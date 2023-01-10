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Новини За кордоном
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Китай (1920) прогноз (284) США (14469) Тайвань (105) Японія (593)

Якщо Китай вирішить атакувати Тайвань, то програє. Жертв будуть тисячі, - американські аналітики

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

китай,тайвань

Американські аналітики змоделювали результат гіпотетичної битви за Тайвань. Спроба Китаю напасти провалиться, але США та Японія зазнають значних втрат, відбиваючи агресію.

Такого висновку дійшов американський аналітичний центр CSIS за допомогою 24 військових ігор, що моделювали можливий конфлікт у Тайванській протоці. Про це пишуть CNN та Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

У військових іграх брали участь генерали та офіцери ВМС США у відставці, а також колишні чиновники Пентагону.

У більшості розглянутих сценаріїв ВМС США втрачають два авіаносці та 10-20 бойових кораблів.

Читайте: Китай міг змінити підхід до Тайваню через міжнародну підтримку України, - Блінкен

Кількість загиблих становитиме 3200 солдатів за три тижні бойових дій - це майже половина американських втрат за два десятиліття бойових дій в Іраку та Афганістані.

Китай також сильно постраждає. Його військово-морський флот буде знищено, десантно-штурмові війська - розбито. У полон потраплять десятки тисяч солдатів. За результатами моделювань, спроба захопити Тайвань коштуватиме Китаю близько 10 000 людей убитими, він втратить 155 бойових літаків та 138 великих кораблів.

Також читайте: Тайвань на тлі напруги з Китаєм збільшив термін військової служби

Японія втратить понад 100 бойових літаків та 26 військових кораблів, а військові бази США на її території будуть атаковані Китаєм, йдеться у звіті.

Армія Тайваню втратить близько 3500 людей та весь флот, а економіку острова буде зруйновано.

Також читайте: Доброволець з Тайваню, який воював за Україну, загинув на Луганщині

Аналітики CSIS визначили чотири основні умови, які не дозволять Китаю захопити Тайвань:

  • тайванські війська мають чинити спротив;
  • США мусять мати доступ до своїх баз у Японії;
  • США мусять мати багато протикорабельних ракет великої дальності проти китайського флоту;
  • США мають озброїти Тайвань до початку війни та негайно вступити у неї власними силами.

Якщо Тайвань припинить спротив до приходу союзних військ, усі зусилля будуть марними.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
Китай навіть не помітить втрату 10 тис. військових. Тоталітарним режимам людські втрати побоку. Свіжий приклад - рососія.
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10.01.2023 09:21
+5
Тому що цей острів - головний постачальник мікрочіпів для всього світу, який не має потрапити в руки до китайських нацистів. Така відповідь влаштовує?
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10.01.2023 09:27
+4
Це мабуть також моделювали і Київ за три дні взяли..
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10.01.2023 09:17
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10.01.2023 09:14 Відповісти
Этот многотысячный десант пока высадится - сотни тысяч на корм рыбам в пролив пойдут. Простреливания акватории пролива только увеличит количество дохлого комми-десанта, так как кроме коммей никого в этом проливе не будет.
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10.01.2023 10:05 Відповісти
А любая попытка "прострелить" акваторию в сторону АУГ закончится досрочным завершением штурма.
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10.01.2023 10:06 Відповісти
Ипать, ты москальский сказочник))) гиперзвуковые ракеты уже обосрались в Украине. Войну решает слаженная логистика и опыт проведения военных операций, а не какой-то отдельный вид оружия.
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10.01.2023 10:20 Відповісти
Никаких военных целей пуски "Кинжалов" достигнуть москалям не помогли. Также я знаю ещё эпизод применения по Каховской дамбе на Карачунах, должны были разлить Ингулец и остановить контрнаступление ЗСУ на Херсон.

Про "отследиться россиянами" сейчас смешно было))) Если бы они могли что-то отслеживать, они бы наносили удары на марше.

