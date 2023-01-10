Пентагон не бачить ознак того, що Білорусь готується вступити у війну
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У Пентагоні не бачать ознак того, що Білорусь має намір вступити у російську війну проти України.
Про це під час телефонного брифінгу сказала заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Її попросили прокоментувати інформацію про те, що Росія планує мобілізувати 500 000 осіб для наступу на Україну, можливо, з території Білорусі.
"Ми точно знаємо, що росіяни й білоруси будуть тренуватися разом. Ми не бачимо жодних ознак того, що Білорусь має намір вступити в конфлікт. Ми просто вважаємо, що це тренування між білорусами і росіянами. Це все", - сказала представниця Пентагону.
Нагадаємо, у неділю Росія та Білорусь планують розпочати на білоруській території спільні навчання для авіаційних підрозділів. Навчання триватимуть до 1 лютого, в них братимуть участь російські та білоруські сили, які входять до складу регіонального угруповання військ.
Будь ласка, зачекайте...
"Військові теоретики зазвичай визначають війну як збройний конфлікт, в якому конкурентні групи мають досить рівні сили, щоб зробити результат бою невизначеним."
/Британська енциклопедія/
А ч думав на Україну напали.
Проте у терміну "конкуренція" є й інше значення.
Можете взагалі перекласти з латині concurrentia як збіг, узгодженість. І що далі?
То які у вас претензії до терміну конфлікт?
Конфлікт - не обов'язково війна.
Називаючі те що в Україні зараз конфлікт, як мінімум є применшення подіі.
Він міг сказати - РБ не має наміру підписати напад, агресію
А він сказав конфлікт.
Розумієте?
До речі, а хто офіційно оголосив війну? Я щось пропустив?
Де тут слово " збройний " ?
Та дійсно, війну ніхто не оголошував, можливо, на щастя для всіх.
Але, з Іншого боку, це все таки не просто конфлікт, хоча, хто ми такі, щоб вказувати американській речниці, тій дівчині, як їй казати, тим більш не має оригіналу, як саме вона сказала
Тому що збройний конфлікт було написано в моєму коментарі.
Якщо ви не згодні з визначенням війни як збройного конфлікту, звертайтесь до британських військових теоретиків.
Людина до якої Ви написали " що не так?" , написала стосовно статті , і Ви написали йому щодо статті, тіки, правда, прали потроху підміняти те, що написано в статті, а саме, слово " конфлікт " підмінили на " збройний конфлікт ", далі, вже "збройний конфлікт " підвели під визначення" війна " ( бо просто конфлікт, як написано в статті, під таке визначення не підвести" , і от, все це зробивши, ще і запитуєте у людини: " а що не так?" Мовляв, американка сказала " збройний конфлікт" а це за визначенням якби " війна"
А оскільки я люблю завжди правду, та такі речі як відбулися з Вашого боку щодо цієї людини, мені не дають спокійно пройти мимо)) тож я і розтлумачив за неї, тобто дав відповідь на Ваше питання " а що не так"
А тепер отримав такий самий прийом вже у свій бік, коли Ви, прекрасно розуміючи, що мова йде саме про статтю, знову спробували підмінити поняття, начебто Ви і не щодо статті написали " збройний конфлікт" а просто так, а я коментуючи це, теж, получається, коментую не щодо статті, про що отримав претензію "Попереджайте будь ласка ".
Попереджаю) добре)
Ми розмовляли та продовжуємо розмовляти про статтю, в якій офіційна особа сказала слово " конфлікт" ( а не збройний конфлікт) , визначення конфлікту я навів, відповівши на Ваше питання " що не так")
Ви зачепилися за "конкурентні групи", тобто взагалі почали обговорювати те, що не мало відношення до статті. І ще ви дуже багато вигадуєте того, чого і близько не було. Припиняйте фантазувати. До речі, я це помітив ще після вашого першого зауваження щодо "змагань". Тому повторю спеціально для вас: "Ви читаєте так, як вам зручно. Це очевидно."
На цьому у мене все, не бачу сенсу продовжувати займатися словоблуддям.
От знову, начебто хочете почути відповідь миють. Але що далі: " На цьому у мене все, не бачу сенсу продовжувати займатися словоблуддям."
Так давати відповідь чи ні?
"І ще ви дуже багато вигадуєте того, чого і близько не було. Припиняйте фантазувати"
Знову - замість того щоб конкретно процитувати, що я тут " вигадав" - пишете " дуже багато"
Настільки багато що немає жодної конкретної моєї цитати де я щось вигадав?)
Тож, словоблуддям дійсно припиняйте займатися, з цим я згоден.
А відповідь на Ваше питання одне і теж в черговий раз даю, якщо не хочете чути відповідь, не запитуйте, а без відповіді я не можу залишити, щоб знову ж не відбулося підміни, наче б то немає в мене відповіді: речник США, нашого військового союзника який після військового нападу на Україну РФ 24.02.2022, сказала: " Ми не бачимо жодних ознак того, що Білорусь має намір вступити в конфлікт Джерело: https://censor.net/ua/n3392356
Конфлікт"?Охуєть
що не так?
"Військові теоретики зазвичай визначають війну як збройний конфлікт
"Конфлі́кт (лат. conflictus - зіткнення, сутичка) - зіткнення протилежних інтересів і поглядів
Конфлікт - не обов'язково війна.
тобто, наприклад, були ситуації, коли РФ та Україна не могли домовитись про газу, виникав конфлікт, аж до зупинення транзиту в ЕС доходило, і наприклад, хтось міг сказати: РБ не має наміру вступати в цей конфлікт та перекривати свої трубопроводи, по території РБ газ буде йти стабільно.
От в чому сенс! Слово " конфлікт" тут недоречно. Хоча б " військовий конфлікт" а більш точно: "Ми не бачимо жодних ознак того, що Білорусь має намір приймати участь у військовій агресії щодо України "
і не було б тоді "Конфлікт"?Охуєть"
і не було б "що не так? "
білорусія не воює проти України ні... - то якись кацапські тварі...
На территории Белоруссии РФ формирует новую группировку вторжения. Когда придет время "Ч", орки просто сядут на технику (которая якобы принадлежит Белорусской армии) и поедут в Украину. И Лукашенко даже не пикнет. А то, что л/с белорусской армии не будет участвовать в этом вторжении, так нам от этого ни холодно, ни жарко.
И, кстати, еще большой вопрос: Сколько военнослужащих белорусской армии принимает участие в этой войне на стороне РФ. З/п в 2 000$ в белорусской армии никому даже не снилась ...
Який юридичний фактор рашаморд в Україні? Озброєні терористи. А значить вони підлягають безумовному знищенню.
Чому про це ніхто вголос не говорить?
Натомість "Амністія" (чи хто там ще на газпромівських грошах) починає вити щось про Женеву й інше, коли українці знищують терористів на своїй землі.
Чому захоплених орків вважають ВІЙСЬКОВОполоненими, коли війни ніхто не оголошував?
Так наче б то всі засудили РФ за це, навіть резолюцією ООН, а в новинах світу то взагалі постійно про це кажуть.
Ну а якщо перевести агресію країни на "терористів " , то знову повернемося в 2014, коли РФ не визнавала що це вона, а казала, що то якись зелені человеки, з ними і розбирайтеся, ми то тут при чому
А это потому, что Лукашенко им свою карту не показал
Але то таке, один раз вже попереджав, але Квартал-95 українцям про початок війни не сказав.