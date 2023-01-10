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Війна може бути затяжною, але час на боці України, - прем’єр Швеції Крістерссон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крістерссон

Повномасштабне вторгнення РФ може перейти у затяжну війну, але в ній час повністю на боці України.

Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду.

"Говорять, що Путін живе з вірою в те, що час на боці Росії. Наш головний внесок у мир - продемонструвати своїми діями, що час, навпаки, на боці України. Швеція та наші союзники мають продовжувати надавати широку фінансову та військову підтримку Україні, продовжувати посилювати тиск на РФ", - заявив прем'єр Швеції.

За його словами, війна в Україні ведеться на двох фронтах - українська оборонна війна проти російської агресії та окупації, а також російська війна на виснаження проти волі України до самозахисту, і не в останню чергу проти єдності Заходу.

"Все вказує на те, що ми маємо бути готовими до затяжної війни. Стратегічні цілі Росії залишаються незмінними, як і очевидна боротьба України за свою свободу. Однак саме на боці України закон", - додав Крістерссон.

Також читайте: Прем’єр Швеції Крістерссон висловився за надання Україні САУ Archer

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
Повна брехня, що затяжна війна вигідна Україні. Чим довша війна - тим сильніший удар по економіці, демографії України. Парашиї похєр на затяжну війну, бо у них є внутрішні ресурси для безкінечної війни, в Україні такого немає.
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10.01.2023 08:05
+13
Вже наводили. Сказали хуже нібудіт і обрали клоуна під час війни.
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10.01.2023 08:12
+12
До НАТИ нам як до Місяця рачки з такою владою.
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10.01.2023 07:53
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Ой ну як заспокоїв. Мабуть це дуже гарно, що в нас війна з оркостаном буде тривати 25...50 років, "але час на боці України". Ну прям це аж радує.

Зате, як тільки вступимо до НАТО, то все скінчиться наступного дня. Це йому ще не сказали?
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10.01.2023 07:42 Відповісти
До НАТИ нам як до Місяця рачки з такою владою.
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10.01.2023 07:53 Відповісти
Війна - якраз добра нагода навести у владі лад. Явних зрадників - під суд
А потім - грошові вливання - тільки під нову владу і закони.
По-іншому кучмізм не зламати.
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10.01.2023 07:58 Відповісти
Вже наводили. Сказали хуже нібудіт і обрали клоуна під час війни.
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10.01.2023 08:12 Відповісти
наскільки я памятаю ти і на Порошенка також тут плювався до того як зеленський прийшов до влади. Я на цензор як раз під час подій на майдані прийшов,і це добре памятаю,напевно асм йшов і голосував попріколу,так як як на Порошенка гадив тут безбожно
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10.01.2023 08:50 Відповісти
Прікол в тому що я голосував за Тимоху.
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10.01.2023 09:16 Відповісти
Тоді спочатку - судді.
Бо зараз що не суддя, то або зрадник, або просто хабарник.
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10.01.2023 08:54 Відповісти
Затяжна як в Афгані на 10 років, чи як в М'янмі на 70 років? Ато у нас уже скрізь п*****ть про переможний 2023 рік.
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10.01.2023 07:47 Відповісти
Не було ні в Афігані, ні в М'янмі такої інтесивності і як би цинічно не звучало - то не Європа. Тому мова йде про рік-два. І з перспективи отанніх пакетів допомоги завершувати ми її будемо повністю ******** натівською зброєю. Єдине, що дуже погано, що з нашої сторони за цей час загине дуже багато кращих людей.
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10.01.2023 08:08 Відповісти
Що тобі не подобається? Ти зараз у теплому будинку зі світлом, інтернетом, рідними. І щоб це було в тебе та і к всіх нас боряться наші бійці, втрачають життя, спокій. Треба буде виборювати нашу свободу роками, то нічого страшного, з голоду не помремо та не замерзнемо.
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10.01.2023 08:41 Відповісти
Повна брехня, що затяжна війна вигідна Україні. Чим довша війна - тим сильніший удар по економіці, демографії України. Парашиї похєр на затяжну війну, бо у них є внутрішні ресурси для безкінечної війни, в Україні такого немає.
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10.01.2023 08:05 Відповісти
Жодна війна не вигідна нікому. Але незавершена війна без кордонів до 2014 з подальшим вступом у НАТО точно зруйнує Україну. Під час "перемир'я" виїдуть всі хто може, так як не буде гарантій безпеки від нового нападу росії.
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10.01.2023 08:54 Відповісти
А наш розвідник Буданов сказав, що війна закінчиться в травні, максимум у червні і нашою перемогою. То хіба він казав неправду?
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10.01.2023 08:06 Відповісти
Астрологічні прогнози річ ненадійна.
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10.01.2023 08:29 Відповісти
Чайка, затяжна війна вигідна тим,хто заробляє на війні
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10.01.2023 09:12 Відповісти
А при владі одні баби Ванги, то 3-5 тижнів, то місяць, то до Нового Року звільнимо Крим.
А орда тим часом закріплюється на Півдні, а західні союзники тим часом все радяться про надання Україні важкого озброєння...

А для перемоги над ордою потрібно лиш Новічок й коронавірус з дустом.
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10.01.2023 08:38 Відповісти
Він так сказав, щоб заспокоїти людей зимою, як колись Арестович сказав про критичні 2-3 тижні. Воюватимемо стільки, скільки потрібно щоб ворог залишив усі наші землі.
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10.01.2023 08:44 Відповісти
Так. Брехав безсоромно прямо в вічі. Графіки поставки озброєння та підготовки військових до його бойового застосування свідчать про те що в 2023 війну закінчити неможливо - у ***** перевибори в березні 24 тому мобіків шкодувати не будуть. А нам їх доведеться утилізовувати...
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10.01.2023 08:51 Відповісти
думаю, перевибори взагалі відмінять....
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10.01.2023 08:55 Відповісти
Для цього потрібно ввести військовий стан і оголосити війну. Навряд чи ***** на це зважиться бо економічні наслідки будуть швидкими і фатальними для режиму.
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10.01.2023 09:44 Відповісти
Розвідник ніколи не каже правду, така професія
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10.01.2023 08:58 Відповісти
Буданов нічого не говорить просто так. Інформаційні опреації - частина його роботи.
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10.01.2023 09:33 Відповісти
тянуть кота за хвост любимое занятие ***** с детства... поэтому орков нужно #башить беспощадно
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10.01.2023 08:45 Відповісти
Схоже, західні керівники живуть в паралельному світі...
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10.01.2023 08:50 Відповісти
у українців нема іншого варіанту як мочити орків загарбників!! Ми не віддамо своїх земель, домівок рашистам ОДНОЗНАЧНО!!! Дякуємо за допомогу усім.. але ***** не пустимо сюди з жодних обставин! Бажаємо щоб це зкінчилось раніше.. але будемо захищати скільки це потрібно буде!!
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10.01.2023 08:56 Відповісти
навіть не сумнівайтеся - ваше зелене ***** з вами форева, не тей шмирь що буде грати по чесному в вибори...
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10.01.2023 09:18 Відповісти
діда Джо робить, діда обережний - не риже ***** ні разу, але і не Рейган і не Маккейн...
та і в Україні зелене падло не Черчіль..
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10.01.2023 09:07 Відповісти
Disturbed - The Sound Of Silence
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10.01.2023 09:40 Відповісти
Ваше Превосходительство!
Десять арчеров со всей начинкой могли бы внести существенный вклад в сокращение сроков войны!
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10.01.2023 10:48 Відповісти
 
 