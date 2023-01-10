У Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає два кораблі, ракетоносіїв серед них немає, - ВМС

У Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні знаходяться чотири ворожих кораблі. Носіїв "Калібрів" серед них немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ВМС ЗСУ.

Станом на 08.01.2023:

в Чорному морі знаходиться 2 ворожих кораблі;

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі;

в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 72 ракети;

за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 10 суден, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 23 судна, з них 8 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обстріли цивільних об’єктів в Україні: СБУ зібрала докази та оголосила про підозру російському генералу Кобилашу та екскомандувачу ЧФ РФ Осіпову. ФОТО