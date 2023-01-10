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У Китаї звільнили заступника глави МЗС через те, що він не зміг передбачити вторгнення Росії в Україну, - Financial Times

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ле,юйчен

Заступника глави МЗС Китаю Ле Юйчена звільнили з посади, оскільки міністерство не змоглоо спрогнозувати вторгнення РФ до України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Financial Times.

За інформацією п'ятьох джерел, Москва не повідомила Пекін про свій намір розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

За словами одного із співрозмовників видання, під час переговорів на початку минулого лютого Путін сказав китайському лідеру Сі Цзіньпіну, що Росія "не виключає вжиття будь-яких заходів", якщо Україна здійснить напад на російську територію. Китайська влада сприйняла це як сигнал про можливі обмежені військові дії, а не про повномасштабне вторгнення.

Водночас, зазначає FT, через те, що МЗС Китаю не змогло спрогнозувати вторгнення РФ до України, було звільнено заступника міністр закордонних справ Ле Юйчена.

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Після відставки з міністерства у червні його було призначено на посаду заступника голови Національної адміністрації радіо та телебачення.

"Ле обійняв посаду на два ступені нижче", - говорить одне з джерел видання, додаючи, що чиновника вважали винним за те, що Пекін не отримав заздалегідь інформацію про вторгнення Росії.

У матеріалі також зазначається, що у приватних розмовах деякі китайські чиновники висловлюють певну частку недовіри до самого Путіна. Пекін тепер вважає ймовірним, що Росія не зможе подолати Україну і вона вийде з конфлікту "другорядною державою", яка значно ослабне в економічному та дипломатичному відношенні на світовій арені.

Видання пише, що Пекін готує "фундаментальне перезавантаження" у зовнішній та економічній політиці, основна увага приділяється покращенню відносин з Європою. У європейських країнах мотивовані до зближення з Пекіном, сподіваючись, що Китай зможе допомогти утримати Москву від застосування ядерної зброї, кажуть європейські чиновники та аналітики.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
ЗЄшобло разом з Агрохімією і Корнієнком, яке захоплювалося китайськими комуняками і їхніми порядками - на вихід
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10.01.2023 11:46
+11
Що це за туфта ? Винен заступник міністра ? Так вже давно відомо від американців , що коли напередодні війни Путін зустрічався з Сі Цзінпіном то він його повідомив про наступ , на що китаєць сказав " ну давай попробуй .."
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10.01.2023 11:47
+8
Ну так комуняки ж... У них завжди винні призначаються
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10.01.2023 12:11
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ЗЄшобло разом з Агрохімією і Корнієнком, яке захоплювалося китайськими комуняками і їхніми порядками - на вихід
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10.01.2023 11:46 Відповісти
Що це за туфта ? Винен заступник міністра ? Так вже давно відомо від американців , що коли напередодні війни Путін зустрічався з Сі Цзінпіном то він його повідомив про наступ , на що китаєць сказав " ну давай попробуй .."
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10.01.2023 11:47 Відповісти
Ну так комуняки ж... У них завжди винні призначаються
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10.01.2023 12:11 Відповісти
Там не комунізм

Також Партійна боротьба притаманна не тільки комунізму

Там такий собі імперський палац. В якому мільйони чиновників воюють за владу

Типічний Китай. Внутрішня боротьба там всі його історію
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10.01.2023 12:23 Відповісти
Це звичайні партійні чистки. Ну і заодно з них зробили цапів відбувайлів
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10.01.2023 12:18 Відповісти
что за брехня...
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10.01.2023 11:48 Відповісти
позаливав свої балухи касабским самогоном і не побачив..яке ж горе
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10.01.2023 12:03 Відповісти
У кацапів немає самогону. Вони його ще брагою випивають
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10.01.2023 12:12 Відповісти
Я зразу казав, що всі решта винні.
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10.01.2023 12:15 Відповісти
Ну i шо? У нас цiльний "гарант" нiхрена не змiг (чи не схотiв) передбачити...
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10.01.2023 12:16 Відповісти
знайшли цапа відбувайла, замість того щоб путлєру яйця прищемити
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10.01.2023 12:17 Відповісти
Ну вони так то розраховували що він швидко переможе.
Для них він навсього мавпа з ядерною палкою. З якої можна тягати ресурси, і залишки технології СРСР

Ну і їм не до того. Щоб комусь яйця щимити. У них своїх проблем вистачає
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10.01.2023 12:26 Відповісти
Не бачу нічого дивного. Слушно зробили! Не передбачити війну міг тільки недоумок.
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10.01.2023 12:22 Відповісти
Схоже на кіздьож. Китай намагається відбілитися. Не повірю, що перед початком такої великої заварухи, з Китаєм не було проведено розмову, і Китай не видав на це свою якщо не згоду, то принаймні незаперечення.
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10.01.2023 13:14 Відповісти
залишається тільки сподіватися, що вумний 73%вий нарід не обере знову зелене лайно чи ще якесь нове-підсунуте, у ще більш яскравій обгортці..
ЗИ.. якщо Україна таки стане демократичною Державою, то зєлі-дермаки-арахніди-вересксучки... усі сядуть ЗА ДІЛО
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10.01.2023 13:20 Відповісти
Про начала войны Китайцы конечно знали...., Ещё до начала зимних олимпийских Игр .. Где -то в апреле - мае, в прессе мелькнуло мнение , что СИ попросил путина начать войну с Украиной не 15 , а 24 февраля.. что бы все спортсмены мира успели уехать из Китая, после окончания ОИ !! Так что не надо делать из Си пушистого кролика!!...Лично я ничуть не удивлюсь если окажется , что СИ тайно снабжает Путина и оружием и снаряжением и ракетами...
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10.01.2023 13:32 Відповісти
звільнили заступника глави

а до голови МЗС Китаю, так розумію, питань нема? )))

блд... клоунада скрізь
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10.01.2023 14:30 Відповісти
цікаво виходить, х-ло прилітало до самого імператора сці отримувати дозвіл на вторгнення, а воно там у мзс нічого не знало?
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10.01.2023 14:34 Відповісти
а у нас всі "**********" на своїх місцях, а дехто навіть підвищення отримав.
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10.01.2023 16:49 Відповісти
И кто поверит в это дерьмо?! Комуняки с рашистами все планировали вместе, и без указки с Пекина путлер с места бы не сдвинулся
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16.02.2023 20:01 Відповісти
 
 