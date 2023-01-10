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У Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає два кораблі, ракетоносіїв серед них немає, - ВМС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

флот,рф

У Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні знаходяться чотири ворожих кораблі. Носіїв "Калібрів" серед них немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ВМС ЗСУ.

Станом на 08.01.2023:

  • в Чорному морі знаходиться 2 ворожих кораблі;
  • в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі;
  • в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 72 ракети;

за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 10 суден, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 23 судна, з них 8 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

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Автор: Марина Макєєва
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хлопці, вже і травень місяць незабаром - на шашличню по освітленим дорогам?
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10.01.2023 10:46 Відповісти
putin - loh
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10.01.2023 10:46 Відповісти
Так що там за "корито" наші втопили? Бо кацапи вже бояться ближче 300 км до вільної землі підходить
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10.01.2023 10:57 Відповісти
Тримає?? Наче домашніх улюбленців..
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10.01.2023 10:59 Відповісти
десь розумію маленьке зелене падло - собі на цепу дзвинятко, шо б по яйцях било - мордатим ордени!
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10.01.2023 11:04 Відповісти
Що вони там чергують?))козацьких чайок бояться чи чекають на приліт?))
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10.01.2023 11:11 Відповісти
 
 