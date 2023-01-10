Минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі 22 населених пунктів Запорізької області, - ОВА

Російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти Запорізької області, тим самим тероризуючи цивільне населення.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Степове, Мала Токмачка, Лугівське, Білогір'я, Червоне, Омельник, Новопавлівка, Новоданилівка, Залізничне, Гуляйполе, Новоандріївка, Білогір'я, Ольгівське, Дорожнянка, Малинівка, Щербаки, Полтавка, Оріхів, Плавні, Кам'янське, Малі Щербаки, Магдалинівка.

Надійшло 21 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - йдеться в повідомленні.

Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованих територій не проводилась.

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