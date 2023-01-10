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Новини Політика України
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У Раді зареєстрували дуже вчасний законопроєкт про ліквідацію Ради суддів та посад голів судів, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

виталий,шабунин

У парламенті зареєстрований законопроєкт про ліквідацію Ради суддів та посад голів судів, які не виконують жодної важливої місії.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Він вважає законопроєкт "дуже вчасним" з двох причин.

"Перша. Вже 11 січня ця Рада суддів має провести зʼїзд суддів, який має обрати 8 нових членів Вищої ради правосуддя (ВРП). Без них ВРП не зможе відновити роботу. Втім, судова мафія руками посіпак з Ради суддів пробує зірвати обрання всіх восьми членів. Недоброчесним суддям вигідна відсутність ВРП, адже лише цей орган може їх звільнити", - пише Шабунін.

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Друга причина, чому і Раду суддів, і посади голів судів слід, за його словами, ліквідувати - те, що вони не виконують жодної важливої місії.

"З унікальних повноважень Ради суддів хіба скликання згаданих вище зʼїздів. Інші повноваження фактично дублюють функції ВРП чи інших органів. Керівники ж судів - взагалі чисто політична посада. Оргпитаннями у судах завідують керівники апаратів. Справи розподіляються суддям автоматично. Але саме завдяки Раді суддів та частині голів суддівській мафії роками вдавалося протягувати на потрібні посади зручних для себе людей", - зазначає Шабунін.

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Він обіцяє, що якщо буде провалено обрання восьми членів Вищої ради правосуддя, то законопроєкт про ліквідацію Ради суддів та посад голів судів стане для "Центру протидії корупції" пріоритетним.

"І раніше чи пізніше ми доб‘ємося його прийняття (думаю, ще в цьому скликанні). Бо в цій кампанії нашими союзникам будуть і влада, і суспільство, і міжнародники", - пообіцяв Шабунін.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
Скоро увидим в интернете кучу фоток этих "судей" с их сосалками по Парижам, Венециям, Марселям. Гулять так гулять напоследок за бюджетные деньги.
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10.01.2023 11:05
+11
Судді в Україні це та каста вибл@дків з яких потрібно почати масові розстріли першими, потім прокуратура і московські попи. Ці основні три складові руйнування України, як держави. Якби не ця гидота то не було б і нападу лаптєстану.
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10.01.2023 13:21
+9
Давно пора разобраться с судейской мафией.
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10.01.2023 11:28
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Скоро увидим в интернете кучу фоток этих "судей" с их сосалками по Парижам, Венециям, Марселям. Гулять так гулять напоследок за бюджетные деньги.
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10.01.2023 11:05 Відповісти
Там одно Масенко Женя чего стоит
это же нужно было ему так разожраться на народной шее
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10.01.2023 11:37 Відповісти
Ото виття скоро здійметься
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10.01.2023 11:20 Відповісти
Давно пора разобраться с судейской мафией.
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10.01.2023 11:28 Відповісти
Яким чинном "розібратися"? Ці судді-частина суспільства. Можна хоч десять разів перемінити склад суддів- буде усе те саме. Після того як населення само змінеться. А цього років 100 ще чекати.
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10.01.2023 12:06 Відповісти
Не згоден.
Я не прихильник Саакашвілі, бо він зробив багато шкоди і Україні і Грузії.
Але Міхо чітко доказав, що всього за чотири роки, у самій корумпованій республіці колишнього СРСР він дуже сильно прижав горлянку корупції.
Це значить, що при бажанні влади у Україні це можна зробити всього за два роки!!!
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10.01.2023 15:46 Відповісти
Угу, байка добра, пиши ще.
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10.01.2023 16:53 Відповісти
Дайте громадянам які мають докази злочинів суддів , адвокатів та поліції усунути їх законним шляхом
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10.01.2023 21:44 Відповісти
Для цього треба було обирати не Ющенко, Януковича, Порошенко та Зеленського.
Взагалі вважаю сам інститут президентства для України не просто зайвим, але і неприємним нашому менталітету.
Раду значно легше змінити шляхом декількох послідовних дострокових виборів.
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10.01.2023 22:07 Відповісти
Відбір суддів віддати міжнародним партнерам і кругової корумпованої поруки не буде.
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10.01.2023 16:18 Відповісти
Скажу більше, на найвищому щаблі мають бути судді, які цих партнерів безпосередньо представляють, які мають приймати кінцеве рішення. І ще однією обов'язковою умовою має бути відповідальність суддів за прийняті рішення. Якщо суд вищої інстанції скасовує більшу частину рішень окремого судді нижчої інстанції, то такий суддя позбавляється права займати посаду на певний термін, має проходити перекваліфікацію і здавати іспити (тут знову має бути контроль міжнародних партнерів). Не здав - пішов *****, працюй в іншому місці, вернешся років через п'ять. А то як стало суддею, то вже хрін воно звідти вилізе, щоб не творило...
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10.01.2023 21:49 Відповісти
А обирати будуть Меркель, Орбан, Оланд, Гутієраш... Ще прикладів?
На свій розум треба опиратися. Ось румуни свою героїню не з закордону виписали, а серед своїх обрали.
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10.01.2023 22:08 Відповісти
структура управлянні цією НЕЗАЛЕЖНОЮ гілкою влади така, що вона сама себе захищає. ТОж щоб її побороти треба комплекс значних заходів провести. Але з 2014 ніхуа не робилось, бо цю гілку намагались поставити собі на службу. Якби не обставини 24 лютого то може й досі дрочили б...
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10.01.2023 12:42 Відповісти
Фактически в стране существует судебная каста, которой все позволено, денежное содержание они сами себе устанавливают, за преступления их "судят" свои друзья-собутыльники-взяточники, им позволена даже гос.измена - судьям Вовка за назначение президентом Януковича при оккупации Киева никакого наказания не было - они же судьи неприкосновенные, им все можно
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10.01.2023 13:50 Відповісти
таки да...у них даже не пенсия, а "пожиттєве утримання", которое не подпадает под действие Закона о пенсіонном обеспечении
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10.01.2023 16:51 Відповісти
Все продумано ще чотири роки тому.
Палати Честі, які обирають членів всього на три місяці, але з адвокатів.
Тільки ті Палати Честі розглядають позови проти неправомірних рішень суддів за позовом адвоката по конкретній справі.
Якщо таки Палати ДВІЧИ виявлять порушення законодавства у вироку судді, то вони лишають його звання судді та передають справу у правоохоронні органи за корупційною складовою.

