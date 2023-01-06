УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11767 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 526 8
Генштаб ЗС (4472) Луганщина (4411) окупація (5814)

Російські окупанти збирають дані про 16-17-річних донеччан та посилили контррозвідувальний режим на Луганщині, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,арміярф

Російські окупанти посилили адміністративний та контррозвідувальний режими у Луганській області, а також розпочали збір інформації про громадян 2006 року народження для постановки на військовий облік

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 6 січня щодо російського вторгнення.

"За наявною інформацією, з 1 січня, у місті Донецьк, співробітники так званих військових комісаріатів розпочали збір інформації про громадян 2006 року народження для постановки на військовий облік.

У звʼязку з високою ефективністю засобів вогневого ураження Сил оборони, у місті Старобільськ Луганської області противник посилив адміністративний та контррозвідувальний режими. Окупанти перевіряють мобільні телефони місцевих жителів. Особлива увага приділяється особам, у яких в списках є номери абонентів українських операторів зв’язку",- йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На окупованих територіях загарбники забороняють українську гривню, - Генштаб

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
уявіть шо з себе представляє це 16 ти річне ватне навчене в школі днр
показати весь коментар
06.01.2023 07:45 Відповісти
70÷80 кг біодобрива, збагаченого кальцієм.
показати весь коментар
06.01.2023 07:49 Відповісти
в них военка 3 рази на тиждень з 5 класу мабуть була... відмінники ГТО
показати весь коментар
06.01.2023 08:53 Відповісти
Кацапам не вистачає "гарматного м"яса"! Цікаво - а яку "законодавчу базу" вони під це підведуть? З одного боку - начебто включили Донбас у склад Росії Значить повинні використовувать базу свою Але у них на військовий облік ставлять тільки з 17-ти Якщо ж будуть далі граться в ЛНР" з "ДНР" - то який стосунок Росія має до того обліку?
Але, якщо вони розраховують на "перспективу", то, боюся, що їм ЗСУ тої "перспективы" не дасть!
показати весь коментар
06.01.2023 07:48 Відповісти
ти шукаешь кістку в молоці-касаби і здоровий глузд-несумісні
показати весь коментар
06.01.2023 08:06 Відповісти
Там разве такие ещё остались?
показати весь коментар
06.01.2023 09:08 Відповісти
орда завжди у першу чергу воювала захопленими людськими ресурсами..
нажаль, серед >100тис. загиблих агресорів самих кацапів, вважаю, менше половини.. тому ще не до кожного москаля у близьке коло родини-друзів прийшла війна і для них війна це десь далеко, тому кацаподебілам і не страшно воювати, бо то - війна чужими життями, як на компьютері
показати весь коментар
06.01.2023 09:14 Відповісти
Московити готують путлерюгенд.
показати весь коментар
06.01.2023 19:08 Відповісти
 
 