Россиянам выгодно "Киев за три дня". Где-то долго воевать им катастрофически не выгодно в принципе, поэтому, они воюют везде в Украине, где только могут. Благодаря слаженным действиям ЗСУ, у москалей осталось наступательных ресурсов только на пару небольших городков на Донбассе.
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10.01.2023 10:29 Відповісти
Клоун, в обоих указанных случаях уничтожены сараи и кусочки жилой застройки военного городка) Подземные коммуникации не пострадали, так как боевая часть сцяного кинжала это тот же искандер, одна штука.
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10.01.2023 10:39 Відповісти
А подземные штабы и склады заглублены еще при совке с расчётом на ядерный удар по ним....
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10.01.2023 10:46 Відповісти
Только что зареганный наивный кацапский бот, дальше не будет ничего, потому что твоей кацапии скоро придет кабзда, и ты об этом прекрасно знаешь, потому и ******* оттуда. И не будет в первую очередь из-за утечки мозгов лол, даже тех немногих, что были. Даже если пофантазировать, что у кацапов был один кинджал - ну все, его уже потратили, нихуя нет больше. Ты ради интереса посмотри, сколько Томагавков Америка может пустить в одном залпе. Даже если треть собьют, что врядли, остаток отправит кацапию в каменный век. Это справедливо и насчет косоглазых китайцев - маленькая япония давала им ***** столетиями, а теперь туда еще и америка присоединится. А ким суй ***... Ну тут типа как если бы я зашел в подвал, там были тараканы, и я решил оттуда отойти, чтобы не заразиться... вот что-то в этом роде.
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10.01.2023 10:46 Відповісти
Если ты не в курсе, суть насмешек над мультиками в том, что гиперзвуковое оружие есть у многих стран ещё с мохнатых 1960 годов: вся средняя-дальняя баллистика гиперзвуковая.
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10.01.2023 10:31 Відповісти
Це мабуть також моделювали і Київ за три дні взяли..
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10.01.2023 09:17 Відповісти
Не треба патякати. Американці такого не казали.
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10.01.2023 09:21 Відповісти
Всі таке казали.. абсолютно всі.. тільки УКРАЇНА була незгодна...
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10.01.2023 09:24 Відповісти
Не дуже на це сподівайся..
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10.01.2023 09:36 Відповісти
Тому що цей острів - головний постачальник мікрочіпів для всього світу, який не має потрапити в руки до китайських нацистів. Така відповідь влаштовує?
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10.01.2023 09:27 Відповісти
Не. Просто вывезти/уничтожить оборудование и всё.
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10.01.2023 09:28 Відповісти
на словах ти б уже гори звернув
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10.01.2023 09:31 Відповісти
Самсунг и Интел только рады будут, что TSMC загнётся.
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10.01.2023 09:32 Відповісти
"Самсунг и Интел только рады будут, что TSMC загнётся. "
Це речення - то зразок російсько-совєцького пролетарського світогляду, коли одні писали наклепи на інших в НКВД, сподіваючись на покращєння власного добробуту. Насправді, в світі, окрім пост-совка, так ніхто не мислить. Якщо Тайвань впаде, то Samsung може бути наступним.
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10.01.2023 09:51 Відповісти
Бред несёшь.
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10.01.2023 09:50 Відповісти
Какие специалисты с материкового Китая в Тайване, че ты несёшь? Технологический уровень специалистов в Тайване на порядки выше материковых сборщиков чайника Витёк)
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10.01.2023 09:58 Відповісти
Не неси бред) Уровня знаний TSMC на материке нет, специалистов такого уровня там готовить некому.
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10.01.2023 10:09 Відповісти
Есть один маааленький нюанс. Для производства этих микрочипов используются редкоземельные ресурсы, которые добываются, угадай с одного раза - где? Где (в каких странах) вообще добывается свыше 95% редкоземельных ресурсов, без которых вся современная электроника - груда металлолома?

