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Росіяни 46 разів обстріляли Херсонщину, загинули 2 особи, ще 2 дістали поранення, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Російські загарбники минулої доби обстрілювали Херсонщину з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Про це повідомив глава ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти 46 разів обстріляли територію Херсонщини. Херсон росіяни обстріляли 14 разів – вкотре атакували житлові квартали міста. Ворожі снаряди поцілили в обʼєкти критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби через російські обстріли загинули 2 людей, ще 2 жителів Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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Автор: Богдан Гуньковський
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