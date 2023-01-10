Держдеп про вплив Пригожина на Кремль: Це пахне відчаєм і не змінить результат війни
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Посилення ролі "ПВК Вагнера" та перетворення її засновника Євгена Пригожина на альтернативний центр сили безперечно є ознакою відчаю, в якому знаходиться Кремль у зв’язку з невдачами в Україні.
Про це заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Відповідаючи на запитання журналіста про позицію Вашингтона щодо посилення впливу Пригожина, який входить в оточення російського президента Володимира Путіна, Нед Прайс зазначив, що це "свідчить про те, що росіяни все частіше звертаються до радикальніших засобів для перекидання сил в Україну".
"Багато з цих бійців - не висококваліфіковані піхотинці, а ув'язнені, у багатьох випадках звинувачені та засуджені за тяжкі, насильницькі злочини. Вони воюють в Україні, бо їм пообіцяли помилування. Це само по собі огидно. Ми вказали на те, що це пахне відчаєм. І це не змінить результат війни", - заявив він.
Будь ласка, зачекайте...
(Е. Пригожин)
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Він щось знає. Знає, що до осені цього року питання зміни влади в Росії буде вирішено і він, Пригожин, старанно набирає очки, щоб у цій "зміні" також взяти участь. Тому і такий божевільний і безглуздий наступ на нікому не потрібні Бахмут і Соледар. Тисячами трупів вагнерівців та зеків Пригожин наробляє собі репутацію стратега, полководця та вождя.
Пригожин є абсолютно одноосібним лідером Вагнера... Хіба хтось колись чув про ще когось із цієї банди? Про якогось його зама чи командира чи генерала? Ні. Нуль. Зеро... Тому дуже вірогідно, що якщо ліквідувати Пригожина (неважливо, кремлем або ЗСУ), то вся ця чвк одномоментно розсипеться...
"Пригожин" - лише "вивіска" "Пальтрет"! На його прикладі "бидлу" опосередковано натякають, яким шляхом можна "підняться на соціальному ліфті" у ******** Росії Але "рулить" там саме ФСБ Бо від них залежить, якою буде перебування зеків у тюрмах Треба буде - дадуть "вертухаям" команду І вони створять на "зонах" такі умови, що "зеки" будуть мать "за радість" втекти з "зони" - навіть під снаряди і кулі Якщо вб"ємо Пригожина ми - з нього зроблять "мученика за Рассею" (як "Моторолу", з "Гіві" та Захарченка) А якщо Луб"янка вирішить, що Прилєпін "пашёл па беспределу" - то пояснять "бидлу", що він - "ачередной подлый замаскирававшийся враг Рассии" Російський "піпл" має пам"ять рибки гуппі і назавтра забуде про нього Не таке вже їм "згодовували"