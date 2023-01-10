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Держдеп про вплив Пригожина на Кремль: Це пахне відчаєм і не змінить результат війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пригожин

Посилення ролі "ПВК Вагнера" та перетворення її засновника Євгена Пригожина на альтернативний центр сили безперечно є ознакою відчаю, в якому знаходиться Кремль у зв’язку з невдачами в Україні.

Про це заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання журналіста про позицію Вашингтона щодо посилення впливу Пригожина, який входить в оточення російського президента Володимира Путіна, Нед Прайс зазначив, що це "свідчить про те, що росіяни все частіше звертаються до радикальніших засобів для перекидання сил в Україну".

"Багато з цих бійців - не висококваліфіковані піхотинці, а ув'язнені, у багатьох випадках звинувачені та засуджені за тяжкі, насильницькі злочини. Вони воюють в Україні, бо їм пообіцяли помилування. Це само по собі огидно. Ми вказали на те, що це пахне відчаєм. І це не змінить результат війни", - заявив він.

Також читайте: Пригожин використовує повідомлення про штурм Соледара для зміцнення репутації "Вагнера", - ISW

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
Участь зеків суттєво змінить результат війни. Частина з них виживе і буде тероризувати кацапів після війни в статусі "недоторканих героїв". На війні вони не тільки остаточно відморозяться але й на додачу отримають посттравматичний синдром. Таке поєднання "чудових якостей" з садистичними нахилами "комбатантів" суттєво вплине на побутове життя пересічних кацапів. Оприччина 2.0. роздере ********* на шмаття...
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10.01.2023 07:02
+12
Результат должен быть один - все *********** во главе с *********** должны висеть в Гааге. И никаких переговоров с мразями
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10.01.2023 07:02
+9
Нікому вирізати. Розумніші вже давно втекли. Лишилось неорганізоване бидло яке не зможе опиратися організованому криміналу.
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10.01.2023 07:12
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Результат должен быть один - все *********** во главе с *********** должны висеть в Гааге. И никаких переговоров с мразями
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10.01.2023 07:02 Відповісти
Участь зеків суттєво змінить результат війни. Частина з них виживе і буде тероризувати кацапів після війни в статусі "недоторканих героїв". На війні вони не тільки остаточно відморозяться але й на додачу отримають посттравматичний синдром. Таке поєднання "чудових якостей" з садистичними нахилами "комбатантів" суттєво вплине на побутове життя пересічних кацапів. Оприччина 2.0. роздере ********* на шмаття...
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10.01.2023 07:02 Відповісти
По окончанию войны, их будут вырезать озлобленные поражением кацапы. Те кому удастся выжить - будут родных матерей проклинать за то, что родили их на свет.
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10.01.2023 07:07 Відповісти
Нікому вирізати. Розумніші вже давно втекли. Лишилось неорганізоване бидло яке не зможе опиратися організованому криміналу.
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10.01.2023 07:12 Відповісти
".... У всех цепей много звеньев, а где и как они переплетутся, покажет лишь время. Поэтому что касается моей репутации и репутации ЧВК «Вагнер» - цыплят по осени считают. А осень подтянется к сентябрю 2023 года".
(Е. Пригожин)
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Він щось знає. Знає, що до осені цього року питання зміни влади в Росії буде вирішено і він, Пригожин, старанно набирає очки, щоб у цій "зміні" також взяти участь. Тому і такий божевільний і безглуздий наступ на нікому не потрібні Бахмут і Соледар. Тисячами трупів вагнерівців та зеків Пригожин наробляє собі репутацію стратега, полководця та вождя.
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10.01.2023 07:07 Відповісти
Я не бачу кухаря стратегом, бо на допомогу зекам кинули кадрових. Рештки навченої армії орків.
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10.01.2023 07:19 Відповісти
У травні-початку червня буде великий злам у війні (як мінімум визволення Мелітополя, як максимум захід ЗСУ до Криму), десь у вересні буде крах путінського режиму та зміна влади або розділ країни. Що далі буде з парашкою - не можна ніяк передбачити, там вже почнуть діяти закони хаосу....
