новорічні атаки проти цивільної інфраструктури України",- зауважив представник Держдепу.
Він наголосив, що Росія й раніше послідовно намагалася вражати центри цивільного життя.
Прайс також нагадав слова держсекретаря США під час підсумкової пресконференції минулого року. Тоді Блінкен висловив прогноз, що росіяни намагатимуться використати будь-яку тимчасову паузу в боях, щоби перепочити, переозброїтися, перегрупуватися і, зрештою, атакувати повторно. Тому, продовжив Прайс, нинішню заяву російського лідера не можна вважати припиненням вогню.
"Якби Росія дійсно серйозно ставилася до миру, до припинення цієї війни, вона вивела б свої війська із суверенної території України",- зазначив представник Держдепартаменту США.
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Й в данайців, що постять дари.
никто не поверил маньяку, захотевшему перестать душить жертву на несколько минут...
обманувшему 100 раз кто поверит???
ПЕРЕДАЙТЕ путіну, що наші ХАЙМАРСИ відсвяткували РІЗДВО
з 24 на 25 грудня, а тому 6 та 7 січня у них робочий день.
Слава нашим ЗСУ !
Іксмасс 2022
Ірод надалі бомбить без упину Назарет і Вифлеєм
Ще й каже: "По мирних жителях ми взагалі не б'єм..."
А пастушки-еменесники все розгрібають завали.
Чого вже тільки не бачили, кого тільки не діставали.
У Вифлеємі із-під руїни розбомленого хліва
Немовля дістають живісіньке! Мати також жива!
Вони у пелюшку піксельну загортають Людське Дитя.
Бачиш, в яких умовах мусиш починати своє життя.
Зверху бушлатом вкрили, на ньому шеврон МНС.
І дихає парою на немовля кошлатий службовий пес.
Віслюки і верблюди розбіглися, зоопарки їхні розбомблені.
Коні, що мали зігріти диханням, згоріли на стайні в Гостомелі...
Аж ось, обличчя втопивши у бородах - чи то молоді, чи старі,
У камуфляжі й масивних брониках приходять Тріє Царі.
Вони говорять у рацію голосами своїми захриплими:
"Потрібна евакуація! Потрібна група підкріплення!"
Клубочиться над Палестиною волога груднева ніч.
І дуже хочеться вірити, що їхній почують клич.
Гряде небеснеє воїнство!? Хор ангелів гряне з небес?
Немовля посміхається, дивлячись на яскравий шеврон МНС...
(с) Олександр Ірванець (Ірпінь)
Путин на период рождественских праздников объявил в Украине перемирие.
Представьте ситуацию: вы боретесь с тараканами, заполонившими ваш дом, и вдруг они объявляют перемирие. Ваши действия?