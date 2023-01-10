У Раді зареєстрували дуже вчасний законопроєкт про ліквідацію Ради суддів та посад голів судів, - Шабунін
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У парламенті зареєстрований законопроєкт про ліквідацію Ради суддів та посад голів судів, які не виконують жодної важливої місії.
Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
Він вважає законопроєкт "дуже вчасним" з двох причин.
"Перша. Вже 11 січня ця Рада суддів має провести зʼїзд суддів, який має обрати 8 нових членів Вищої ради правосуддя (ВРП). Без них ВРП не зможе відновити роботу. Втім, судова мафія руками посіпак з Ради суддів пробує зірвати обрання всіх восьми членів. Недоброчесним суддям вигідна відсутність ВРП, адже лише цей орган може їх звільнити", - пише Шабунін.
Друга причина, чому і Раду суддів, і посади голів судів слід, за його словами, ліквідувати - те, що вони не виконують жодної важливої місії.
"З унікальних повноважень Ради суддів хіба скликання згаданих вище зʼїздів. Інші повноваження фактично дублюють функції ВРП чи інших органів. Керівники ж судів - взагалі чисто політична посада. Оргпитаннями у судах завідують керівники апаратів. Справи розподіляються суддям автоматично. Але саме завдяки Раді суддів та частині голів суддівській мафії роками вдавалося протягувати на потрібні посади зручних для себе людей", - зазначає Шабунін.
Він обіцяє, що якщо буде провалено обрання восьми членів Вищої ради правосуддя, то законопроєкт про ліквідацію Ради суддів та посад голів судів стане для "Центру протидії корупції" пріоритетним.
"І раніше чи пізніше ми доб‘ємося його прийняття (думаю, ще в цьому скликанні). Бо в цій кампанії нашими союзникам будуть і влада, і суспільство, і міжнародники", - пообіцяв Шабунін.
Будь ласка, зачекайте...
это же нужно было ему так разожраться на народной шее
Я не прихильник Саакашвілі, бо він зробив багато шкоди і Україні і Грузії.
Але Міхо чітко доказав, що всього за чотири роки, у самій корумпованій республіці колишнього СРСР він дуже сильно прижав горлянку корупції.
Це значить, що при бажанні влади у Україні це можна зробити всього за два роки!!!
Взагалі вважаю сам інститут президентства для України не просто зайвим, але і неприємним нашому менталітету.
Раду значно легше змінити шляхом декількох послідовних дострокових виборів.
На свій розум треба опиратися. Ось румуни свою героїню не з закордону виписали, а серед своїх обрали.
Палати Честі, які обирають членів всього на три місяці, але з адвокатів.
Тільки ті Палати Честі розглядають позови проти неправомірних рішень суддів за позовом адвоката по конкретній справі.
Якщо таки Палати ДВІЧИ виявлять порушення законодавства у вироку судді, то вони лишають його звання судді та передають справу у правоохоронні органи за корупційною складовою.
Так як зміна складу кожні три місяці, то навить у Ахметова, Фірташа та Коломойського грошей на підкуп членів Палати не вистачить.
Так, цього немає ніде у світі, але хто нам заважає зробити це у себе першими?
А чем судебная мафия их лучше, она также составляет угрозу государству, да еще и в военное время, там куча предателей с российскими паспортами, недвижимостью в Крыме и москве, и под контролем ФСБ?
Таку ненависть він викликає у нормального українця.
Додам, що Сушко - це той, що кінопродюсер і заступник Арахамії, Слюсареві теж партійна шишка (член Політради), який прославився тим, що перед вторгненням поперся в московію та і робив це регулярно( Зрештою, саме він мав стосування до прикордонної служби (керівник департаменту внутрішньої безпеки) і розумів, кого призначає і чого їздить за поребрік(
відпрацьйовучи закази, не суді, а найманці хрєнові
Проте сподіватися на корінні зміни у цій царині /за тотальної їх підтримки і заступництва ЗЕ--потолочі ---НЕ доводиться .../
Єдина надія і сподівання лише на союзників у війні--це лише вони. сьогодні. можуть взятивсе під контроль--- .ультимативно. змусити ЗЕ--охвістя. як прийняти .відповідні закони так і боротися із всеохоплюючою мерзенною КОРУПЦІЄЮ.--СМЕРДОТОЮ у суддівських мантіях !!!
Але вже мабуть більш ніж 5 років це повноваження у голови відібрали.
Тож, наразі голова суду більш адміністративна посада, тобто, той, хто відповідає по господарству, скажемо так, завхоз)
Ну ліквідують цю посаду, що далі? Треба ж комусь це робити.
Мабуть, передадуть повноваження судовій адміністрації, яка просто фізично та розумово немає можливості уявити про реальні проблеми суду, тіки теоретично.
А отже, судді та працівники рядкові суду, тепер навіть не зможуть банально запитати, чому затримується зарплата, чому немає конвертів або бумаги, та інші проблеми та поточні питання, на все буде відповідь " хтозна чому, це десь вирішується ким ось"
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Вівторок, 10 січня 2023, 21:33
Стефанчук🤷♂️ «дивно затягує та уперто гальмує» очищення від московських агентів впливу ВРУ‼️😡😠🤬⁉️⁉️⁉️
Стефанчуку🤯 треба нагадати його обов'язки перед Українцями та Україною, а не московією‼️⁉️🤬😠😡✊👍
неможеш відстоювати державні інтереси та Україну, йди геть з ВРУ до військомату, ти військовозобов'язаний, а не вагітний‼️😠🤬😡✊⚔️🪖🇺🇦❤️🇺🇸🇬🇧🇪🇺🫡‼️❤️