Так як зміна складу кожні три місяці, то навить у Ахметова, Фірташа та Коломойського грошей на підкуп членів Палати не вистачить.

Так, цього немає ніде у світі, але хто нам заважає зробити це у себе першими?
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10.01.2023 22:13 Відповісти
В бандитские 90-ые разросшуюся криминальную мафию до размеров уже угрозы государству просто отстреливали.
А чем судебная мафия их лучше, она также составляет угрозу государству, да еще и в военное время, там куча предателей с российскими паспортами, недвижимостью в Крыме и москве, и под контролем ФСБ?
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10.01.2023 13:57 Відповісти
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10.01.2023 11:29 Відповісти
як чую "гетманцев" зуби починають боліти
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10.01.2023 12:43 Відповісти
а в мене руки ********* і тягнуться до його фото, бо до шиї далеко...
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10.01.2023 13:33 Відповісти
Я у квітні випадково побачив це мурло на екрані телевізора, так в мене рука сама до автомата потягнулась. Зупинив себе тім, що ящик не винен.
Таку ненависть він викликає у нормального українця.
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10.01.2023 15:50 Відповісти
В продовження теми партизанки-пресофіцерки Іванни, яка повипендрбвалася в Парижі. Так от, її боса генерал-майора Мула «на посаду назначили Слюсарєв/Сушко. І не лише його. Про інших в наступних дописах. Добрі люди розповіли, що член політради «слуг» Вадим Слюсарєв - кум Пшонки молодшого, а зараз... перекупив у Мураєва канал «Наш».[цитує Главком Березу і ще багатьох гарних людей]

