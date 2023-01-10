Минулої доби росіяни вбили 4 цивільних, 30 осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Російські військові минулої доби вбили в Україні 4 цивільних, ще 30 осіб зазнали поранень.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ

За даними військових адміністрацій у Донецькій області - 6 поранених, у Миколаївській області 15 поранених, у Харківській області - 2 загиблих, 7 поранених, у Херсонській області - 2 загиблих, 2 поранених.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни знову обстріляли Херсон, загинула людина