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РФ хоче перемир’я, щоб продовжувати вбивати українців новими силами, - міністр оборони Литви Анушаускас

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

анушаускас

Путін наказав Шойгу оголосити різдвяне перемир’я, щоб перепочити, а потім вбивати українців новими силами.

Про це у своєму Twitter написав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін наказує Шойгу оголосити різдвяне перемир'я, інакше вбивці втомилися і хочуть відпочити день. Вони хочуть різдвяного перемир'я, щоби продовжувати вбивати українців у своїй країні новими силами", - написав Анушаускас.

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Автор: Марина Макєєва
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06.01.2023 07:58 Відповісти
Ніякого перемир"я -- біля Бахмута лізуть з подвіиною енергією .
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06.01.2023 08:03 Відповісти
Жодного перемір'я із цією згарєю покидьків. Навпаки треба додати "веселощів"
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06.01.2023 08:16 Відповісти
Буде кацапам "перемир'я'', я потурбуюся
" Хаймарс".
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06.01.2023 08:25 Відповісти
чим більше сатаністів задвохсотити,тим більша радість буде на небі особливо в Різдвяну ніч
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06.01.2023 09:04 Відповісти
Та ясн,шо вафел хоче перепочити...Наші ротікі сосалі,наші ротікі усталі))
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06.01.2023 09:47 Відповісти
 
 