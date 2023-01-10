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Рашисти двічі обстріляли Нікопольщину із "Градів" та важкої артилерії, прилетіло понад 30 снарядів, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпропетровщина

Російські окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"9 годин тривоги і удари "Градами" та важкою артилерією…Росіяни двічі за ніч обстріляли Нікопольський район. Під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада. Туди прилетіли понад 30 смертоносних снарядів. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

За словами Резніченка, втім є руйнування - пошкоджені будинки та кафе. Наслідки ще з’ясовуються.

"У інших районах ніч минула без тривог і атак. І на цю хвилину спокійно", - додає очільник регіону.

Також читайте: Вночі росіяни двічі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, пошкоджено будинки, газопровід та лінію електропередач, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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