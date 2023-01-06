Війна в Україні перебуває у критичній точці, Росія не намагається зупинятися, - Байден
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російське вторгнення в Україну перебуває у критичній точці. Тому важливо максимально допомагати українцям протистояти агресії РФ.
Про це заявив президент США Джо Байден на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter журналістки Дженіфер Якобс.
"Зараз війна в Україні перебуває у критичній точці. Ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти українцям протистояти російській агресії", - зазначив Байден.
За його словами, Росія не намагається гальмувати. Вчинені ними кроки такі ж варварські, як і рік тому.
Топ коментарі
+22 Виталий 6b40280c
показати весь коментар06.01.2023 01:00
+21 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар06.01.2023 00:47
+19 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар06.01.2023 01:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Кощей до грався, і думає що в нього все в руках, але його грохнуть
Як створити напис тілами орків
максимально допомагати українцям протистояти агресії РФ - означае давать им танки, самолеты . та далекобойную арту. И вот когда ты это дашь, то Російське вторгнення в Україну будет у критичній точці
1 - отдаст приказ о нанесении ракетного удара по городам Помойки и обвинит в этом Украину.
2 - введет военное положение, закроет границы и объявит всеобщую мобилизацию.
3 - он думает что о его планах никто не догадывается.
А так же не забываем что с другой стороны живет еще один террорист Бульбафюрер, на которого указы бункерного не распространяются в данном случае.
А зачем Трампу присобашили голову байдена?