Потому... тут если и будет (что далеко не факт), то что-то молниеносное, масштабное и ... возможно, ядерное. Чтобы сломить волю к сопротивлению максимально быстро. А потом... потом провести релокацию специалистов (большей части) и производственных активов (тут под вопросом, потому как что смогут в плане дезактивации... с третьей стороны... ну фонит, ну и что... ну помрет тыща-другая, ну и что? бабы нарожают операторов, а разрабы будут сидеть в уютных и безопасных... камерах... или квартирах где-нибудь на материке).
Все. Тайвань - отсталая провинция, разве что с военными базами.

Как-то так.
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10.01.2023 11:59 Відповісти
Очень большие залежи лития были в Афганистане. Но талибы. Теперь если США еще и Тайвань потеряют...
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10.01.2023 13:08 Відповісти
Всмысле, с какого бодуна? Они защищают своего союзника от коммей. Непонятно, с какого бодуна ты взял, что не имеют.
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10.01.2023 09:59 Відповісти
Да не будет никакого конфликта, Китай зассыт, так как не тупо даже не знает, что надо на корабль загрузить для морской операции и сколько - он ни одной никогда не проводил.

Тайвань не является частью Китая - это материковый Китай является оккупированной частью Республики Китай (ROC).
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10.01.2023 10:11 Відповісти
95% что зассыт, 5% что не зассыт, обосрётся и винни пух тем самым закончится.
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10.01.2023 10:17 Відповісти
Ты спутал Винни Пуха с Китаем)))
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10.01.2023 10:34 Відповісти
Китайозам власні втрати до сраки, так само як і кацапам.
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10.01.2023 09:20 Відповісти
Тисячи жертв це збоку Тайваня, Китайськи жертви будуть в сотнях тисяч, а то і більше. А для розуміння того що може статися вчить історію, Китайсько-в'єтнамська війна вам в приклад.
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10.01.2023 09:33 Відповісти
Китай навіть не помітить втрату 10 тис. військових. Тоталітарним режимам людські втрати побоку. Свіжий приклад - рососія.
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10.01.2023 09:21 Відповісти
Саме тому важливо насамперед знищувати військову техніку у великих кількостях, а не їх живу силу. М'яса китайці можуть навалювати багато, а от зброю виготовляти потрібно довго навіть їм
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10.01.2023 09:30 Відповісти
Тисячи жертв це збоку Тайваня, Китайськи жертви будуть в сотнях тисяч, а то і більше. А для розуміння того що може статися вчить історію, Китайсько-в'єтнамська війна вам в приклад.
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10.01.2023 09:32 Відповісти
Клоун, комми хотят захватить Тайвань, а не в стекло раскатать) Они будут лезтьи тонуть сотнями тысяч в проливе.
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10.01.2023 10:02 Відповісти
Обложат трупиками сборщиков чайников Витёк, мы в курсе)
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10.01.2023 10:13 Відповісти
Тайвань тоже имеет право для своей защиты применять "специальные средства" и союзников ему не занимать. Никакие "специальные средства" не смогли помочь Китаю решить хоть какие то военные или политические цели в войне с Вьетнамом.
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10.01.2023 10:31 Відповісти
По-перше, Росія на порядки обізнаніше Китая у військових діях і логістиці: Китай взагалі не має досвіду проведення військових операцій.

