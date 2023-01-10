У Раді зареєстрували дуже вчасний законопроєкт про ліквідацію Ради суддів та посад голів судів, - Шабунін

У парламенті зареєстрований законопроєкт про ліквідацію Ради суддів та посад голів судів, які не виконують жодної важливої місії.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Він вважає законопроєкт "дуже вчасним" з двох причин.

"Перша. Вже 11 січня ця Рада суддів має провести зʼїзд суддів, який має обрати 8 нових членів Вищої ради правосуддя (ВРП). Без них ВРП не зможе відновити роботу. Втім, судова мафія руками посіпак з Ради суддів пробує зірвати обрання всіх восьми членів. Недоброчесним суддям вигідна відсутність ВРП, адже лише цей орган може їх звільнити", - пише Шабунін.

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Друга причина, чому і Раду суддів, і посади голів судів слід, за його словами, ліквідувати - те, що вони не виконують жодної важливої місії.

"З унікальних повноважень Ради суддів хіба скликання згаданих вище зʼїздів. Інші повноваження фактично дублюють функції ВРП чи інших органів. Керівники ж судів - взагалі чисто політична посада. Оргпитаннями у судах завідують керівники апаратів. Справи розподіляються суддям автоматично. Але саме завдяки Раді суддів та частині голів суддівській мафії роками вдавалося протягувати на потрібні посади зручних для себе людей", - зазначає Шабунін.

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Він обіцяє, що якщо буде провалено обрання восьми членів Вищої ради правосуддя, то законопроєкт про ліквідацію Ради суддів та посад голів судів стане для "Центру протидії корупції" пріоритетним.

"І раніше чи пізніше ми доб‘ємося його прийняття (думаю, ще в цьому скликанні). Бо в цій кампанії нашими союзникам будуть і влада, і суспільство, і міжнародники", - пообіцяв Шабунін.