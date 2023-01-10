США мають затверджений план допомоги Україні на весь 2023 рік, - Білий дім

Сполучені Штати Америки мають підтверджений і надійний план фінансування необхідної Україні допомоги на весь 2023 рік.

Так радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван відповів на прохання журналістів прокоментувати можливі розбіжності між Республіканською та Демократичною партіями США щодо підтримки України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Салліван наголосив на тому, що американці здебільшого підтримують Україну, а політики, як республіканці, так і демократи, спираються на цю підтримку. Тому, каже посадовець, розмови про те, що є глибокі розбіжності з цього питання - недоречні.

Салліван нагадав, що Конгрес США прийняв і президент США Джо Байден підписав закон про бюджет країни на 2023 рік із майже 45 мільярдів доларів допомоги Україні включно.

"Ми просили у Конгресу надання 37 мільярдів доларів допомоги Україні, у всеохопному законопроекті минулого року, вважаючи таку суму необхідною для фінансового року. Фактично, Конгрес підвищив цю цифру до 45 мільярдів доларів. Це гроші, які були асигновані. Ми починаємо їх виділяти і я не бачу жодних ознак того, щоб ці гроші зменшували чи забирали. Отже, наша здатність надавати ресурси, щоб підтримати Україну (як необхідну їй безпекову допомогу, так і економічну, гуманітарну та енергетичну) є підтвердженою та непохитною упродовж всього 2023 року", - сказав Салліван.

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