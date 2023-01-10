Донеччанину, який брав участь в окупації Куп’янського району Харківщини, заочно повідомили про підозру, - поліція

Харківські слідчі заочно повідомили про підозру 35-річному жителю Донецька. За даними слідства, підозрюваний співпрацював з росіянами та брав участь в окупації селища Великий Бурлук на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Харківської області.

"За даними слідства, у 2016 році 35-річний чоловік у місті Донецьк вступив до лав батальйону охорони тилу "Вітязь" терористичної організації "ДНР".

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну бойовик псевдореспубліки брав активну участь в окупації селища Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області", - йдеться в повідомленні.

Слідчі відділення поліції № 2 Куп’янського РВП спільно із працівниками УСР в Харківській області ДСР НП України викрили зловмисника.

9 січня поліцейські за процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури Харківській області заочно повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) та ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

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