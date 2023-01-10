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Новини Війна в Україні Війна
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армія РФ (13478) війна (56406) Генштаб ЗС (4507) знищення (4111) техніка (1323) втрати (3820)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 112 470 осіб (+710 за добу), 3084 танки, 2073 артсистеми, 6154 броньовані машини, + 1 знищений корабель чи катер. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Втрати російських окупантів станом на ранок 10 січня 2023 року становлять приблизно 112 470 осіб. У графі кораблі /катери значиться +1, про тип знищеної техніки наразі нічого не відомо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.01.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 112470 (+710) осіб ліквідовано,

танків - 3084 (+4) од,

бойових броньованих машин - 6154 (+7) од,

артилерійських систем - 2073 (+4) од,

РСЗВ - 434 (+0) од,

засоби ППО - 217 (+0) од,

літаків - 285 (+0) од,

гелікоптерів - 275 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1860 (+4),

крилаті ракети - 723 (+0),

кораблі /катери - 17 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4817 (+8) од,

спеціальна техніка - 183 (+0).

Також читайте: Минулої доби наша авіація завдала 18 ударів по районах зосередження противника і 3 удари по позиціях ворожих ЗРК, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 112 470 осіб (+710 за добу), 3084 танки, 2073 артсистеми, 6154 броньовані машини, + 1 знищений корабель чи катер 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
Невже "Кузя"? 😎🤔
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10.01.2023 08:33
+15
Супер !!! Слава ЗСУ !!! Смерть кацапам окупантам !!!
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10.01.2023 08:30
+12
Мертве не може бути вбитим!
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10.01.2023 08:37
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Супер !!! Слава ЗСУ !!! Смерть кацапам окупантам !!!
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10.01.2023 08:30 Відповісти
Невже "Кузя"? 😎🤔
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10.01.2023 08:33 Відповісти
Мертве не може бути вбитим!
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10.01.2023 08:37 Відповісти
"Замочений" в сухому доку?
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10.01.2023 08:38 Відповісти
Боєвими гусями.
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10.01.2023 09:28 Відповісти
https://youtu.be/hOECIbiILwc...

Согласно Международному Рейтингу помий Мира, Украина вошла в ТОП 15...
Видос вверху👆
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10.01.2023 08:39 Відповісти
Армий...✊💪🇺🇦 Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✊💪🇺🇦
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10.01.2023 08:41 Відповісти
Кожну добу батальйон лаптєй відлітає у вирій.
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10.01.2023 08:40 Відповісти
у вирій то потрібно ще заслужити. а от на концерт до кобзона - саме то. )
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10.01.2023 09:47 Відповісти
Что за посудина, кто знает?
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10.01.2023 08:44 Відповісти
700 чумардосів, одне корито і 27 одиниць техніки. Файно, слава ЗСУ!
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10.01.2023 09:07 Відповісти
https://youtu.be/NgBZgcL4PPo..

Эрдоган предал путлера,что Гитлер Сралина.... каже наш журналист Рома Цимбалюк 🤣🤣🤣
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10.01.2023 09:08 Відповісти
Гитлер не предавал сталина, а пустил его в игнор. В январе или феврале 1941-го года гитлер получил последнее письмо от сталина. В этом письме сталин засветил свои виды на Норвегию. Понятно, шо ответом на это письмо стало 22 июня 1941-го года.
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10.01.2023 09:29 Відповісти
"максимум до 1 вересня 1939"
Якого року?
Звідки ця маячня?
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10.01.2023 09:49 Відповісти
я помилився !!! моло бути написано "до 1 вересня 1941 року"
і це не маячня !!! почетайте "ноту огоролення війни совку" 3Рейхом, там все написано, де і як хитрожопі кацапи, які були союзниками Гітлера з 1933 року, намагалися на*бати його ...
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10.01.2023 09:53 Відповісти
Голови андрофагів знищуються стабільно і невідворотно. Чи встигнуть баби нарожать в умовах демографічної невдачі та заміщення етносу ? Техніки залишилось як видно небагато. Що за потоплене корито, невже якесь з числа группи, що запускає калібри ?
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10.01.2023 09:39 Відповісти
Там орків ще мільйони. Треба рахувати знищені тилові військові бази, збройні заводи і об'єкти, що належать навколокремлівським олігархам. Рахувати їх слід дальнобійними ракетами Сапсан. Коли нарешті почнеться їх виробництво???
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10.01.2023 09:42 Відповісти
Рахунок слід вести розстріляним саботажникам ракетної програми.
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10.01.2023 09:47 Відповісти
та ви що ??? "вайвеличнішого лідера **********" разом з єрмаками, подоляками, татарвими, стефончкуками, арахаміями не можна чіпати !!!

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10.01.2023 09:55 Відповісти
Нехай вони здохнуть разом з *уйлом!!!
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10.01.2023 15:31 Відповісти
Вчора обстріляли черговий раз Скадовськ. Можливо щось там підбили?
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10.01.2023 09:46 Відповісти
Може в Скадовську, в порту, а може в гирлі Дніпра в районі нижче Херсона щось тіпа катера підбили. Бо на "великий воді" останніми днями тихо було.
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10.01.2023 10:28 Відповісти
Как сказал один военный эксперт, перелом в войне наступит когда потери врага составят 2000+.
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10.01.2023 10:36 Відповісти
неужели *адмирал макаров* отправился на корм крабам?
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10.01.2023 11:33 Відповісти
 
 