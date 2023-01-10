Минулої доби наша авіація завдала 18 ударів по районах зосередження противника і трьох ударів по позиціях ворожих ЗРК, - Генштаб

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також трьох ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Також, як зазначається, наші воїни збили 2 ворожі розвідувальні БпЛА типу "Орлан".

За даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 5 районів зосередження живої сили та військової техніки противника та 2 позицій зенітно-ракетних комплексів окупантів.

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