Новий пакет допомоги від США може змінити динаміку війни в Україні, - Держдеп

США шляхом надання додаткової військової допомоги Україні, зокрема бойових машин піхоти БМП Bradley, прагнуть змінити поточну динаміку бойових дій в Україні.

Про це заявив на брифінгупредставник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Прайс наголосив, що українська армія "планомірно продемонструвала свою стійкість". Це, за його словами, один із видів динаміки.

Ширша динаміка, як уточнив представник Держдепу, полягає в тому, що на українській території перебувають тисячі російських військових і в цій ситуації Вашингтон хоче допомогти Києву змінити стан справ.

"Звичайно ж, це та динаміка, яку ми прагнемо змінити шляхом надання додаткової допомоги у сфері безпеки", - сказав Прайс.

Зокрема, як він зазначив, США надаватиме БМП та системи ППО Україні.