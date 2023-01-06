РФ хоче перемир’я, щоб продовжувати вбивати українців новими силами, - міністр оборони Литви Анушаускас
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Путін наказав Шойгу оголосити різдвяне перемир’я, щоб перепочити, а потім вбивати українців новими силами.
Про це у своєму Twitter написав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, інформує Цензор.НЕТ.
"Путін наказує Шойгу оголосити різдвяне перемир'я, інакше вбивці втомилися і хочуть відпочити день. Вони хочуть різдвяного перемир'я, щоби продовжувати вбивати українців у своїй країні новими силами", - написав Анушаускас.
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