Понад 879 дітей зазнали поранень внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Понад 1332 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 10 січня 2023 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 453. Зросла кількість поранених - понад 879.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 429, Харківській - 269, Київській - 117, Херсонській - 83, Миколаївській - 82, Запорізькій - 81, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 40", - йдеться у повідомленні.

За даними ювенальних прокурорів, 9 січня внаслідок ракетного обстрілу ворогом смт Шевченкове Харківської області отримала поранення 10-річна дівчинка.

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Також 9 січня через ракетний обстріл окупантами м. Очакова Миколаївської області поранено 2-річного хлопчика.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.