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10.01.2023 07:39 Відповісти
If to say nothing abt Zelya.
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10.01.2023 10:34 Відповісти
Поки вони втрачають кончєних зеків, ми втрачаємо цвіт нації !
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10.01.2023 07:25 Відповісти
вопрос что нам мешает сделать поддобную чвк...чвк монатик например
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10.01.2023 08:45 Відповісти
У післяреволюційні часи існувало у білякримінальних колах таке поняття - "птенцы Керенского" Це була категорія кримінальних злочинців, яких на хвилі "р-ревалюционнай свабоды" повипускали з тюрем разом з "політичними" Вони нахапалися "революційної фразеології" (бо зрозуміли, що на ній можна завоювать авторитет у масах) і почали захоплювать ключові позиції в керівних колах революційного руху Але по суті так і залишилися кримінальниками Від найбільш "відбитих" Сталін позбавився в 30-х (Камо, Котовський і т д), але суть кримінальних "панятий" вони зберегли Зараз "кримінальщина" на хвилі "великарассийскава патриатизма" знову відкрито пробує "осідлать" "Рассєю"
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10.01.2023 07:42 Відповісти
Так. Але є один важливий нюанс:
Пригожин є абсолютно одноосібним лідером Вагнера... Хіба хтось колись чув про ще когось із цієї банди? Про якогось його зама чи командира чи генерала? Ні. Нуль. Зеро... Тому дуже вірогідно, що якщо ліквідувати Пригожина (неважливо, кремлем або ЗСУ), то вся ця чвк одномоментно розсипеться...
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10.01.2023 07:54 Відповісти
Нюансів там багато! І не в Пригожині, в принципі, справа - там саме суспільство люмпенізоване (так само, як і в 1917-му) А "бидлу" можна "всучить" будь-кого навзамін
"Пригожин" - лише "вивіска" "Пальтрет"! На його прикладі "бидлу" опосередковано натякають, яким шляхом можна "підняться на соціальному ліфті" у ******** Росії Але "рулить" там саме ФСБ Бо від них залежить, якою буде перебування зеків у тюрмах Треба буде - дадуть "вертухаям" команду І вони створять на "зонах" такі умови, що "зеки" будуть мать "за радість" втекти з "зони" - навіть під снаряди і кулі Якщо вб"ємо Пригожина ми - з нього зроблять "мученика за Рассею" (як "Моторолу", з "Гіві" та Захарченка) А якщо Луб"янка вирішить, що Прилєпін "пашёл па беспределу" - то пояснять "бидлу", що він - "ачередной подлый замаскирававшийся враг Рассии" Російський "піпл" має пам"ять рибки гуппі і назавтра забуде про нього Не таке вже їм "згодовували"
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10.01.2023 08:18 Відповісти
Є ще один момент зв'язку революції та криміналу. Всім відоме слово гопник. Що це таке? А після "перемоги "пролетаріату" почали селити бездомних алкоголіків, *********, бандитів у реквізовані у багатіїв будинку. І назвали це голосно та пишно - "Государственное Общежитие Пролетариата", у скороченні ГОП. А його мешканці, відповідно - гопники. Ці "пролетарі" і влаштовували веселе життя іншим городянам. Та так, що від них і сліду не лишилося, а слово прижилося.
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10.01.2023 08:50 Відповісти
Ну - такого я не чув За моєю інформацією, поняття "гоп-стоп" з"явилося ще до революції Це був примітивний грабунок на вулиці - коли людину зустрічали "у тихому місці" (без свідків) і раптово, загрожуючи ножем, грабували Саме це й іменувалося в кримінальному середовищі "гоп-стоп" А люди, що займалися таким іменувалися "гопники"
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10.01.2023 08:55 Відповісти
Я теж вважаю ,що расія, знаходиться на початку ,громадянської війни . Но це я говорю, тільки після того як послухав , некоєго соловьйова , про те що треба, кидати строковікив в Україну. Батьки воюют, а діти ні
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10.01.2023 08:02 Відповісти
..у рогози тпр яйцы от быка,он тпр все может...
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10.01.2023 09:59 Відповісти
Пригожин по сути вор в законе и он знает как и чем мотивировать зэков. Мотивированные отморозки очень опасны, это самые настоящие орки, зомби. И их десятки тысяч.
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10.01.2023 10:29 Відповісти
Петух он и в натуре, и по сути.
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10.01.2023 19:56 Відповісти
Пригожин для рук на это тоже что и Распутин для.царской семьи. Но конец для обоих будет такой же.
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10.01.2023 10:54 Відповісти
 
 