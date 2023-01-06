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Війна в Україні перебуває у критичній точці, Росія не намагається зупинятися, - Байден

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден

Російське вторгнення в Україну перебуває у критичній точці. Тому важливо максимально допомагати українцям протистояти агресії РФ.

Про це заявив президент США Джо Байден на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter журналістки Дженіфер Якобс.

"Зараз війна в Україні перебуває у критичній точці. Ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти українцям протистояти російській агресії", - зазначив Байден.

За його словами, Росія не намагається гальмувати. Вчинені ними кроки такі ж варварські, як і рік тому.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+22
Волонтеры, начинаем сбор денег

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06.01.2023 01:00
+21
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06.01.2023 00:47
+19
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06.01.2023 01:02
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Кацапщину зупинить тільки смерть.
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06.01.2023 00:35 Відповісти
Там буде переворот

Кощей до грався, і думає що в нього все в руках, але його грохнуть
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06.01.2023 13:03 Відповісти
Виступаючи в Мінську, Володимир Люциферович заявив, що готовий покласти в Україні на вівтар сатани ще 300 000 людських життів свого електорату. В результаті безперервного російського терору в Україні з'явилося багато хлопчиків-підлітків сиріт, які дивлячись на покійного батька, який лежить у труні з відрізаними в російських камерах катувань вухами, мотивовані на помсту.
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06.01.2023 13:25 Відповісти
Та що тут казати. На Західній добре пам"ятають що творили там московити. Це передається з покоління в покоління.
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06.01.2023 13:31 Відповісти
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06.01.2023 00:47 Відповісти
Люба Софі-Марія Ви завжди пісня. Я Вас кохаю.
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06.01.2023 00:51 Відповісти
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06.01.2023 00:59 Відповісти
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06.01.2023 01:09 Відповісти
Може кому потрібно...

Як створити напис тілами орків
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06.01.2023 01:52 Відповісти
"Російське вторгнення в Україну перебуває у критичній точці. Тому важливо максимально допомагати українцям протистояти агресії РФ. "

максимально допомагати українцям протистояти агресії РФ - означае давать им танки, самолеты . та далекобойную арту. И вот когда ты это дашь, то Російське вторгнення в Україну будет у критичній точці
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06.01.2023 00:50 Відповісти
Кацапію зупинить Україна з вашою допомогою чи без. Вам вирішувати.
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06.01.2023 00:55 Відповісти
та дайте вже нарешті ракети !
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06.01.2023 00:55 Відповісти
Волонтеры, начинаем сбор денег

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06.01.2023 01:00 Відповісти
Предлагаю волонтерам брать с сруцких шоб нє пізділі. Більше зберуть.
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06.01.2023 01:08 Відповісти
Первый демо-отпи.дец - задарма
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06.01.2023 01:36 Відповісти
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06.01.2023 01:02 Відповісти
Почему ***** предлагает перемирие Украине, если он воюет с НАТО?
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06.01.2023 01:05 Відповісти
В поисках повода для всеобщей мобилизации и объявления военного положения бункерный террорист
1 - отдаст приказ о нанесении ракетного удара по городам Помойки и обвинит в этом Украину.
2 - введет военное положение, закроет границы и объявит всеобщую мобилизацию.
3 - он думает что о его планах никто не догадывается.

А так же не забываем что с другой стороны живет еще один террорист Бульбафюрер, на которого указы бункерного не распространяются в данном случае.
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06.01.2023 01:19 Відповісти
Хутин - дед людоед
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06.01.2023 01:29 Відповісти
Ось що каже Байденко:
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06.01.2023 01:35 Відповісти
Mod Dom

А зачем Трампу присобашили голову байдена?
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06.01.2023 01:38 Відповісти
А ще й привели цитату тупого кабана Поворознюка.

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06.01.2023 01:59 Відповісти
Перебудемо, не в перший раз. Зламаємо хребет цій падлюці. До бою! Слава Україні!
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06.01.2023 01:37 Відповісти
все идет к тому что кацапы будут делать последнюю отчаянную попытку хоть что то сделать в Украине, и бросят все что в них есть, и заявления Байдена, передача техники которой еще раньше не передавали от французов,американцев и немцев об этом неоднозначно говорит
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06.01.2023 03:11 Відповісти
Дорогий бздєдушка Джо - а як ото шоб не...
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06.01.2023 12:30 Відповісти
Українці зробили за 10 місяців те, що ваша НАТА за 60 років не мріяла.
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06.01.2023 12:31 Відповісти
GO AHEAD!!!
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06.01.2023 14:22 Відповісти
 
 