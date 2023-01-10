Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 112 470 осіб (+710 за добу), 3084 танки, 2073 артсистеми, 6154 броньовані машини, + 1 знищений корабель чи катер. ІНФОГРАФІКА

Втрати російських окупантів станом на ранок 10 січня 2023 року становлять приблизно 112 470 осіб. У графі кораблі /катери значиться +1, про тип знищеної техніки наразі нічого не відомо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.01.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 112470 (+710) осіб ліквідовано,

танків - 3084 (+4) од,

бойових броньованих машин - 6154 (+7) од,

артилерійських систем - 2073 (+4) од,

РСЗВ - 434 (+0) од,

засоби ППО - 217 (+0) од,

літаків - 285 (+0) од,

гелікоптерів - 275 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1860 (+4),

крилаті ракети - 723 (+0),

кораблі /катери - 17 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4817 (+8) од,

спеціальна техніка - 183 (+0).

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.