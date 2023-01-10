Якщо Китай вирішить атакувати Тайвань, то програє. Жертв будуть тисячі, - американські аналітики
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Американські аналітики змоделювали результат гіпотетичної битви за Тайвань. Спроба Китаю напасти провалиться, але США та Японія зазнають значних втрат, відбиваючи агресію.
Такого висновку дійшов американський аналітичний центр CSIS за допомогою 24 військових ігор, що моделювали можливий конфлікт у Тайванській протоці. Про це пишуть CNN та Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
У військових іграх брали участь генерали та офіцери ВМС США у відставці, а також колишні чиновники Пентагону.
У більшості розглянутих сценаріїв ВМС США втрачають два авіаносці та 10-20 бойових кораблів.
Кількість загиблих становитиме 3200 солдатів за три тижні бойових дій - це майже половина американських втрат за два десятиліття бойових дій в Іраку та Афганістані.
Китай також сильно постраждає. Його військово-морський флот буде знищено, десантно-штурмові війська - розбито. У полон потраплять десятки тисяч солдатів. За результатами моделювань, спроба захопити Тайвань коштуватиме Китаю близько 10 000 людей убитими, він втратить 155 бойових літаків та 138 великих кораблів.
Японія втратить понад 100 бойових літаків та 26 військових кораблів, а військові бази США на її території будуть атаковані Китаєм, йдеться у звіті.
Армія Тайваню втратить близько 3500 людей та весь флот, а економіку острова буде зруйновано.
Аналітики CSIS визначили чотири основні умови, які не дозволять Китаю захопити Тайвань:
- тайванські війська мають чинити спротив;
- США мусять мати доступ до своїх баз у Японії;
- США мусять мати багато протикорабельних ракет великої дальності проти китайського флоту;
- США мають озброїти Тайвань до початку війни та негайно вступити у неї власними силами.
Якщо Тайвань припинить спротив до приходу союзних військ, усі зусилля будуть марними.
Будь ласка, зачекайте...
Про "отследиться россиянами" сейчас смешно было))) Если бы они могли что-то отслеживать, они бы наносили удары на марше.
Россиянам выгодно "Киев за три дня". Где-то долго воевать им катастрофически не выгодно в принципе, поэтому, они воюют везде в Украине, где только могут. Благодаря слаженным действиям ЗСУ, у москалей осталось наступательных ресурсов только на пару небольших городков на Донбассе.
Це речення - то зразок російсько-совєцького пролетарського світогляду, коли одні писали наклепи на інших в НКВД, сподіваючись на покращєння власного добробуту. Насправді, в світі, окрім пост-совка, так ніхто не мислить. Якщо Тайвань впаде, то Samsung може бути наступним.
Потому... тут если и будет (что далеко не факт), то что-то молниеносное, масштабное и ... возможно, ядерное. Чтобы сломить волю к сопротивлению максимально быстро. А потом... потом провести релокацию специалистов (большей части) и производственных активов (тут под вопросом, потому как что смогут в плане дезактивации... с третьей стороны... ну фонит, ну и что... ну помрет тыща-другая, ну и что? бабы нарожают операторов, а разрабы будут сидеть в уютных и безопасных... камерах... или квартирах где-нибудь на материке).
Все. Тайвань - отсталая провинция, разве что с военными базами.
Как-то так.
Тайвань не является частью Китая - это материковый Китай является оккупированной частью Республики Китай (ROC).
По-друге, цей пролив набагато ширше Днепра. Тобто, якщо кацапи форсуватимуть Днепр - вони понесуть втрати десятками тисяч. Якщо китайці сунуться у пролив: там будуть потоплені сотні тисяч материкових китайозів.
Жертв буде мільйони та десятки мільйонів і це мінімум. Якщо ж говорити за реалістичні цифри жертв, якщо ніхто не погодиться відступити, то вони можуть бути навіть близько 100 мільйонів.
Навіть у нашій російсько-українській війні загальна кількість жертв на кінець буде вимірюватись около мільйона мінімум тому що втрати рф вже сотні тисяч тому що є ще втрати наші і тому що втрати цивільних вже багато десятків тисяч мінімум якщо не під сотню.
Так як тоді вони наважуються називати число лиш тисячі жертв? Вони повна бездарність - гедоністичний гній.
А потім подивіться на кількість населення Китаю та Тайваню і сусідів, і врахуйте скільки втрат у війнах для Китая є нормою та традицією (для них в якомусь повстанні покласти пару десятків мільйонів бидла це так ні про що)
В общем без животворящих пинков США... было бы все куда как сложнее.
Хз. Вообще, у меня сложилось впечатление, что ... США могли вмешаться еще в 2013. Разместить своих миротворцев по линии разграничения хотя бы. И дать намек... мол только рыпнитесь...
Но как-то у них с прямым вмешательством против оппонентов с ядерным оружием - не получается. Пока что.
А попробуем, чисто для развлечения, следующим образом.
Ход 1 за Китай.
- В Тайбей прилетает 2 мегатонны.
- Все компоненты ядерной триады Китая приводятся в состояние полной боевой готовности.
- Тайбею предъявляется ультиматум: полная и безоговорочная капитуляция. Или продолжение атомной бомбардировки.
- Послов США и Японии в КНР вызывают в тамошний МИД и говорят что-то вроде: "Вмешаетесь - и ракеты пойдут".
Ход 2 за США / Тайбэем.
?
Это при условии нейтралитета рашки, аналогичного нейтралитету Китая в отношении нашей с рашкой войны.
1) Для того чтобы в Шанхай прилетело 10 мегатонн - нужно привести соотв. элементы ядерной триады в боеготовность. А процесс это не мгновенный, хоть и не слишком длительный.
2) При этом мы осознаем, что процесс этот будет ответным - то есть когда ракеты КНР ждут только команды на старт по тому же ЛА, и как только командование КНР видит (а оно увидит) признаки развертывания АУГ на боевой курс... то ракеты пойдут.
3) Мы осознаем, что США готово к миллионам трупов своих граждан и гарантированно мегатоннам в своих городах а потому безоговорочно вмешивается без вариантов. Прямо.
Ключевой момент - ПРЯМО. Не так как у нас, то есть без рисков прямых потерь, а вот так вот - с десятками миллионов жертв, а все из-за... Тайваня.
Учитывая что первый ход точно будет за Китаем, никаких превентивных ударов не будет.
Повторяю вопрос: ты уверен, что США прямо вмешается? Я вот, например, не уверен, что после первой же мегатонны в Тайбэе, Тайвань НЕ капитулирует. А если Тайвань капитулирует - США не вмешается, автор статьи же сказал.
Япония здесь, как по мне, поступит как прикажет США.
Запуск же может быть с АПЛ, например.
И ключевой момент, повторюсь, - уверенность что США будут прямо - вот прямо а не косвенно воевать за Тайбей с неясной перспективой в плане нужного результата, но с ясной перспективой многомиллионных потерь.
Скажем так. В конвенциональном варианте - я более чем согласен с расчетами, указанными в статье. И допускаю, что:
1) В Китае с ними тоже согласны.
2) Но все-таки амбиции сильнее разума. И тут уж... бабы в китае тем более нарожают. А на Тайване... их, в общем-то не жалко (китайцам конечно же).
А в Украину нам даже оружие дальнобойное не дают, про людей вообще молчу...дела...