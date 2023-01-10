Доба на Харківщині: ракетний удар по Шевченковому й обстріли низки населених пунктів. Окупанти безуспішно намагалися покращити становище в напрямку Куп’янська

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати мирне населення прикордонних міст і сіл Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вчора близько 9:00 ранку окупанти завдали ракетного удару по ринку в смт Шевченкове Куп'янського району. Внаслідок обстрілу, на жаль, загинуло 2 жінки. Ще 6 людей отримали поранення, в тому числі 10-річна дівчинка. Її стан медики наразі оцінюють як середньої тяжкості.

"Крім того, за добу ворог обстрілював населені пункти: Куп'янськ, Стрілеча, Дворічна, Кислівка, Котлярівка та інші. У Дворічній поранення зазнав та був госпіталізований 43-річний чоловік. В області тривають роботи з розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 72 вибухонебезпечних предмети", - йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, на лінії зіткнення російські окупанти намагалися покращити своє тактичне положення в напрямку Куп'янська, але зазнали невдачі.

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"Наші захисники надійно тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат. Працюємо на перемогу далі", - йдеться у повідомленні.