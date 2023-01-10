Новий пакет допомоги від США може змінити динаміку війни в Україні, - Держдеп
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
США шляхом надання додаткової військової допомоги Україні, зокрема бойових машин піхоти БМП Bradley, прагнуть змінити поточну динаміку бойових дій в Україні.
Про це заявив на брифінгупредставник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Прайс наголосив, що українська армія "планомірно продемонструвала свою стійкість". Це, за його словами, один із видів динаміки.
Ширша динаміка, як уточнив представник Держдепу, полягає в тому, що на українській території перебувають тисячі російських військових і в цій ситуації Вашингтон хоче допомогти Києву змінити стан справ.
"Звичайно ж, це та динаміка, яку ми прагнемо змінити шляхом надання додаткової допомоги у сфері безпеки", - сказав Прайс.
Зокрема, як він зазначив, США надаватиме БМП та системи ППО Україні.
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Саме тому мова йде про 50 БМП Bradley з 500 протитанковими ракетами з ефективністю ураження під 100%, пушкою яка пробиває всі рос.БМП та супутниковим зв'язком + 100 коробочок + майже 150 Хамерів + десь з 16 самохідних арт.установок + ніби ще Хімарси. Просто уявість це все в одній атаці і скільки потрібно тисяч, якщо не десятків тисяч хароших расєян, щоб просто створити якісь проблеми для групи.
Вчера президенту России Владимиру Путину был представлен первый в этом году доклад, составленный группой экспертов при Совете Безопасности РФ. Аналитический прогноз ситуации на фронте для президента представлен в мрачном свете. Эксперты считают, что большое наступление, которое готовит военно-политическое руководство России на конец зимы- начало весны этого года, не принесет существенных результатов, и только создаст большое количество проблем. Авторы доклада считают, что на Западе и в Украине не только знают о планах наступления, способны его отражать, но и готовят масштабное контрнаступление на конец весны этого года и это, вероятно, приведёт к обрушению фронта и разгрому российских войск на оккупированных территориях. Данные о поставках наступательных вооружений Западом Украине говорят в пользу развития этого варианта и практически не оставляют шансов на победу российской армии в этой войне. Рекомендации экспертов в резюме доклада: вывести войска с территории Запорожской и Херсонской областей, сосредоточиться на обороне так называемых ЛДНР, и пытаться договориться с Западом и Украиной на выход к линиям разграничения на 23 февраля 2022 года с последующим длительным перемирием. Мобилизацию эксперты считают бесполезной в ситуации нехватки вооружений. Путин ознакомившись с тезисами и обсудив с представлявшим доклад секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым финальную часть доклада, сказал, что есть другие соображения на этот счёт и действовать надо по другому. Путин анонсировал своему близкому окружению совещание Совета Безопасности в конце января- начале февраля, после чего президент собирается обратиться к народу России и затем выступить с обращением к Федеральному собранию, и всё это в один день. В подробности и объяснения президент не вдавался. В окружении Путина отмечают, что с Нового года президент пребывает в мрачном настроении, проводя все больше времени наедине с собой и гораздо меньше общается с близкими. Лечащие врачи отмечают ухудшение состояния здоровья президента России.
Але тут важливий сам прецедент - відкрито ворота для поставок бронетехніки.
Далі ще з'являться "бажаючі". Вже є і німці з мардерами, і французи з amx.
***** не дарма зашуршав був про перемир'я. Перед тим французи заявили про поставки amx. То ***** треба було перебити цю тему. Тіпа: "бачите, в нас перемир'я, то не треба сприяти екскалації поставками бронетехніки".
Але ***** вже всі розкусили, навіть Макрон...
Не треба боятися що кацапи використоють тактичну ядерну зброю, стратегичну засцуть,
бо буде відповідь, а Захід все телиться в свому бюрократичному завзяті.
От США.
+50 БМП Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 мм;
+100 бронетранспортеров M113;
+55 противоминных транспортных средств (MRAP);
+138 машин HMMWV;
все вместе это 343шт.
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от Германии - бронемашины Marder. 40шт. и плюс 63шт пикапа (всего поставили 143);
от Франции - легкие танки AMX-10 RC (?-шт.)
MPAR це також лехкоброньований транспортний засіб з протиміним
захистом, атакуючих властивостей БМП Бредлі вони не мають, пушки
30мм там також немає, от Murder це вже БМП як і Бредлі, AMX 10 RC
БТР з танковою баштою теж як БМП, так що маємо трохи більше сотні
повноціний БМП.
Чекаємо і надалі вже на танки
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У США другая стратегия душить росею планомерно(в том числе экономически), чтобы до последнего кацапа дошло, что они проиграли на поле битве(с тяжелыми потерями) и шансов победить нет и в дальнейшем не будет.
Я понимаю что всем хочется быстрой победы, но поверьте США знают что они делают.