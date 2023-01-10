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Росіяни 46 разів обстріляли Херсонщину, загинули 2 особи, ще 2 дістали поранення, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники минулої доби обстрілювали Херсонщину з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
Про це повідомив глава ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.
"Російські окупанти 46 разів обстріляли територію Херсонщини. Херсон росіяни обстріляли 14 разів – вкотре атакували житлові квартали міста. Ворожі снаряди поцілили в обʼєкти критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.
Минулої доби через російські обстріли загинули 2 людей, ще 2 жителів Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості.
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