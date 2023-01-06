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Минулої доби росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини, троє зазнали поранень, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Минулої доби, 5 січня, російські окупанти вбили 1 мирного жителя Донецької області. Ще троє зазнали поранень.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 5 січня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччині — у Бахмуті. Ще 3 людини в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні. 

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Минулої доби росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини, троє зазнали поранень, - ОВА 01

Автор: Марина Макєєва
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06.01.2023 10:14 Відповісти
 
 