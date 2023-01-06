Ми вступаємо у вирішальну фазу, - Кулеба анонсував ще більше хороших новин щодо зброї для України
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Міністр закордонних справ переконаний, що цього року Україна отримає від союзників зброю, яку не вдалося отримати у 2022 році.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Дмитро Кулеба написав у фейсбуці.
"Уже перший тиждень 2023 доводить це. Колісні танки та броньовані машини від Франції, бронетранспортери Bradley та Marder від США та Німеччини, додаткова німецька батарея Patriot, боєприпаси і багато чого іншого. А ще дочекайтеся оголошення нового американського пакету!" – зазначив він.
Дмитро Кулеба додав, що цього тижня Володимир Зеленський "проводить реальний дипломатичний марафон, кожного дня — переговори з трьома, чотирма лідерами", і деякі рішення про надання Україні зброї ухвалюють просто під час розмов, а деякі – за їх підсумками.
За словами Кулеби, Києву вдалося переконати партнерів у тому, що "час табу щодо зброї минув".
"Ми вступаємо у вирішальну фазу. Мета може бути лише одна: перемога України. Лише так можна забезпечити тривкий і справедливий мир і безпеку в Європі. Звідси – каскад хороших новин щодо зброї, а далі їх буде ще більше", – написав він.
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Це вже яка "вирішальна фаза". Тими фазами ще з Київської області розказуєте, штук 10-15 було вже.
Ти ще скажи, що вони Дристовича слухають за бояться.
Ось вони і пришвидшують надання нам броні. Звісно ж за Литву не хочуть воювати
Можливо Кулеба і не поганий дипломат, але пи@дун він точно відмінний.
Хоча, можливо, це сраколизство і є неодмінною умовою роботи на цій посаді, доречі як і на всіх інших.
Тому звичайне болтливе зелене лайно.