По-друге, цей пролив набагато ширше Днепра. Тобто, якщо кацапи форсуватимуть Днепр - вони понесуть втрати десятками тисяч. Якщо китайці сунуться у пролив: там будуть потоплені сотні тисяч материкових китайозів.
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10.01.2023 09:54 Відповісти
Верно, при таких раскладах, интрига и кукареканье, это те военные инструменты, которые сборщики чайника Витёк точно смогут успешно применить.
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10.01.2023 10:15 Відповісти
Хернею займаються.
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10.01.2023 09:23 Відповісти
Тисячи жертв це збоку Тайваня, Китайськи жертви будуть в сотнях тисяч, а то і більше.
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10.01.2023 09:30 Відповісти
Чистой воды онанизм...Но это легче чем решать конкретные вопросы в плане поддержки Украины....
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10.01.2023 09:30 Відповісти
Аналітики не вирішують ніяких питань, вони аналізують.
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10.01.2023 10:00 Відповісти
Даремно ви це опублікували,до вечора цапи на цю війну кузю спишуть і пару дивізій,а дирці орден на персах наб'ють.
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10.01.2023 09:32 Відповісти
Китайці врахують системні пройоби сруських холуїв, а Тайвань прагматично поставиться до ситуації і переможе, бо війну буде відтерміновано.
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10.01.2023 09:36 Відповісти
Один з пройобів кацапів, це було лізти у Херсон. Так там навіть мост був, а у китайозів ніякого моста в Тайвань нема.
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10.01.2023 09:56 Відповісти
О! А де втрати флоту московії? А що Британія і Австралія не підтягнуться
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10.01.2023 10:17 Відповісти
Мои 5 копеек.В случае начала конфликта все торговые пути Китая (и суда)будут полностью блокированы.Не обязательно у берегов Китая.Европа и США почти готовы к исключению экспорта из Китая.Будут блокированы поставки углеводородов в Китай, в том числе из Средней Азии,за исключением РФ.То капля в море. Так что Китаю светит полное фиаско,как и РФ.Поэтому Китай тысячу раз подумает.
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10.01.2023 10:25 Відповісти
Тисячі? Які ж ці аналітики бездарні та обісрані.

Жертв буде мільйони та десятки мільйонів і це мінімум. Якщо ж говорити за реалістичні цифри жертв, якщо ніхто не погодиться відступити, то вони можуть бути навіть близько 100 мільйонів.

Навіть у нашій російсько-українській війні загальна кількість жертв на кінець буде вимірюватись около мільйона мінімум тому що втрати рф вже сотні тисяч тому що є ще втрати наші і тому що втрати цивільних вже багато десятків тисяч мінімум якщо не під сотню.

Так як тоді вони наважуються називати число лиш тисячі жертв? Вони повна бездарність - гедоністичний гній.
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10.01.2023 10:43 Відповісти
Ядерний удар не враховується. Бо це буде знищення людства. Китай теж хоче жити
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10.01.2023 13:10 Відповісти
Це без ядерних ударів. Просто порахуйте наші та російські втрати в сумі і поймете про що я.

А потім подивіться на кількість населення Китаю та Тайваню і сусідів, і врахуйте скільки втрат у війнах для Китая є нормою та традицією (для них в якомусь повстанні покласти пару десятків мільйонів бидла це так ні про що)
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11.01.2023 09:42 Відповісти
у США озброення не вистачить щоб утримувати ще й Тайвань.
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10.01.2023 10:46 Відповісти
вот тут я поржал. Основное оружие США - АУГ. сколько их сейчас помогает Украине?
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10.01.2023 10:49 Відповісти
зброя в сенсі озброення - АУГ той нах нікому не потрібен, поки е АК.
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10.01.2023 10:58 Відповісти
Нажаль, Тайвань для США більш пріоритетний бізнес-партнер, ніж Україна, тому для захисту Тайваню піде трішечки більш новітня зброя, ніж надають нам, а також пряма військова підтримка, якої у нас нема (тільки підтримка розвідданими).
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10.01.2023 11:25 Відповісти
Не согласен, на счет поддержки разведданными. Без усилий США... там бы санкции и рядом бы не валялись. И технику советских запасов - мало бы кто шевелился бы передавать. И оборудование...
В общем без животворящих пинков США... было бы все куда как сложнее.

Хз. Вообще, у меня сложилось впечатление, что ... США могли вмешаться еще в 2013. Разместить своих миротворцев по линии разграничения хотя бы. И дать намек... мол только рыпнитесь...

