Авіація ЗСУ протягом 5 січня завдала 15 ударів по зосередженню військ противника, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, як авіація та артилерія ЗСУ нищить окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.

"Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження противника, а також 3 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

У той же час наші захисники збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі-8.

Підрозділи ж ракетних військ і артилерії Сил оборони України здійснили вогневе ураження району зосередження живої сили та військової техніки окупантів", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби наша авіація завдала 12 ударів по скупченню ворога та вдарила по позиції ЗРК, - Генштаб