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4 бійці Сил спеціальних операцій атакували позицію росіян під Бахмутом, 15 окупантів знищено, 6 захоплено в полон, - Бутусов. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Дуже повчальний бій провела тактична група "Адам". Завдяки якісному плануванню та управлінню, чотири бійці Сил спеціальних операцій атакували позицію росіян під Бахмутом і знищили 15 солдатів противника.

Про це повідомляє у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, під час зачистки було захоплено 6 росіян, яким пощастило вижити, увесь підрозділ повністю ліквідований. Група виконала операцію без втрат. Результати операції зафіксовані на відео.

"Хотілося б, щоб такі бої ставали прикладом вдалої тактики малих груп у сучасній війні і такий досвід системно запроваджувався у військах", - зазначає Бутусов.

У мережі було опубліковано відео фрагментів бою, під час якого українські захисники атакували позиції окупантів поблизу Бахмута та ліквідували 15 російських військових, шістьох загарбників взяли у полон.

4 бійці Сил спеціальних операцій атакували позицію росіян під Бахмутом, 15 окупантів знищено, 6 захоплено в полон, - Бутусов 01

Також читайте: Прикордонники відбили 5 атак окупантів на Бахмутському напрямку

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+45
Немає сенсу. Кацапи тупі і товстошкірі до будь якого зовнішнього впливу, але навчені пристосовуватися і мімікрувати "під хазяїна". В нашому полоні вони нас сприймають як своїх тимчасових хазяїв - брешуть, заглядають в очі, шукають співчуття і давлять на жалість. Коли ми їх обміняємо "концепція зміниться". У нас з цими істотами різне життя і відмінні цінності.
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10.01.2023 08:14
+44
Вот нравится мне система переговоров с русней в исполнении ЗСУ! Я за такие переговоры до окончательной Победы ЗСУ над ордой.
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10.01.2023 07:04
+40
В 4 против 21 - это супер!
Слава ССО!
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10.01.2023 07:14
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Давайте цих шестеро на Хрещатик.
Поговоримо.
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10.01.2023 07:02 Відповісти
Про що з кацапами говорити? Відгодуємо, помиємо і на обмін. Буде збережено "товарний вигляд".
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10.01.2023 07:09 Відповісти
Про що говорити ? Про життя.
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10.01.2023 07:36 Відповісти
Немає сенсу. Кацапи тупі і товстошкірі до будь якого зовнішнього впливу, але навчені пристосовуватися і мімікрувати "під хазяїна". В нашому полоні вони нас сприймають як своїх тимчасових хазяїв - брешуть, заглядають в очі, шукають співчуття і давлять на жалість. Коли ми їх обміняємо "концепція зміниться". У нас з цими істотами різне життя і відмінні цінності.
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10.01.2023 08:14 Відповісти
Товстошлірі і брехливі ? Це треба показати всьому світу.
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10.01.2023 09:03 Відповісти
А я бы привязал каждого к фанарному столбу и оставил бы в таком виде на пару-тройку дней. Для общения с киевлянами и гостями столицы.
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10.01.2023 14:39 Відповісти
Який сенс їх принижувати і паскудити наші вулиці тушками? Справжнє приниження виживші отримають у себе вдома вдома від "своїх" в ********** повернувшись туди після поразки злючими і скаліченими.
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10.01.2023 21:15 Відповісти
Це точно, вже мабуть у шкільних підручниках буде зазначено, що кацапи це тупикова гілка розвитку ...
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10.01.2023 15:22 Відповісти
Були і гірші, але вже вимерли або повністю втратили ідентичність. Є так званий "моральний код" людства виконання якого забезпечує виживання та процвітання. З 10 заповідей приберіть 3 релігійних і отримаєте "код" в чистому і не обтяженому релігією (податок на церкву) вигляді. Будь яке суспільство яке відмовляється від "коду" приречене. Будь яка політична або релігійна організація яка дозволяє вбивство, заволодіння чужим майном, брехню, заздрість, зневагу до старих та немічних, насильство щодо жінок та прирікає батьків на зневагу не є життєздатним. Тому кацапи вже мертві внутрішньо. Це орда "живих мерців".
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10.01.2023 21:02 Відповісти
їм саме це й кажуть в рвк і що полонені тепер нє ізмєннікі родзіньі, а гєроі.
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10.01.2023 08:16 Відповісти
Золкін вже водив першого по Чернігівщині. "на замовлення чернігівчан"
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10.01.2023 08:29 Відповісти
Чи може по Сумській області. ну короче одного "русского с глазом узкім" привіз у село, де він стояв.
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10.01.2023 08:31 Відповісти
По Чернігівщині Здається - Городнянський район
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10.01.2023 11:34 Відповісти
Золкін вже язика стер спілкуючись з кцпами, толку нуль, непробиваємі. Тут такі ягнятка, а після обміну на голубом глазу "меня тут голодом морили", а пика в екран не влазить. Скінчився час розмов як мені здається
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10.01.2023 08:31 Відповісти
zolkin adno pole jagoda s arestovichem , chio vi hateli .....
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10.01.2023 09:47 Відповісти
А от не треба, Арестович ніяка не ягода, він - фрукта!
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10.01.2023 12:08 Відповісти
🤣🤣🤣
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10.01.2023 12:53 Відповісти
Я гадаю що бесіда з вороною буде більш інтерактивною на два порядки.
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10.01.2023 08:37 Відповісти
на кутю?
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10.01.2023 10:52 Відповісти
Донбас це Україна.
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10.01.2023 07:03 Відповісти
Вот нравится мне система переговоров с русней в исполнении ЗСУ! Я за такие переговоры до окончательной Победы ЗСУ над ордой.
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10.01.2023 07:04 Відповісти
В 4 против 21 - это супер!
Слава ССО!
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10.01.2023 07:14 Відповісти
майже взвод!
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10.01.2023 07:18 Відповісти
Не треба їх відгодовувати, і цих шістьох, і інших, орки мордують наших полонених, а потім під час обміну повертають напівживих.
До того ж свинособаки не заслуговують на людяне ставлення до себе, окупанти не повинні відчувати в полоні жодного натяку на комфорт.
Їх треба примушувати 24 години на добу дивитися наслідки звірств їх окупаційної армії на цій війні, яку розпочав їх божевільний фюрер, а вони її підтримали.
Перегляд не змінить їх, але забезпечить дискомфорт, буде психологічним навантаженням, якого вони б хотіли уникнути.
І не годувати нікого з них, поки не вивчать урок і не розкажуть, що вони побачили під час перегляду, а то вони просто спатимуть, їм байдуже, що вони злочинці, така процедура потрібна не для перевиховання і каятися вони не будуть, але будуть злитися.
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10.01.2023 07:32 Відповісти
Схоже є відосhttps://twitter.com/SIKORA_slava/status/1612526828622839808
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10.01.2023 08:05 Відповісти
Пишут что недоносец Кузя всё. Ржавые трюмы заполнились водой, корыто не на ходу, ремонту не подлежит. На палубе нашли визитки Яроша.
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10.01.2023 08:32 Відповісти
В трюме не вода - ремонтники работали в 3 смены и не отлучались в туалет.
Теперь это плавучий санаторий уринотерапии. Дворец.
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10.01.2023 09:52 Відповісти
Аква уринодискотека
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12.01.2023 11:02 Відповісти
Хлопці, ви неперевершені! Залишайтесь ЖИВИМИ!!
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10.01.2023 09:55 Відповісти
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10.01.2023 10:00 Відповісти
Оце найкраща армія в світі.Після перемоги усе НАТО буде проситися до спілки з Україною.
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10.01.2023 10:51 Відповісти
характерна фраза в кінці відео: ну, ти такий некрасівий став!
красіві рузькі лишилися в окопах остивати
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10.01.2023 12:01 Відповісти
Лично я против слива таких видео! Враг быстро учится. После войны сливайте. Если операция секретная она должна оставаться секретной навсегда!
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10.01.2023 13:07 Відповісти
«Розпаковка» тактики «вагнерівців» на північ від Соледара очима дуже грамотного українського офіцера, одного з учасників оборони (пише Цаплієнко).

