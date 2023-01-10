У Китаї звільнили заступника глави МЗС через те, що він не зміг передбачити вторгнення Росії в Україну, - Financial Times
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Заступника глави МЗС Китаю Ле Юйчена звільнили з посади, оскільки міністерство не змоглоо спрогнозувати вторгнення РФ до України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Financial Times.
За інформацією п'ятьох джерел, Москва не повідомила Пекін про свій намір розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.
За словами одного із співрозмовників видання, під час переговорів на початку минулого лютого Путін сказав китайському лідеру Сі Цзіньпіну, що Росія "не виключає вжиття будь-яких заходів", якщо Україна здійснить напад на російську територію. Китайська влада сприйняла це як сигнал про можливі обмежені військові дії, а не про повномасштабне вторгнення.
Водночас, зазначає FT, через те, що МЗС Китаю не змогло спрогнозувати вторгнення РФ до України, було звільнено заступника міністр закордонних справ Ле Юйчена.
Після відставки з міністерства у червні його було призначено на посаду заступника голови Національної адміністрації радіо та телебачення.
"Ле обійняв посаду на два ступені нижче", - говорить одне з джерел видання, додаючи, що чиновника вважали винним за те, що Пекін не отримав заздалегідь інформацію про вторгнення Росії.
У матеріалі також зазначається, що у приватних розмовах деякі китайські чиновники висловлюють певну частку недовіри до самого Путіна. Пекін тепер вважає ймовірним, що Росія не зможе подолати Україну і вона вийде з конфлікту "другорядною державою", яка значно ослабне в економічному та дипломатичному відношенні на світовій арені.
Видання пише, що Пекін готує "фундаментальне перезавантаження" у зовнішній та економічній політиці, основна увага приділяється покращенню відносин з Європою. У європейських країнах мотивовані до зближення з Пекіном, сподіваючись, що Китай зможе допомогти утримати Москву від застосування ядерної зброї, кажуть європейські чиновники та аналітики.
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Також Партійна боротьба притаманна не тільки комунізму
Там такий собі імперський палац. В якому мільйони чиновників воюють за владу
Типічний Китай. Внутрішня боротьба там всі його історію
Для них він навсього мавпа з ядерною палкою. З якої можна тягати ресурси, і залишки технології СРСР
Ну і їм не до того. Щоб комусь яйця щимити. У них своїх проблем вистачає
ЗИ.. якщо Україна таки стане демократичною Державою, то зєлі-дермаки-арахніди-вересксучки... усі сядуть ЗА ДІЛО
а до голови МЗС Китаю, так розумію, питань нема? )))
блд... клоунада скрізь