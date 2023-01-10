У Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає два кораблі, ракетоносіїв серед них немає, - ВМС
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У Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні знаходяться чотири ворожих кораблі. Носіїв "Калібрів" серед них немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ВМС ЗСУ.
Станом на 08.01.2023:
- в Чорному морі знаходиться 2 ворожих кораблі;
- в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі;
- в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 72 ракети;
за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 10 суден, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 23 судна, з них 8 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
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baba parasya
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Яр Холодний
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Igor Grytselyak
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