Деталі тактики:

🔺Спочатку на рубіж висувається перша група, як правило з 8 осіб. Вся група максимально завантажена БК, в кожного вогнемет «Шмель». Їхня задача дійти до точки та закріпитися. Вони майже смертники. Їхній БК в разі невдачі призначений для наступних груп.

🔺Група максимально зближується з українцями та максимально швидко закопується. На дереві залишають білу ганчірку або інший знак, щоб наступна група орієнтувалась у випадку загибелі попередників і знайшла, де вже викопані укриття і де є зброя з БК.

🔺Під час вогневого контакту «вагнерівці» виявляють українські вогневі позиції та передають їх своїй артилерії. Як правило, в них працюють 120-мм та 82-мм міномети. До 10 мінометів одночасно починає подавлювати виявлену українську позицію. Артилерийська підготовка може тривати кілька годин поспіль.

🔺За цей час за 500 метрів від першої групи зосереджується друга група. Вона має легше екіпірування. І під прикриттям артилерії ця група починає штурм української позиції. Якщо другій групі не вдається взяти позицію, за нею йде третя і навіть четверта. Тобто, чотири хвилі по вісім людей на одну українську позицію.

🔺В одній з груп є оператор БПЛА. Він координує вогонь артилерії прямо з поля бою.

🔺Якщо їм вдається подавити українську позицію, вони її «зачищають», використовуючи дрон, гранати, стрілецьку зброю.

Як ефективно боротися:

🔷Мати легку «броню» на відстані коротких підскоків. Щойно оператори дронів помічають рух окупантів в бік позицій, вони інформують «броню». Та швидко придушує наступ «вагнерівців» навіть кулеметами. Якщо немає «броні», то стримувати такі штурмові дії складно.

🔷Бійці мають бути підготовлені до стрілецьких боїв на короткій дистанції.

🔷Основною причиною успіху росіян і поразки українців в таких дрібних штурмових операціях може стати відсутність контрбатарейної боротьби. Артилерія починає обстрілювати тих, хто наступає, замість того, щоб подавляти артилерійські засоби противника. Без прикриття тих же самих мінометів штурми «вагнерівців» просто захлинаються.

🔷А для ефективної контрбатарейної боротьби потрібна більша кількість дронів та їхніх операторів на позиціях.

Сподіваюсь, ці поради стануть корисними для наших бійців.

Повторюю, висновки не мої, а одного з офіцерів, який тримає зараз оборону в Соледарі. І я тримаю кулаки, щоб наші хлопці втримали важливе місто. https://t.me/Tsaplienko/24186
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10.01.2023 13:08 Відповісти
Слава ССО ЗСУ! Вічна память загиблим українським Воїнам! Смерть кацапським окупантам!
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10.01.2023 15:10 Відповісти
Хорошо иллюстрирует разницу в концепциях ведения войны. Кассабы традиционно заваливают своими телами. Украинцы действуют вот так. Комментарии не требуются.
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10.01.2023 17:13 Відповісти
Музика хороша, і взагалі, все відео таке зворушливе - добре піднімає настрій.
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10.01.2023 18:35 Відповісти
 
 