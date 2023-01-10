4 бійці Сил спеціальних операцій атакували позицію росіян під Бахмутом, 15 окупантів знищено, 6 захоплено в полон, - Бутусов. ВIДЕО
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Дуже повчальний бій провела тактична група "Адам". Завдяки якісному плануванню та управлінню, чотири бійці Сил спеціальних операцій атакували позицію росіян під Бахмутом і знищили 15 солдатів противника.
Про це повідомляє у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
За його словами, під час зачистки було захоплено 6 росіян, яким пощастило вижити, увесь підрозділ повністю ліквідований. Група виконала операцію без втрат. Результати операції зафіксовані на відео.
"Хотілося б, щоб такі бої ставали прикладом вдалої тактики малих груп у сучасній війні і такий досвід системно запроваджувався у військах", - зазначає Бутусов.
У мережі було опубліковано відео фрагментів бою, під час якого українські захисники атакували позиції окупантів поблизу Бахмута та ліквідували 15 російських військових, шістьох загарбників взяли у полон.
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Слава ССО!
До того ж свинособаки не заслуговують на людяне ставлення до себе, окупанти не повинні відчувати в полоні жодного натяку на комфорт.
Їх треба примушувати 24 години на добу дивитися наслідки звірств їх окупаційної армії на цій війні, яку розпочав їх божевільний фюрер, а вони її підтримали.
Перегляд не змінить їх, але забезпечить дискомфорт, буде психологічним навантаженням, якого вони б хотіли уникнути.
І не годувати нікого з них, поки не вивчать урок і не розкажуть, що вони побачили під час перегляду, а то вони просто спатимуть, їм байдуже, що вони злочинці, така процедура потрібна не для перевиховання і каятися вони не будуть, але будуть злитися.
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красіві рузькі лишилися в окопах остивати
Деталі тактики:
🔺Спочатку на рубіж висувається перша група, як правило з 8 осіб. Вся група максимально завантажена БК, в кожного вогнемет «Шмель». Їхня задача дійти до точки та закріпитися. Вони майже смертники. Їхній БК в разі невдачі призначений для наступних груп.
🔺Група максимально зближується з українцями та максимально швидко закопується. На дереві залишають білу ганчірку або інший знак, щоб наступна група орієнтувалась у випадку загибелі попередників і знайшла, де вже викопані укриття і де є зброя з БК.
🔺Під час вогневого контакту «вагнерівці» виявляють українські вогневі позиції та передають їх своїй артилерії. Як правило, в них працюють 120-мм та 82-мм міномети. До 10 мінометів одночасно починає подавлювати виявлену українську позицію. Артилерийська підготовка може тривати кілька годин поспіль.
🔺За цей час за 500 метрів від першої групи зосереджується друга група. Вона має легше екіпірування. І під прикриттям артилерії ця група починає штурм української позиції. Якщо другій групі не вдається взяти позицію, за нею йде третя і навіть четверта. Тобто, чотири хвилі по вісім людей на одну українську позицію.
🔺В одній з груп є оператор БПЛА. Він координує вогонь артилерії прямо з поля бою.
🔺Якщо їм вдається подавити українську позицію, вони її «зачищають», використовуючи дрон, гранати, стрілецьку зброю.
Як ефективно боротися:
🔷Мати легку «броню» на відстані коротких підскоків. Щойно оператори дронів помічають рух окупантів в бік позицій, вони інформують «броню». Та швидко придушує наступ «вагнерівців» навіть кулеметами. Якщо немає «броні», то стримувати такі штурмові дії складно.
🔷Бійці мають бути підготовлені до стрілецьких боїв на короткій дистанції.
🔷Основною причиною успіху росіян і поразки українців в таких дрібних штурмових операціях може стати відсутність контрбатарейної боротьби. Артилерія починає обстрілювати тих, хто наступає, замість того, щоб подавляти артилерійські засоби противника. Без прикриття тих же самих мінометів штурми «вагнерівців» просто захлинаються.
🔷А для ефективної контрбатарейної боротьби потрібна більша кількість дронів та їхніх операторів на позиціях.
Сподіваюсь, ці поради стануть корисними для наших бійців.
Повторюю, висновки не мої, а одного з офіцерів, який тримає зараз оборону в Соледарі. І я тримаю кулаки, щоб наші хлопці втримали важливе місто. https://t.me/Tsaplienko/24186