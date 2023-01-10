Держдеп про вплив Пригожина на Кремль: Це пахне відчаєм і не змінить результат війни

Посилення ролі "ПВК Вагнера" та перетворення її засновника Євгена Пригожина на альтернативний центр сили безперечно є ознакою відчаю, в якому знаходиться Кремль у зв’язку з невдачами в Україні.

Про це заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання журналіста про позицію Вашингтона щодо посилення впливу Пригожина, який входить в оточення російського президента Володимира Путіна, Нед Прайс зазначив, що це "свідчить про те, що росіяни все частіше звертаються до радикальніших засобів для перекидання сил в Україну".

"Багато з цих бійців - не висококваліфіковані піхотинці, а ув'язнені, у багатьох випадках звинувачені та засуджені за тяжкі, насильницькі злочини. Вони воюють в Україні, бо їм пообіцяли помилування. Це само по собі огидно. Ми вказали на те, що це пахне відчаєм. І це не змінить результат війни", - заявив він.

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