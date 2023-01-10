4 бійці Сил спеціальних операцій атакували позицію росіян під Бахмутом, 15 окупантів знищено, 6 захоплено в полон, - Бутусов. ВIДЕО

Дуже повчальний бій провела тактична група "Адам". Завдяки якісному плануванню та управлінню, чотири бійці Сил спеціальних операцій атакували позицію росіян під Бахмутом і знищили 15 солдатів противника.

Про це повідомляє у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, під час зачистки було захоплено 6 росіян, яким пощастило вижити, увесь підрозділ повністю ліквідований. Група виконала операцію без втрат. Результати операції зафіксовані на відео.

"Хотілося б, щоб такі бої ставали прикладом вдалої тактики малих груп у сучасній війні і такий досвід системно запроваджувався у військах", - зазначає Бутусов.

У мережі було опубліковано відео фрагментів бою, під час якого українські захисники атакували позиції окупантів поблизу Бахмута та ліквідували 15 російських військових, шістьох загарбників взяли у полон.

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