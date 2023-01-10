УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6575 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
8 810 24
війна (56406) Держдепартамент США (1306) зброя (5751) допомога (5052) США (14469) Прайс Нед (144)

Новий пакет допомоги від США може змінити динаміку війни в Україні, - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

bradley

США шляхом надання додаткової військової допомоги Україні, зокрема бойових машин піхоти БМП Bradley, прагнуть змінити поточну динаміку бойових дій в Україні.

Про це заявив на брифінгупредставник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Прайс наголосив, що українська армія "планомірно продемонструвала свою стійкість". Це, за його словами, один із видів динаміки.

Ширша динаміка, як уточнив представник Держдепу, полягає в тому, що на українській території перебувають тисячі російських військових і в цій ситуації Вашингтон хоче допомогти Києву змінити стан справ.

"Звичайно ж, це та динаміка, яку ми прагнемо змінити шляхом надання додаткової допомоги у сфері безпеки", - сказав Прайс.

Зокрема, як він зазначив, США надаватиме БМП та системи ППО Україні.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Та давали б уже швидше тому, що там така заруба йде в Соледарі і біля Бахмута, дуже потрібна нова гарна зброя.
показати весь коментар
10.01.2023 06:32
+4
50 коробок броньованих можуть щось змінити суттєво? Це ж на хімарси якіс, врешті-решт. Навіщо так перебільшувати їхній потенціал??? Вони могли б на щось вплинути, якби їх було 300 чи 400. А так - краплина в морі...
показати весь коментар
10.01.2023 06:47
+3
Треба хоча б 500, а не 50.
показати весь коментар
10.01.2023 07:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та давали б уже швидше тому, що там така заруба йде в Соледарі і біля Бахмута, дуже потрібна нова гарна зброя.
показати весь коментар
10.01.2023 06:32 Відповісти
50 коробок броньованих можуть щось змінити суттєво? Це ж на хімарси якіс, врешті-решт. Навіщо так перебільшувати їхній потенціал??? Вони могли б на щось вплинути, якби їх було 300 чи 400. А так - краплина в морі...
показати весь коментар
10.01.2023 06:47 Відповісти
Хаймерсами работать по малым группам противника - не разумно от слова вообще. А вот американские и немецкие БМП это именно то что нужно чтобы быстро сломить превосходство в живой силе. Эти БМП имеют превосходную защиту от мин и рпг. Также прекрасную 25 мм пушку с отличной системой наведения и противотанковую защиту. Вообщем - русне писда
показати весь коментар
10.01.2023 06:59 Відповісти
Ні, 50 коробочок нічого не змінять.
Саме тому мова йде про 50 БМП Bradley з 500 протитанковими ракетами з ефективністю ураження під 100%, пушкою яка пробиває всі рос.БМП та супутниковим зв'язком + 100 коробочок + майже 150 Хамерів + десь з 16 самохідних арт.установок + ніби ще Хімарси. Просто уявість це все в одній атаці і скільки потрібно тисяч, якщо не десятків тисяч хароших расєян, щоб просто створити якісь проблеми для групи.
показати весь коментар
10.01.2023 10:19 Відповісти
Я дуже сподіваюся, що так воно і буде. Але чомусь мене гризуть сумніви.
показати весь коментар
10.01.2023 12:20 Відповісти
Треба хоча б 500, а не 50.
показати весь коментар
10.01.2023 07:16 Відповісти
10.01.2023 08:01 сообщение сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР
Вчера президенту России Владимиру Путину был представлен первый в этом году доклад, составленный группой экспертов при Совете Безопасности РФ. Аналитический прогноз ситуации на фронте для президента представлен в мрачном свете. Эксперты считают, что большое наступление, которое готовит военно-политическое руководство России на конец зимы- начало весны этого года, не принесет существенных результатов, и только создаст большое количество проблем. Авторы доклада считают, что на Западе и в Украине не только знают о планах наступления, способны его отражать, но и готовят масштабное контрнаступление на конец весны этого года и это, вероятно, приведёт к обрушению фронта и разгрому российских войск на оккупированных территориях. Данные о поставках наступательных вооружений Западом Украине говорят в пользу развития этого варианта и практически не оставляют шансов на победу российской армии в этой войне. Рекомендации экспертов в резюме доклада: вывести войска с территории Запорожской и Херсонской областей, сосредоточиться на обороне так называемых ЛДНР, и пытаться договориться с Западом и Украиной на выход к линиям разграничения на 23 февраля 2022 года с последующим длительным перемирием. Мобилизацию эксперты считают бесполезной в ситуации нехватки вооружений. Путин ознакомившись с тезисами и обсудив с представлявшим доклад секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым финальную часть доклада, сказал, что есть другие соображения на этот счёт и действовать надо по другому. Путин анонсировал своему близкому окружению совещание Совета Безопасности в конце января- начале февраля, после чего президент собирается обратиться к народу России и затем выступить с обращением к Федеральному собранию, и всё это в один день. В подробности и объяснения президент не вдавался. В окружении Путина отмечают, что с Нового года президент пребывает в мрачном настроении, проводя все больше времени наедине с собой и гораздо меньше общается с близкими. Лечащие врачи отмечают ухудшение состояния здоровья президента России.
показати весь коментар
10.01.2023 09:51 Відповісти
цікаво... Якщо це правда, то, знаючи путіна, буде ескалація. Це не та істота, яка десь може дати "задню". Навіть коли попереду прірва...
показати весь коментар
10.01.2023 14:41 Відповісти
Дуже сумніваюсь, що йому таке могли принести. Воно ж в неадекваті повному. Тому будь-яка спроба донести до нього правду про реальний стан справ призведе до проблем у того, хто йому про це розповів.
показати весь коментар
10.01.2023 14:54 Відповісти
Один батальйон бредлі не змінить динаміку на війні, в якій беруть участь десятки бригад.
Але тут важливий сам прецедент - відкрито ворота для поставок бронетехніки.
Далі ще з'являться "бажаючі". Вже є і німці з мардерами, і французи з amx.
***** не дарма зашуршав був про перемир'я. Перед тим французи заявили про поставки amx. То ***** треба було перебити цю тему. Тіпа: "бачите, в нас перемир'я, то не треба сприяти екскалації поставками бронетехніки".
Але ***** вже всі розкусили, навіть Макрон...
показати весь коментар
10.01.2023 10:17 Відповісти
Можливо, не стільки розкусили, скільки посміливішали. Всі до чортиків бояться ЯЗ.
показати весь коментар
10.01.2023 10:50 Відповісти
юУкраинская армия доказала свою возможность побеждать парашку даже имея в рАЗЫ меньше вооружений и боеприпасов. Все что нужно Западу это создать паритет по всем видам вооружений включая танки,артилерию.авиацию и тактические ракеты и отойти в сторону:ВСУ сделают все сами. Ну не можно быть наполовину беременной. Вым или помагаете или нет. Или доводите до конца начатое дело или эти жертвы и затраты были впустую и парашка подготовится и пойдет снова в наступление. Это и школьнику ясно
показати весь коментар
10.01.2023 12:08 Відповісти
Тих Бредлі треба мінімум 300 штук, Залужний збрехати не дасть ....
Не треба боятися що кацапи використоють тактичну ядерну зброю, стратегичну засцуть,
бо буде відповідь, а Захід все телиться в свому бюрократичному завзяті.
показати весь коментар
10.01.2023 12:26 Відповісти
З іншого боку - а чи буде така відповідь? Ми ж бачимо який Захід нерішучий, навіть у питаннях надання конвенційної зброї...
показати весь коментар
10.01.2023 14:35 Відповісти
По стратегичному ядерному удару буде відповідь, бо промовчати собі буде дорожче
показати весь коментар
10.01.2023 15:38 Відповісти
Насчет БМП и бронемашин.
От США.
+50 БМП Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 мм;
+100 бронетранспортеров M113;
+55 противоминных транспортных средств (MRAP);
+138 машин HMMWV;
все вместе это 343шт.