Додам, що Сушко - це той, що кінопродюсер і заступник Арахамії, Слюсареві теж партійна шишка (член Політради), який прославився тим, що перед вторгненням поперся в московію та і робив це регулярно( Зрештою, саме він мав стосування до прикордонної служби (керівник департаменту внутрішньої безпеки) і розумів, кого призначає і чого їздить за поребрік(
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10.01.2023 14:08 Відповісти
Судді теж охрініли - отримують астрономічну пенсію, їздять на Лексусах і так хочуть жити і надалі,
відпрацьйовучи закази, не суді, а найманці хрєнові
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10.01.2023 11:53 Відповісти
Судді в Україні це та каста вибл@дків з яких потрібно почати масові розстріли першими, потім прокуратура і московські попи. Ці основні три складові руйнування України, як держави. Якби не ця гидота то не було б і нападу лаптєстану.
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10.01.2023 13:21 Відповісти
В мене стрілка на приборі не розуміє, куди їй показувати. То це перемога чи зрада?
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10.01.2023 13:47 Відповісти
--- Цю ківалівську погань із касти НЕ доторканних - вже позавчора треба було нейтралізувати.як клас путліровських посібників--україножерів !!! Що вони витворяють у нас на кіровоградщині-- це ЖАХ господній...
Проте сподіватися на корінні зміни у цій царині /за тотальної їх підтримки і заступництва ЗЕ--потолочі ---НЕ доводиться .../
Єдина надія і сподівання лише на союзників у війні--це лише вони. сьогодні. можуть взятивсе під контроль--- .ультимативно. змусити ЗЕ--охвістя. як прийняти .відповідні закони так і боротися із всеохоплюючою мерзенною КОРУПЦІЄЮ.--СМЕРДОТОЮ у суддівських мантіях !!!
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10.01.2023 14:23 Відповісти
Раніше були явні голови суду, хоч було з кого спитати в разі чого, а тепер стануть тіньові голови, як в злочинних организаціях пахан, він же не офіційно пахан, але всі розуміють, хто і що.
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10.01.2023 14:34 Відповісти
Голова суду раніше був дійсно вагомий, тому що мав можливість розподіляти справи, цю справу тому судді, цю іншому, а отже, мав можливість цим зловживати, розподіляючи потрібну справу потрібному судді, з яким мав домовленість як її вирішити.

Але вже мабуть більш ніж 5 років це повноваження у голови відібрали.

Тож, наразі голова суду більш адміністративна посада, тобто, той, хто відповідає по господарству, скажемо так, завхоз)

Ну ліквідують цю посаду, що далі? Треба ж комусь це робити.
Мабуть, передадуть повноваження судовій адміністрації, яка просто фізично та розумово немає можливості уявити про реальні проблеми суду, тіки теоретично.
А отже, судді та працівники рядкові суду, тепер навіть не зможуть банально запитати, чому затримується зарплата, чому немає конвертів або бумаги, та інші проблеми та поточні питання, на все буде відповідь " хтозна чому, це десь вирішується ким ось"
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10.01.2023 14:31 Відповісти
"Оргпитаннями у судах завідують керівники апаратів." - до його повноважень якраз і входять усі ці питання. Нахіба там ще голову?
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10.01.2023 21:57 Відповісти
Керівник апарату керує апаратом, це окрема робота, з іншими людьми та іншими способами рішення проблем, ніж у голови
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10.01.2023 22:02 Відповісти
За 31 рік зкацаплена агентура та її агенти впливу у ВРУ завжди гадили Україні своїм перебуванням у ВРУ ‼️🇺🇦❤️🪖⚔️💯👍👏✊🫡
«Досі очолюють комітет свободи слова» - в «ЄС» закликають звільнити всіх членів ОПЗЖ з керівних посад в парламенті

Співголова фракції Ірина Геращенко повідомила, що "Європейська Солідарність" реєструє постанову про звільнення всіх членів ОПЗЖ з керівних посад в парламенті.

Вівторок, 10 січня 2023, 21:33
Стефанчук🤷‍♂️ «дивно затягує та уперто гальмує» очищення від московських агентів впливу ВРУ‼️😡😠🤬⁉️⁉️⁉️

Стефанчуку🤯 треба нагадати його обов'язки перед Українцями та Україною, а не московією‼️⁉️🤬😠😡✊👍
неможеш відстоювати державні інтереси та Україну, йди геть з ВРУ до військомату, ти військовозобов'язаний, а не вагітний‼️😠🤬😡✊⚔️🪖🇺🇦❤️🇺🇸🇬🇧🇪🇺🫡‼️❤️
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10.01.2023 22:10 Відповісти
 
 