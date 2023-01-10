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США мають затверджений план допомоги Україні на весь 2023 рік, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

джейк,салліван

Сполучені Штати Америки мають підтверджений і надійний план фінансування необхідної Україні допомоги на весь 2023 рік.

Так радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван відповів на прохання журналістів прокоментувати можливі розбіжності між Республіканською та Демократичною партіями США щодо підтримки України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Салліван наголосив на тому, що американці здебільшого підтримують Україну, а політики, як республіканці, так і демократи, спираються на цю підтримку. Тому, каже посадовець, розмови про те, що є глибокі розбіжності з цього питання - недоречні.

Салліван нагадав, що Конгрес США прийняв і президент США Джо Байден підписав закон про бюджет країни на 2023 рік із майже 45 мільярдів доларів допомоги Україні включно.

"Ми просили у Конгресу надання 37 мільярдів доларів допомоги Україні, у всеохопному законопроекті минулого року, вважаючи таку суму необхідною для фінансового року. Фактично, Конгрес підвищив цю цифру до 45 мільярдів доларів. Це гроші, які були асигновані. Ми починаємо їх виділяти і я не бачу жодних ознак того, щоб ці гроші зменшували чи забирали. Отже, наша здатність надавати ресурси, щоб підтримати Україну (як необхідну їй безпекову допомогу, так і економічну, гуманітарну та енергетичну) є підтвердженою та непохитною упродовж всього 2023 року", - сказав Салліван.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+3
утверджувати плани допомоги на рік коли все зміняеться щомісяця? -
такий собі саліван.
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10.01.2023 00:17
+1
Тут на любителя:
Демократы -хотят в мягкой позе иметь россею
Республиканцы -хотят в позе камасутры иметь россею
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10.01.2023 13:21
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утверджувати плани допомоги на рік коли все зміняеться щомісяця? -
такий собі саліван.
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10.01.2023 00:17 Відповісти
Якщо буде потрібно поставити терміново, тоді Байден задіє ленд -ліз, не запитуючи згоди ні в кого ...
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10.01.2023 11:44 Відповісти
мо і так - діда потрошку діє, як і всі діди... поступенно - не Рейґан і не Маккейн ні разу.. - але і не рижа ****...
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10.01.2023 11:49 Відповісти
Урааа!
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10.01.2023 00:23 Відповісти
Це можна всіх касапів купити.. і половину відразу на Марс відправити..
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10.01.2023 00:45 Відповісти
Тобто про Ленд Ліз забудьте? Круто.
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10.01.2023 03:14 Відповісти
Да, ледь не забув. У тій сумі, про яку сказано, є і витрати на вивчення поведінки п'яних мишей. Але то дрібниці. Чи ви думаєте, чого вони так репетують, коли піднімається мова про перевірку витрат Україні?
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10.01.2023 03:17 Відповісти
Много сейчас доплачивают за знание украинского?
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10.01.2023 08:59 Відповісти
Але ж людина старається, не все виходить..
Справжній треш, коли пишуть українською, латиницею!
І думають,що хтось буде вчитуватись в їх каракулі!
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10.01.2023 11:54 Відповісти
По суті до вересня. В них фінансовий рік закінчується у вересні
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10.01.2023 04:58 Відповісти
Тут на любителя:
Демократы -хотят в мягкой позе иметь россею
Республиканцы -хотят в позе камасутры иметь россею
показати весь коментар
10.01.2023 13:21 Відповісти
 
 