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Сили оборони Таврійського напрямку вразили російський катер на Дніпрі, - керівник пресцентру Єрін (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

штаб,генштаб,генеральний

За минулу добу захисники України знищили ще один ворожий корабель або катер.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

В переліку загальних бойових втрат противника з 24.02.22 по 10.01.23 зазначено: "кораблі /катери - 17 (+1) од".

Жодних деталей у Генштабі поки не повідомили. Більше інформації обіцяють надати після уточнення.

Пізніше керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін у коментарі УП повідомив, що Сили оборони вразили з артилерії катер окупантів на Дніпрі.

"Це відбулося на Дніпрі в районі острова Білогрудий, ураження здійснено артилерійськими засобами", - заявив він.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, загалом за минулу добу Сили оборони знищили близько 710 російських окупантів, чотири танки, сім бойових броньованих машин, чотири артилерійських системи, чотири БПЛА і вісім одиниць автомобільної техніки.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
Дуже файно.
Нема чого плавати гiвну з Парашi у морi яке, як казали пропагондони з парашi, викопали стародавнi укри.
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10.01.2023 10:16
+7
Даєш ракетоносій)
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10.01.2023 10:09
+7
Ну якщо ви на ньому не знаходитесь, то да.
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10.01.2023 10:36
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Даєш ракетоносій)
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10.01.2023 10:09 Відповісти
Дуже файно.
Нема чого плавати гiвну з Парашi у морi яке, як казали пропагондони з парашi, викопали стародавнi укри.
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10.01.2023 10:16 Відповісти
між катером та кораблем суттєва різниця. катер взагалі можна не рахувати.
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10.01.2023 10:32 Відповісти
Ну якщо ви на ньому не знаходитесь, то да.
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10.01.2023 10:36 Відповісти
пара кацапів туди, пара кацапів сюди - крапля в Чорному морі.
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10.01.2023 10:41 Відповісти
Цензор читають моряки. Папай?
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10.01.2023 10:39 Відповісти
І катери - носії Калібрів можна не рахувати?
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10.01.2023 10:53 Відповісти
катер не здатен пускати калібр. пускова установка більше за катер.
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10.01.2023 11:20 Відповісти
Открываем википедию по термину "Ракетный катер" и что мы там видим?

Фоточки каких-то надувных лодок, да?
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10.01.2023 12:44 Відповісти
а якщо спробувати включити мозок? ракети є різні, ці "надувні човни" здатні нести лише пару-трійку ракет класу "корабель-корабель", а "калібр" на цей катер хіба що зверху покласти можна, а ніяк не запустити з нього.
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10.01.2023 13:16 Відповісти
Я якщо напружити пам'ять? До чого тут всплили "кінжали"?

Все почалося з того, що ви написали "між катером та кораблем суттєва різниця. катер взагалі можна не рахувати. "

До питання ставити чи не ставити +1 - у людей і виникли до вас питання. Бо катери бувають не тільки надувні рибацькі, а ударні, десантні ба навіть ракетні.

Ось оце знизу на картинці також катер

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10.01.2023 14:10 Відповісти
Ракетнi катери проекту " Буян-М" мають на своему озброеннi Калiбри.
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10.01.2023 12:00 Відповісти
https://www.unian.net/war/buyan-m-chto-eto-za-korabli-chernomorskogo-flota-rf-s-raketami-kalibr-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11874021.html
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10.01.2023 12:01 Відповісти
 
 