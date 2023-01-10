У Китаї звільнили заступника глави МЗС через те, що він не зміг передбачити вторгнення Росії в Україну, - Financial Times

Заступника глави МЗС Китаю Ле Юйчена звільнили з посади, оскільки міністерство не змоглоо спрогнозувати вторгнення РФ до України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Financial Times.

За інформацією п'ятьох джерел, Москва не повідомила Пекін про свій намір розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

За словами одного із співрозмовників видання, під час переговорів на початку минулого лютого Путін сказав китайському лідеру Сі Цзіньпіну, що Росія "не виключає вжиття будь-яких заходів", якщо Україна здійснить напад на російську територію. Китайська влада сприйняла це як сигнал про можливі обмежені військові дії, а не про повномасштабне вторгнення.

Водночас, зазначає FT, через те, що МЗС Китаю не змогло спрогнозувати вторгнення РФ до України, було звільнено заступника міністр закордонних справ Ле Юйчена.

Читайте: Китай попереджений про наслідки у разі надання допомоги Росії, - Держдепартамент США

Після відставки з міністерства у червні його було призначено на посаду заступника голови Національної адміністрації радіо та телебачення.

"Ле обійняв посаду на два ступені нижче", - говорить одне з джерел видання, додаючи, що чиновника вважали винним за те, що Пекін не отримав заздалегідь інформацію про вторгнення Росії.

У матеріалі також зазначається, що у приватних розмовах деякі китайські чиновники висловлюють певну частку недовіри до самого Путіна. Пекін тепер вважає ймовірним, що Росія не зможе подолати Україну і вона вийде з конфлікту "другорядною державою", яка значно ослабне в економічному та дипломатичному відношенні на світовій арені.

Видання пише, що Пекін готує "фундаментальне перезавантаження" у зовнішній та економічній політиці, основна увага приділяється покращенню відносин з Європою. У європейських країнах мотивовані до зближення з Пекіном, сподіваючись, що Китай зможе допомогти утримати Москву від застосування ядерної зброї, кажуть європейські чиновники та аналітики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Китай вирішить атакувати Тайвань, то програє. Жертв будуть тисячі, - американські аналітики