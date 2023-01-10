Франція та Японія допомагатимуть Україні впоратися з наслідками російського вторгнення, - Макрон
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Обидві країни працюватимуть разом, аби допомогти Україні впоратися з наслідками повномасштабного вторгнення Росії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з прем'єром Японії Фуміо Кісідою.
Кішида розпочав тижневу поїздку Європою та Північною Америкою в Парижі, провівши переговори з президентом Франції.
Президент Франції подякував уряду Японії за економічну та гуманітарну підтримку України та наголосив, що обидві країни працюватимуть разом, щоб допомогти Україні та всьому світу впоратися з наслідками російського вторгнення, особливо з проблемами енергетичної та продовольчої безпеки.
Також чиновники обговорили спроби КНДР створити нові ракетм середньої та великої дальності.
"Японія може розраховувати на нашу незмінну підтримку, щоб протистояти кричущим порушенням міжнародного права з боку Пхеньяну", - додав президент Франції.
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Вчера президенту России Владимиру Путину был представлен первый в этом году доклад, составленный группой экспертов при Совете Безопасности РФ. Аналитический прогноз ситуации на фронте для президента представлен в мрачном свете. Эксперты считают, что большое наступление, которое готовит военно-политическое руководство России на конец зимы- начало весны этого года, не принесет существенных результатов, и только создаст большое количество проблем. Авторы доклада считают, что на Западе и в Украине не только знают о планах наступления, способны его отражать, но и готовят масштабное контрнаступление на конец весны этого года и это, вероятно, приведёт к обрушению фронта и разгрому российских войск на оккупированных территориях. Данные о поставках наступательных вооружений Западом Украине говорят в пользу развития этого варианта и практически не оставляют шансов на победу российской армии в этой войне. Рекомендации экспертов в резюме доклада: вывести войска с территории Запорожской и Херсонской областей, сосредоточиться на обороне так называемых ЛДНР, и пытаться договориться с Западом и Украиной на выход к линиям разграничения на 23 февраля 2022 года с последующим длительным перемирием. Мобилизацию эксперты считают бесполезной в ситуации нехватки вооружений. Путин ознакомившись с тезисами и обсудив с представлявшим доклад секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым финальную часть доклада, сказал, что есть другие соображения на этот счёт и действовать надо по другому. Путин анонсировал своему близкому окружению совещание Совета Безопасности в конце января- начале февраля, после чего президент собирается обратиться к народу России и затем выступить с обращением к Федеральному собранию, и всё это в один день. В подробности и объяснения президент не вдавался. В окружении Путина отмечают, что с Нового года президент пребывает в мрачном настроении, проводя все больше времени наедине с собой и гораздо меньше общается с близкими. Лечащие врачи отмечают ухудшение состояния здоровья президента России.
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