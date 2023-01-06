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ув'язнення (82) вербування (193) ПВК "Вагнер" (1473) Пригожин Євген (503)

Заявами про помилування ув’язнених Пригожин хоче збільшити вербування та свій вплив, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пригожин,євген

Фінансист "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що ув’язнених, які приєдналися до "ПВК", помилували. Таким чином він намагається збільшити свій вплив і політичну владу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

ISW не зафіксував жодного офіційного коментаря джерела в російському уряді про те, чи справді ув'язнені з "Вагнера" отримали ці помилування.

Пригожин, ймовірно, оприлюднив видачу документів про помилування, щоб відобразити цей вплив на підтримку зусиль, що продовжуються, спрямованих на те, щоб уявити себе центральною фігурою в ультранаціоналістичній провоєнній спільноті. Створюючи враження, що Пригожин присвоює собі громадське визнання за "помилування" цих злочинців, він ризикує здатися тим, що присвоює собі повноваження, які насправді має тільки президент РФ Володимир Путін, заявили аналітики.

Пригожин також, ймовірно, оприлюднив "помилування", щоб посилити поточне вербування ув'язнених і заспокоїти тих, хто вже приєднався.

"Вагнеру, ймовірно, необхідно поповнити свої сили після важких втрат, в основному колишніх в'язнів, і Пригожин, ймовірно, оприлюднив "помилування", щоб посилити кампанію з вербування в російських в'язницях", - наголошують експерти.

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Автор: Марина Макєєва
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Врет наверняка,там надо куча документов судов и комиссий,проще зэков угробить в атаках.Если и помиловали то по мелким статьям и только для показухи.
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06.01.2023 06:39 Відповісти
Цей світ точно чокнувся все було но щоб країною в 140 млн відкрито і офіційно банда "заключённых " управляла це ппц
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06.01.2023 06:48 Відповісти
У Білому домі вважають, що «одержимість» Пригожина Бахмутом обумовлена грошовими мотивами, а саме бажанням отримати контроль над соляними і гіпсовими шахтами. Поблизу Бахмута розташовано, зокрема, найбільше родовище солі в Європі - Артемівське.
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06.01.2023 06:57 Відповісти
Путин хочет отвести вину от себя и подставляет Пригожина
под основную ответственность за военные преступления.
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06.01.2023 07:06 Відповісти
ну це зрозуміло навіть зечарам, вони просто мріють драпанути с калашом до першого ближчого обмінника ломбарда та почати нове життя. це ж росія вони друг друга на'боують но роблять видимість що цього не бачать. типа хітриє. в росіі хто хітрий-той умний. Смєкалістий - а по ходу фєкалістий но всех обманул
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06.01.2023 07:11 Відповісти
сказочка про зк-супермена канаєт толька на ху@лостанє под шансон с хріпатцой і бояру...
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06.01.2023 07:35 Відповісти
щось забагато в єфірі цього лисого опущенця.... буданову на часі виконувати свої прямі обов*язки а не скакати по ефірах
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06.01.2023 08:56 Відповісти
То пригожин вже президент, раз має право помилування?
Хоча будь кому при здоровому глузді зрозуміло, що ці помилування це лише піар щоб вербувати нових найманців з в'язниці.
А ще на скільки відомо на росії відмінили демобілізацію контрактників, то як на таке будуть реагувати звичайні вояки?
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06.01.2023 10:45 Відповісти
Після видачі довідки про помилування урочистий розстріл.
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06.01.2023 12:03 Відповісти
 
 