Но как-то у них с прямым вмешательством против оппонентов с ядерным оружием - не получается. Пока что.
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10.01.2023 11:48 Відповісти
Що таке для Китаю "тисячі"! Вони цього й не помітять!
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10.01.2023 10:49 Відповісти
Компьютерные игры.
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10.01.2023 10:59 Відповісти
Интересно.
А попробуем, чисто для развлечения, следующим образом.
Ход 1 за Китай.
- В Тайбей прилетает 2 мегатонны.
- Все компоненты ядерной триады Китая приводятся в состояние полной боевой готовности.
- Тайбею предъявляется ультиматум: полная и безоговорочная капитуляция. Или продолжение атомной бомбардировки.
- Послов США и Японии в КНР вызывают в тамошний МИД и говорят что-то вроде: "Вмешаетесь - и ракеты пойдут".
Ход 2 за США / Тайбэем.
?

Это при условии нейтралитета рашки, аналогичного нейтралитету Китая в отношении нашей с рашкой войны.
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10.01.2023 11:20 Відповісти
В Шанхай прилетают десять мегатонн, АУГ рассредотачивается по боевым позициям, несколько АПЛ наводятся на Пекин.
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10.01.2023 11:30 Відповісти
Либо, если эти 2 мегатонны будут выпущены из стратегического, то еще на взлёте этих 2 мегатонн пойдут ракеты по всем китайским шахтам и военным базам. Никто не будет разбираться, в Тайпей запустили, или в Вашингтон.
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10.01.2023 11:34 Відповісти
То есть, этот шаг предполагает прямое военное вмешательство США в ответ на атомную бомбардировку Китаем Шанхая, с четким осознанием того, что:
1) Для того чтобы в Шанхай прилетело 10 мегатонн - нужно привести соотв. элементы ядерной триады в боеготовность. А процесс это не мгновенный, хоть и не слишком длительный.
2) При этом мы осознаем, что процесс этот будет ответным - то есть когда ракеты КНР ждут только команды на старт по тому же ЛА, и как только командование КНР видит (а оно увидит) признаки развертывания АУГ на боевой курс... то ракеты пойдут.
3) Мы осознаем, что США готово к миллионам трупов своих граждан и гарантированно мегатоннам в своих городах а потому безоговорочно вмешивается без вариантов. Прямо.

Ключевой момент - ПРЯМО. Не так как у нас, то есть без рисков прямых потерь, а вот так вот - с десятками миллионов жертв, а все из-за... Тайваня.
Учитывая что первый ход точно будет за Китаем, никаких превентивных ударов не будет.

Повторяю вопрос: ты уверен, что США прямо вмешается? Я вот, например, не уверен, что после первой же мегатонны в Тайбэе, Тайвань НЕ капитулирует. А если Тайвань капитулирует - США не вмешается, автор статьи же сказал.
Япония здесь, как по мне, поступит как прикажет США.
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10.01.2023 11:38 Відповісти
Но вообще, про ядерный удар по территории, которую Китай считает своей, это смешная версия.
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10.01.2023 11:37 Відповісти
Вообще, бомбить территорию, которую считаешь своей - не самое разумное действие. Но войны, тем не менее, происходят.
Запуск же может быть с АПЛ, например.
И ключевой момент, повторюсь, - уверенность что США будут прямо - вот прямо а не косвенно воевать за Тайбей с неясной перспективой в плане нужного результата, но с ясной перспективой многомиллионных потерь.

Скажем так. В конвенциональном варианте - я более чем согласен с расчетами, указанными в статье. И допускаю, что:
1) В Китае с ними тоже согласны.
2) Но все-таки амбиции сильнее разума. И тут уж... бабы в китае тем более нарожают. А на Тайване... их, в общем-то не жалко (китайцам конечно же).
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10.01.2023 11:43 Відповісти
т.е. сша потратить там своих солдат - фигня дело. И что американцы - счастливы умереть за тайвань? нато - сторона конфликта???

А в Украину нам даже оружие дальнобойное не дают, про людей вообще молчу...дела...
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10.01.2023 23:37 Відповісти
 
 