Пентагон не бачить ознак того, що Білорусь готується вступити у війну

У Пентагоні не бачать ознак того, що Білорусь має намір вступити у російську війну проти України.

Про це під час телефонного брифінгу сказала заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Її попросили прокоментувати інформацію про те, що Росія планує мобілізувати 500 000 осіб для наступу на Україну, можливо, з території Білорусі.

"Ми точно знаємо, що росіяни й білоруси будуть тренуватися разом. Ми не бачимо жодних ознак того, що Білорусь має намір вступити в конфлікт. Ми просто вважаємо, що це тренування між білорусами і росіянами. Це все", - сказала представниця Пентагону.

Також дивіться: У Білорусь з Росії прибув ще один ешелон із технікою і солдатами, - "Беларускі Гаюн". ВIДЕО

Нагадаємо, у неділю Росія та Білорусь планують розпочати на білоруській території спільні навчання для авіаційних підрозділів. Навчання триватимуть до 1 лютого, в них братимуть участь російські та білоруські сили, які входять до складу регіонального угруповання військ.