--
от Германии - бронемашины Marder. 40шт. и плюс 63шт пикапа (всего поставили 143);
от Франции - легкие танки AMX-10 RC (?-шт.)
показати весь коментар
10.01.2023 15:03 Відповісти
М113 це не БМП, а лехкоброньовані транспортні засоби як і Хамві
MPAR це також лехкоброньований транспортний засіб з протиміним
захистом, атакуючих властивостей БМП Бредлі вони не мають, пушки
30мм там також немає, от Murder це вже БМП як і Бредлі, AMX 10 RC
БТР з танковою баштою теж як БМП, так що маємо трохи більше сотні
повноціний БМП.
Чекаємо і надалі вже на танки
показати весь коментар
10.01.2023 15:35 Відповісти
Даже не сомневаюсь, все будет и танки в том числе.
показати весь коментар
10.01.2023 16:01 Відповісти
Дай Бог і ще літаки
показати весь коментар
10.01.2023 16:31 Відповісти
Менше би слів та більше би діла уже... Постійні розмови: "планують надати", "можуть надати"... Поки говорите, щодня гинуть десятки українців на фронті і десятки в тилу. Хоча кого в світі хвилюють життя українців окрім самих українців?
показати весь коментар
10.01.2023 14:33 Відповісти
Если использовать стратегию массовых поставок, то это может спугнуть касапов, они сделают "шаг доброй воли" и сьбутся раньше времени, но глубинный народец будет думать что это ссыкливый *****, и будут искать реванша, и будут готовиться к новой войне, которая будет в разы кровавей.
--
У США другая стратегия душить росею планомерно(в том числе экономически), чтобы до последнего кацапа дошло, что они проиграли на поле битве(с тяжелыми потерями) и шансов победить нет и в дальнейшем не будет.
Я понимаю что всем хочется быстрой победы, но поверьте США знают что они делают.
показати весь коментар
10.01.2023 15:27 Відповісти
Це все дуже може бути правдою, але в такій "тягучій" війні гине багато кращих українців... І це особливо гірко (
показати весь коментар
10.01.2023 17:54 Відповісти
это все печально( но другого пути нет, и выбора тоже нет.
показати весь коментар
10.01.2023 19:52 Відповісти
нужен мощный допинг УКРАИНЕ , а не эти капли вооружения,и сопли Щольца . Что это за ленд лиз такой , который надо ежемесячно необходимо выпрашивать...
показати весь коментар
10.01.2023 15:11 Відповісти
 
 